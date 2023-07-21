YKS SÖZEL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2023 | AYT sözel - TS puanı ile alan bölümler, başarı sıralaması ve kontenjanlar

YKS SÖZEL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI 2023 | Üniversiteye giriş sınavı olarak bilinen YKS, ÖSYM başkanlığında 3,5 milyondan fazla aday tarafından yapıldı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan sınavın ardından sonuçların, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü itibarıyla erişime açılmasıyla adaylar, bu kez de tercih yarışına girecek. Tercihleri yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta üniversitelerin geçtiğimiz senelerdeki, başarı sıralamaları ve kontenjanları olurken arama motorlarında araştırılan YKS sözel bölümleri 2023, AYT sözel - TS puanı ile alan bölümler,, başarı sıralaması ve kontenjanlar' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...
AYT SÖZEL - TS PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR
2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERİ
- Adalet
- Aşçılık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Geleneksel El Sanatları
- Halıcılık ve Kilimcilik
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
- İlahiyat
- Kültürel Miras ve Turizm
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Mimari Dekoratif Sanatlar
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Reklamcılık
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turist Rehberliği (2 Yıllık)
- Turizm Animasyonu (2 Yıllık)
- Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)
- Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)
- Yerel Yönetimler
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4 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLERİ
- Arkeoloji ve Sanat Tarihi
- Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
- Basın ve Yayın
- Coğrafya
- Coğrafya Öğretmenliği
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
- Çerkez Dili ve Edebiyatı
- Çizgi Film ve Animasyon
- El Sanatları
- Film Tasarımı ve Yazarlığı
- Film Tasarımı ve Yönetimi
- Film Tasarım ve Yönetmenliği
- Fotoğraf
- Fotoğraf ve Video
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları
- Gazetecilik
- Geleneksel Türk Sanatları
- Görsel İletişim Tasarımı
- Görsel Sanatlar
- Görsel Sanatlar ve İletişim
- Gürcü Dili ve Edebiyatı
- Halkbilim
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat
- İletişim Bilimleri
- İletişim Fakültesi
- İletişim Sanatları
- İletişim Tasarımı ve Yönetimi
- İletişim ve Tasarım
- İslam Bilimleri
- İslami İlimler
- Kazak Dili ve Edebiyatı
- Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
- Kültür ve İletişim Bilimleri
- Kürt Dili ve Edebiyatı
- Medya ve Görsel Sanatlar
- Medya ve İletişim
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- Radyo, Televizyon ve Sinema
- Reklam Tasarımı ve İletişimi
- Reklamcılık
- Rekreasyon Yönetimi
- Sanat Tarihi
- Sanat ve Kültür Yönetimi
- Sinema ve Dijital Medya
- Sinema ve Televizyon
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Sümeroloji
- Süryani Dili ve Edebiyatı
- Tarih
- Tarih Öğretmenliği
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
- Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
- Türk Halkbilimi
- Türkçe Öğretmenliği
- Türkoloji
- Yeni Medya
- Yeni Medya ve İletişim
- Zaza Dili ve Edebiyatı