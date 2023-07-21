YKS SÖZEL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2023 | AYT sözel - TS puanı ile alan bölümler, başarı sıralaması ve kontenjanlar

YKS SÖZEL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2023 | Üniversiteye giriş sınavı olarak bilinen YKS, ÖSYM başkanlığında 3,5 milyondan fazla aday tarafından yapıldı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan sınavın ardından sonuçların, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü itibarıyla erişime açılmasıyla adaylar, bu kez de tercih yarışına girecek. Tercihleri yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta üniversitelerin geçtiğimiz senelerdeki, başarı sıralamaları ve kontenjanları olurken arama motorlarında araştırılan YKS sözel bölümleri 2023, AYT sözel - TS puanı ile alan bölümler,, başarı sıralaması ve kontenjanlar' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

AYT SÖZEL - TS PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERİ

Adalet

Aşçılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İlahiyat

Kültürel Miras ve Turizm

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mimari Dekoratif Sanatlar

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turist Rehberliği (2 Yıllık)

Turizm Animasyonu (2 Yıllık)

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)

Yerel Yönetimler

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4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERİ