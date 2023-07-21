TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2023 | Tıp Fakültesi başarı sıralaması ve kontenjanlar

TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından lisans ve ön lisans alanında eğitim görmek isteyen adaylara uygulanan YKS'de, tercih dönemine sayılı günler kaldı. Tıp Fakültesi'nde okumak isteyen kişilerin ise taban puan araştırmaları başladı. İşte 2023 Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...
TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 10/10 552,38 70
- Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 8/8 552,2 75
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 40/40 546,55 357
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Burslu) 7/7 544,52 523
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Tıp (İngilizce) 60/62 542,36 716
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Burslu) 21/21 538,56 1.292
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (İngilizce) 170/175 537,51 1.482
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 13/13 533,73 2.215
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp 220/226 533,37 2.290
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Tıp 260/267 532,19 2.559
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) Tıp (İngilizce) 60/62 531,59 2.712
- Ankara Üniversitesi (Devlet) Tıp (İngilizce) 60/62 530,29 3.042
- Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 528,76 3.455
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) Tıp 280/287 526,92 4.030
- Ankara Üniversitesi (Devlet) Tıp 320/328 525,98 4.353
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 12/12 525,03 4.691
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Burslu) 18/18 524,1 5.026
- Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tıp 310/318 523,8 5.159
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (İngilizce) 210/216 523,04 5.476
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 10/10 522,92 5.521
- Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp 300/308 521,77 5.949
- Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (İngilizce) 100/103 520,57 6.428
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 15/15 520,03 6.659
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Burslu) 15/15 520,02 6.667
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Tıp 270/277 518,96 7.173
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (İngilizce) (Kktc Uyruklu) 1/1 518,24 7.471
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 11/11 517,68 7.725
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 10/10 517,04 7.991
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp 85/88 516,86 8.079
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Tıp 300/308 516,33 8.295
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) Tıp 180/185 515,36 8.780
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Burslu) 17/17 514,92 8.991
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) Tıp 260/267 513,12 9.880
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 9/9 512,87 10.002
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) 150/154 512,33 10.291
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 12/12 512,31 10.306
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 10/10 511,99 10.462
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Tıp 230/236 511,85 10.541
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Tıp 255/262 511,46 10.763
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) Tıp 180/185 511,41 10.788
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Burslu) 12/12 511,3 10.845
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) Tıp (İngilizce) 120/123 511,06 10.993
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) 6/6 510,71 11.153
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 10/10 510,32 11.341
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tıp 160/164 509,51 11.774
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Burslu) 15/15 509,44 11.823
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) Tıp 200/205 509,02 12.050
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp 60/62 508,92 12.103
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) 15/15 508,67 12.257
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp 60/62 508,58 12.314
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Burslu) 15/15 508,32 12.455
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Burslu) 12/12 507,84 12.730
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 5/5 507,68 12.814
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Burslu) 9/9 507,56 12.880
- Kocaeli Üniversitesi (Devlet) Tıp 260/267 507,24 13.061
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 11/11 506,79 13.318
- Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Burslu) 14/14 506,75 13.336
- Mersin Üniversitesi (Devlet) Tıp 220/226 506,26 13.597
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tıp (İngilizce) 60/62 505,38 14.125
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Tıp 220/226 505,23 14.222
- Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 8/8 505,06 14.346
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp 60/62 504,89 14.450
- İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) Tıp 60/62 504,31 14.807
- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Tıp 40/41 503,99 14.983
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Tıp 280/287 503,76 15.121
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Burslu) 15/15 503,69 15.164
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) Tıp 170/175 503,62 15.210
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp 60/62 503,48 15.308
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Tıp 240/246 503,47 15.314
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Tıp 175/180 502,73 15.778
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Burslu) 14/14 502,36 16.011
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Burslu) 11/11 502,19 16.131
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Tıp 230/236 501,65 16.461
