YKS SONUÇLARINDA HANGİ PUANA BAKILACAK? | 2023 YKS tercihler hangi puan türüne göre yapılacak?

YKS SONUÇLARINDA HANGİ PUANA BAKILACAK? | ÖSYM'nin her yıl üniversite okumak isteyen adaylar için gerçekleştirdiği YKS'de 203 sonuçları açıklandı. Milyonlarca adayın arama motorlarında 'YKS sonuçlarında hangi puana bakılacak 2023? 2023 YKS tercihler hangi puan türüne göre yapılacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023 YKS TERCİHLER HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE YAPILACAK?

YKS sonuçlarında; Sınav Puanları ve Yerleştirme Puanları olarak iki farklı puan tablosu yer alıyor. Üniversite tercihleri doğrultusunda "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup, "Sınav puanları" kısmında yer alan rakamlar alınan ham puanı temsil etmektedir. Yani YKS sonuçları doğrultusunda yerleştirme puanları ve başarı sıralaması, tercihlerde kullanılacak rakamlardır.

2023 YKS TERCİHLER HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE YAPILACAK?

Bir üniversiteye girebilmek için sadece sınav puanınız etkili değildir. Sınav puanı ham haldedir. Sınav puanına ortaöğretim başarı puanı hesaplanarak eklenir ve ortaya yerleştirme puanı çıkar. YKS yerleştirmelerinde puanını kullanılarak tercih yapılır. Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar, alınan ham puanı göstermektedir.

HAM PUAN NEDİR? NE İŞE YARAR?

Ham puan üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş halidir.

Ham puan, sınav sonrasında hesaplanmış olan puandır. Yerleştirme puanı ise ham puanın ağırlıklandırılmış halidir. Yerleştirme puanının belirlenmesinde ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP) kullanılır. Y-TYT Yerleştirme puanı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için hesaplanan yerleştirme puanını ifade etmektedir.