YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2023? | TYT, AYT, YDT 1.'si kim oldu, hangi ilden çıktı?

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2023? | YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AYT, YDT ve TYT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavın ardından YKS birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Her oturum için farklı birincilerin belirlendiği sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla arama motorlarında araştırılan YKS birincisi kim oldu 2023? TYT, AYT, YDT 1.'si kim oldu, hangi ilden çıktı? sorularının cevabını sizler için derledik.
YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2023?
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2023 saat 07.00 itibarıyla adayların erişimine açıldığını duyurdu. Özvar, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını belirtirken YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS birincileri de belli oldu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)
TYT, AYT, YDT 1.'Sİ KİM OLDU, HANGİ İLDEN ÇIKTI?
TYT BİRİNCİSİ
Kocaeli -Zeynep Dila Kuyucu
AYT BİRİNCİLERİ
Sayısal: Kayseri
Eşit Ağırlık: İzmir
Sözel: Kayseri
YDT BİRİNCİLERİ
Almanca: İstanbul
Arapça: İstanbul
Fransızca: İstanbul
İngilizce: Kocaeli
Rusça: İstanbul