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 8/8 501,59 16.501
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 9/9 501,32 16.663
- Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Tıp 170/175 501,07 16.848
- Samsun Üniversitesi (Devlet) Tıp 40/41 500,12 17.459
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) Tıp 240/246 500,09 17.479
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Burslu) 17/17 500,01 17.528
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Burslu) 15/15 499,99 17.537
- Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) Tıp 230/236 499,61 17.796
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Tıp 230/236 499,6 17.803
- Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Tıp (Kktc Uyruklu) 1/1 499,51 17.865
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 6/6 499,33 18.003
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Tıp 140/144 499,32 18.013
- İstanbul Üniversitesi (Devlet) Tıp (İngilizce) (Kktc Uyruklu) 1/1 499,25 18.053
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Burslu) 5/5 499,19 18.094
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Tıp (Burslu) 8/8 499,18 18.099
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Tıp 210/216 498,71 18.399
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 11/11 498,7 18.412
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Burslu) 9/9 498,5 18.527
- İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) Tıp 90/93 498,01 18.829
- Sakarya Üniversitesi (Devlet) Tıp 150/154 497,95 18.877
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Tıp (İngilizce) 50/52 497,71 19.017
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Tıp 250/257 497,65 19.061
- İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Burslu) 11/11 497,65 19.062
- Yalova Üniversitesi (Devlet) Tıp 40/41 497,14 19.420
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Burslu) 12/12 497,08 19.462
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tıp 150/154 496,8 19.631
- Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Tıp (Burslu) 14/14 496,78 19.642
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) Tıp 190/195 496,74 19.660
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp 60/62 496,38 19.885
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) Tıp 120/123 496,3 19.935
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 8/8 496,08 20.078
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Tıp 170/175 496,01 20.130
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Tıp (İngilizce) 70/72 495,39 20.521
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) 102/102 495,35 20.550
- Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Tıp 160/164 495,23 20.634
- Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Tıp 160/164 494,3 21.267
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 11/11 494,05 21.459
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Tıp 130/134 493,83 21.606
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Burslu) 8/8 493,43 21.865
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Burslu) 12/12 493,37 21.912
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Burslu) 14/14 492,87 22.279
- Gaziantep Üniversitesi (Devlet) Tıp (İngilizce) 60/62 492,79 22.328
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) Tıp 185/190 492,56 22.455
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Tıp 200/205 492,41 22.568
- Amasya Üniversitesi (Devlet) Tıp 40/41 492,35 22.609
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) 9/9 491,95 22.892
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Burslu) 6/6 491,92 22.918
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) Tıp 210/216 491,26 23.403
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 5/5 491,24 23.414
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Tıp 200/205 491,19 23.447
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) 117/117 490,92 23.598
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Tıp 150/154 490,9 23.615
- Düzce Üniversitesi (Devlet) Tıp 130/134 490,8 23.680
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Ücretli) 2/2 490,51 23.898
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tıp (İngilizce) 60/62 490,43 23.958
- Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) Tıp 100/103 490,11 24.201
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) Tıp 170/175 489,61 24.576
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 10/11 489,5 24.656
- Kırklareli Üniversitesi (Devlet) Tıp 30/31 489,09 24.938
- Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) Tıp 60/62 489,07 24.953
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Tıp 40/41 488,94 25.041
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) Tıp 170/175 488,85 25.100
- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) Tıp 150/154 488,69 25.219
- Ordu Üniversitesi (Devlet) Tıp 110/113 488,48 25.384
- Uşak Üniversitesi (Devlet) Tıp 120/123 488,43 25.412
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 71/71 488,27 25.555
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) 64/64 488,26 25.559
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Ücretli) 4/4 488,13 25.656
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) Tıp 60/62 488,11 25.682
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp 60/62 487,69 25.972
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) 3/4 487,63 26.017
- İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) 7/7 487,35 26.199
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp 60/62 487,33 26.218
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) Tıp 150/154 487,15 26.347
- Aksaray Üniversitesi (Devlet) Tıp 110/113 486,03 27.180
- Karabük Üniversitesi (Devlet) Tıp 120/123 485,52 27.537
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) 61/61 485,31 27.719
- Siirt Üniversitesi (Devlet) Tıp 40/41 485,28 27.741
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) 29/29 484,86 28.037
- Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Tıp 90/93 484,69 28.163
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) Tıp 140/144 484,54 28.283
- Adıyaman Üniversitesi (Devlet) Tıp 160/164 484,54 28.284
