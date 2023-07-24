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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Temmuz ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Beklenti anketi ve tahminler

ABM Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'in katılımıyla yapılan toplantının ardından açıklanan 2023 Temmuz ayı FED faiz kararı, tüm dünyada merakla bekleniyor. İç ve dış piyasalarda önemli etkiye sahip olan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından FED faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 20:41 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 20:41
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Temmuz ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? Beklenti anketi ve tahminler

FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2023 | ABD ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyon, işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelere göre alınan FED faiz kararı, ABD piyasalarının yanı sıra dünyada evrensel para birimi olan doları da etkilediğinden tüm dünyada merakla bekleniyor. Amerika'da geçtiğimiz dönem FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 5-5.25 aralığında sabit tuttu. Böylece Mart 2022'de faiz artırımlarına başlayan FOMC 10 toplantının ardından ilk kez 'pas' demiş oldu. Peki FED faizi ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz ABD Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte beklenti anketi ve tahminler...

2023 TEMMUZ ABD MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı toplantısı 25 - 26 Temmuz 2023 tarihlerinde olacak. Faiz kararı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİ VE TAHMİNLER

Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Banka, geçen hafta politika faizini sabit bırakmasına karşın faiz artışlarına devam edebileceği yönlendirmesinde bulunurken, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesi, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde açıklanan verilerde ABD'nin konut piyasasının hala oldukça sıcak olması dikkati çekerken, ülkede konut başlangıçları, mayısta yüzde 21,7 artışla 1 milyon 631 bine, inşaat izinleri de aylık bazda yüzde 5,2 artışla 1 milyon 491 bine çıktı.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam etmesiyle piyasalarda tedirginliğin arttığını belirterek, Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcı kararlarında etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü ifade eden analistler, Powell'ın açıklamalarıyla birlikte beklentilerde de değişiklik olabileceğini söyledi.

FAİZ ARTIŞI MART 2022'DE BAŞLAMIŞTI

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'de 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı. Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından itibaren en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı. Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 baz puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs toplantılarında da faiz oranını yine 25'er baz puan yükselterek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına çıkarmıştı. Mayıs toplantısında, geçen yılın mart ayından bu yana 10'uncu faiz artırımını gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplamda 500 baz puan yükseltti. ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak nisanda yüzde 4,9 olarak kaydedilmişti.

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