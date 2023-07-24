NFT NEDİR? | NFT ne işe yarar, nasıl yapılır? NFT hakkında merak edilenler ve NFT kullanımına dair her şey...

NFT son dönemde sık sık çeşitli konu başlıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Birçok vatandaş ise NFT'nin ne olduğunu arama motorunda sorguluyor. Dijital varlık olarak bilinen NFT 'nin açılımı, "Non Fungible Token" yani Türkçe'de "değiştirilemez token" olarak adlandırılıyor. Bir tür kripto para olarak da kategorize edilen NFT, diğer kripto para türlerinden farklı olarak klasik tanımların haricinde değerli bir varlığı temsil edebiliyor. İşte, NFT'ye dair merak edilenler...

NFT NEDİR?

İngilizce yazılışıyla 'Non-Fungible Token' olan NFT, karşılıksız token anlamına gelmektedir. Bunun anlamı, temel olarak, yalnızca size ait olan, türünün tek örneği bir dijital varlık olmasıdır. Hem finans hem de sanat dünyasında popüler hale gelen NFT, dijital ürünlerin sahipliğini kanıtlayabilen benzersiz bir tanımlayıcı rolünü üstlenmektedir.

NFT teknolojisi, müzik, oyun, film ve benzeri sanat eserlerinin değiştirilmesini ya da taklit edilmesinin önüne geçebilmek için tasarlanmış ve popüler bir hale gelmiştir. Blok zincirindeki bir para birimine denk gelen token; Ethereum ya da Bitcoin gibi kripto para birimlerinde takas edilebilirken NFT coin edilemez çünkü NFT, kopyalanması mümkün olmayan dijital bir imzaya sahiptir, eşsiz bir sanat eseridir. Dijital dünyadaki 'orijinalliği' ifade etmektedir.

NFT NASIL YAPILIR?

Değiştirilemez token (NFT), sanat gibi benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen bir blok zincirinde (dijital bir defter) depolanan bir veri birimidir. Bir sanatçı, bir eseri temsil eden NFT'yi satabilse de, sanatçı eserin telif hakkını elinde tutabilir ve aynı çalışmanın daha fazla NFT'sini yaratabilir. NFT'nin alıcısı işe özel erişim elde etmez, aynı zamanda alıcı "orijinal" dijital dosyanın mülkiyetinide elde etmez. Herhangi bir eseri NFT olarak yükleyen bir kişinin, kendisinin orijinal sanatçı olduğunu kanıtlaması gerekmez bu yüzden asıl sanatçının izni olmadan o sanatçının eserini NFT için kullanan birçok insan olmuştur. Çeşitli platformlarda bu işlem gerçekleştirilir.