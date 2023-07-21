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YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2023? | ÖSYM YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

17-18 Haziran tarihlerinde, milyonlarca adayın katıldığı YKS sınavının ardından YKS tercih kılavuzu ve YKS sonuçları merak ediliyor. Adaylar, tercih kılavuzunun ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Arama motorlarında yapılan sorgularda, YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? ÖSYM YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:00 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:20
YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2023? | ÖSYM YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? | ÖSYM tarafından üniversite eğitimi almak isteyen kişilere, iki oturum halinde uygulanan YKS geride kalırken, adayları yeni bir heyecan sardı. Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan ve Temel Yeterlilik ile Alan Yeterlilik olmak üzere iki oturumdan oluşan YKS'ye katılan adaylar, sonuçların açıklanma tarihini, tercih kılavuzunu ve tercih tarihini merak ediyor. Peki, YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte tüm merak edilenler...

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizde yer alacak.

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edildi. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alan YKS sonuçlarına adaylar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE EK KONTENJAN

Yükseköğretim Kurulu, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Olağanüstü Hal kapsamındaki iller ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacak.

Depremzede öğrencilere ek kontenjan şartları neler? Devamını Oku BUNU DA OKU

Yani ek kontenjandan yararlanabilmek için şu koşulların sağlanması gerekiyor:

  • Depremden etkilenen ve OHAL kapsamında olan iller ya da Sivas'ın Gürün ilçesinde ikamet ediyor olmak,
  • Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olmamak,
  • Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olmamak,
  • Üniversite öğrenciliğinden herhangi bir sebeple ilişiği kesilmiş olmamak.
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