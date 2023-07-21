YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2023? | TYT, AYT, YDT 1.'si kim oldu, hangi ilden çıktı?

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2023? | YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AYT, YDT ve TYT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavın ardından YKS birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Her oturum için farklı birincilerin belirlendiği sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla arama motorlarında araştırılan YKS birincisi kim oldu 2023? TYT, AYT, YDT 1.'si kim oldu, hangi ilden çıktı? sorularının cevabını sizler için derledik.

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2023?

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2023 saat 07.00 itibarıyla adayların erişimine açıldığını duyurdu. Özvar, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını belirtirken YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS birincileri de belli oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

TYT, AYT, YDT 1.'Sİ KİM OLDU, HANGİ İLDEN ÇIKTI?

TYT BİRİNCİSİ

Kocaeli -Zeynep Dila Kuyucu

AYT BİRİNCİLERİ

Sayısal: Kayseri

Eşit Ağırlık: İzmir

Sözel: Kayseri

YDT BİRİNCİLERİ

Almanca: İstanbul

Arapça: İstanbul

Fransızca: İstanbul

İngilizce: Kocaeli

Rusça: İstanbul