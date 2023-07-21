YKS 260, 270, 280, 290, 300 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER | 2023 YKS 260 - 300 puanla hangi bölüm okunur?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri için geri sayım sürüyor. Üniversite eğitimi almak isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından, tercih yapmadan önce kapsamlı araştırmalara başladı. ÖSYM'nin TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirdiği üniversite sınavı hakkında arama motorlarında araştırılan ' YKS 260, 270, 280, 290, 300 puanla alan üniversiteler hangileri? 2023 YKS 260 - 300 puanla hangi bölüm okunur?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

YKS 260, 270, 280, 290, 300 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı. ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden, saat 07.00'den itibaren erişime açıldı. YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşiyor. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğreniliyor. YKS tercih kılavuzu ise henüz açıklanmadı. Kılavuz yayımlandığında üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları da belli olacak.

2023 YKS 200 - 250 PUANLA HANGİ BÖLÜM OKUNUR?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle bu yıl artık puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi. Yani aday üniversite sınavından kaç puan almış olursa olsun tercih yapabilir.

Bu sene üniversitelerin alım yaptığı puan, başarı sıralamaları ve kontenjanlar belli olmasa da adaylara fikir vermesi adına geçen senenin verileriyle, 260 - 300 arası puanla alım yapan bazı üniversite ve bölümleri sizler için derledik. İşte 2022 260 - 300 arası puanla alım yapan bazı üniversiteler ve bölümler ...

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4 YILLIK BÖLÜMLER (LİSANS)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ (SAYISAL) Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Başarı sırası: 1.383.482 Taban Puan: 172,736

GİRESUN ÜNİ. (SAYISAL) Gıda Teknolojisi Başarı sırası: 1.368.134 Taban Puan: 174,913

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. (SAYISAL) Gıda Teknolojisi Başarı sırası: 1.087.969 Taban Puan: 198,475

MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (SAYISAL) Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Başarı sırası: 999.663 Taban Puan: 204,916

SİİRT ÜNİ. (SAYISAL) Şehir ve Bölge Planlama Başarı sırası: 944.602 Taban Puan: 209,011

ATATÜRK ÜNİ. (SAYISAL) Su Ürünleri Mühendisliği Başarı sırası: 909.732 Taban Puan: 211,429

MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (SAYISAL) İş Sağlığı ve Güvenliği Başarı sırası: 900.696 Taban Puan: 212,333

YOZGAT BOZOK ÜNİ. (SAYISAL) Şehir ve Bölge Planlama Başarı sırası: 859.040 Taban Puan: 215,585

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. (SAYISAL) Dijital Oyun Tasarımı (KKTC Uyruklu) Başarı sırası: 855.072 Taban Puan: 215,902

MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. (SAYISAL) Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Başarı sırası: 849.243 Taban Puan: 216,378

ATATÜRK ÜNİ. (SÖZEL) İşletme Başarı sırası: 1.723.628 Taban Puan: 181,497

SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (SÖZEL) Sigortacılık Başarı sırası: 1.721.479 Taban Puan: 181,855

SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (SÖZEL) Finans ve Bankacılık Başarı sırası: 1.691.346 Taban Puan: 186,293

ARDAHAN ÜNİ. (SÖZEL) Felsefe Başarı sırası: 1.663.560 Taban Puan: 189,638

HAKKARİ ÜNİ. (SÖZEL) Maliye Başarı sırası: 1.602.060 Taban Puan: 195,943

KAFKAS ÜNİ. (SÖZEL) Elektronik Ticaret ve Yönetimi Başarı sırası: 1.601.137 Taban Puan: 196,032

MUNZUR ÜNİ. (SÖZEL) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Başarı sırası: 1.587.408 Taban Puan: 197,288

GİRESUN ÜNİ. (SÖZEL) Lojistik Yönetimi Başarı sırası: 1.560.825 Taban Puan: 199,634

GÜMÜŞHANE ÜNİ. (SÖZEL) Felsefe Başarı sırası: 1.549.413 Taban Puan: 200,614

BİNGÖL ÜNİ. (SÖZEL) İktisat Başarı sırası: 1.532.692 Taban Puan: 201,990

SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. (SÖZEL) Gazetecilik (İÖ) Başarı sırası: 1.479.464 172,955

HAKKARİ ÜNİ. (SÖZEL) İlahiyat (M.T.O.K.) Başarı sırası: 1.475.230 Taban Puan: 174,873

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. (SÖZEL) Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) Başarı sırası: 1.473.991 Taban Puan: 175,406

SİİRT ÜNİ. (SÖZEL) İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) Başarı sırası: 1.465.209 Taban Puan: 178,527

KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. (SÖZEL) İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) Başarı sırası: 1.461.693 Taban Puan: 179,609

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. (SÖZEL) Sanat Tarihi Başarı sırası: 1.456.907 Taban Puan: 180,945

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. (SÖZEL) Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Başarı sırası: 1.451.788 Taban Puan: 182,268

ARDAHAN ÜNİ. (SÖZEL) Sanat Tarihi Başarı sırası: 1.446.173 Taban Puan: 183,632

KARABÜK ÜNİ. (SÖZEL) Sanat Tarihi Başarı sırası: 1.443.222 Taban Puan: 184,306

BATMAN ÜNİ. İslami İlimler (M.T.O.K.) Başarı sırası: 1.439.864 Taban Puan: 185,037

2 YILLIK BÖLÜMLER (ÖN LİSANS)

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. (TYT) Mimari Restorasyon (İÖ) Taban Puan: 181,720 Başarı sırası: 2.875.247

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. (TYT) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Taban Puan: 199,143 Başarı sırası: 2.656.387

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. (TYT) Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) Taban Puan: 200,482 Başarı sırası: 2.629.060

KIRKLARELİ ÜNİ. (TYT) Yaşlı Bakımı (İÖ) Taban Puan: 200,509 Başarı sırası: 2.628.525

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. (TYT) Endüstriyel Cam ve Seramik Taban Puan: 200,625 Başarı sırası: 2.626.102

GÜMÜŞHANE ÜNİ. (TYT) Basım ve Yayım Teknolojileri Taban Puan: 201,081 Başarı sırası: 2.616.448

AFYON KOCATEPE ÜNİ. (TYT) Mermer Teknolojisi Taban Puan: 202,868 Başarı sırası: 2.577.640

KIRKLARELİ ÜNİ. (TYT) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) Taban Puan: 203,711 Başarı sırası: 2.558.881

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ.(TYT) Posta Hizmetleri Taban Puan: 206,030 Başarı sırası: 2.496.293