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) Tıp 40/41 484,33 28.467
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) Tıp 110/113 484,24 28.525
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 64/64 484,21 28.552
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) 4/4 483,89 28.776
- Giresun Üniversitesi (Devlet) Tıp 130/134 483,87 28.799
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Ücretli) 55/55 483,71 28.912
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) Tıp (Kktc Uyruklu) 1/1 483,46 29.100
- Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Tıp 130/134 483,12 29.360
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) Tıp 130/134 482,79 29.596
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) Tıp 150/154 482,71 29.647
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) Tıp 120/123 482,5 29.789
- Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Tıp 110/113 482,32 29.941
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) Tıp 150/154 482,23 30.002
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) 25/25 481,43 30.647
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 481 30.981
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Tıp (Burslu) 15/15 480,82 31.110
- Girne Üniversitesi (Kktc) Tıp (Burslu) 11/11 480,54 31.341
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) 5/5 479,96 31.797
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Tıp (İngilizce) (Burslu) 11/11 478,71 32.743
- Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) 33/33 478,58 32.857
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 40/40 478,19 33.143
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) 30/30 478,09 33.221
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Tıp (Kktc Uyruklu) 1/1 477,77 33.495
- Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Ücretli) 36/36 477,08 34.011
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 9/9 476,78 34.260
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) Tıp (Ücretli) 46/46 476,69 34.333
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) 60/60 476,43 34.541
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) 12/12 475,25 35.480
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) 93/93 473,33 36.993
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) 30/31 472,96 37.270
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) 20/20 471,69 38.295
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 470,8 39.014
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 470,76 39.050
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 100/103 469,69 39.931
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) 85/85 469,19 40.349
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Ücretli) 51/51 467,56 41.764
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Tıp (Kktc Uyruklu) 1/1 466,97 42.199
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) 10/10 466,8 42.321
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 73/75 465,44 43.517
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) 68/68 464,72 44.055
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) 76/76 464 44.653
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) Tıp (Kktc Uyruklu) 1/1 463,73 44.873
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Ücretli) 12/12 462,55 45.810
- Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı) Tıp (Ücretli) 40/12 461,78 46.427
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Ücretli) 34/34 461,45 46.742
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) 8/7 461,33 46.843
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) 36/36 461,21 46.955
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) 42/5 460,86 47.257
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) 15/2 460,26 47.769
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) Tıp (İngilizce) (Kktc Uyruklu) 1/1 460,16 47.841
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) 36/4 459,82 48.149
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Ücretli) 30/30 459,72 48.240
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) 50/4 459,6 48.337
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) 18/13 459,52 48.398
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) Tıp (Kktc Uyruklu) 1/1 459,5 48.413
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) 32/19 459,37 48.530
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Tıp (Kktc Uyruklu) 1/1 459,36 48.537
- Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) 42/14 459,17 48.698
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) 18/9 459,03 48.825
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Ücretli) 52/49 458,1 49.575
- Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Tıp (Ücretli) 76/58 457,98 49.683
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) 34/5 457,96 49.704
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Ücretli) 85/24 457,92 49.746
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) 51/50 457,89 49.768
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Ücretli) 48/10 457,88 49.781
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Tıp (%25 İndirimli) 85/45 457,81 49.838
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 51/27 457,78 49.859
- Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) Tıp (Ücretli) 49/44 457,77 49.867
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Ücretli) 85/69 457,76 49.878
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) 59/10 457,68 49.947
- İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) Tıp (Ücretli) 52/47 457,68 49.946
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) 68/17 457,66 49.955
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (%25 İndirimli) 93/82 457,65 49.963
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (%50 İndirimli) 76/40 457,64 49.968
- Girne Üniversitesi (Kktc) Tıp (%25 İndirimli) 59/6 457,64 49.972
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Tıp (Kktc Uyruklu) 1/— – —
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (Ücretli) 19/— – —
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Tıp (İngilizce) (Kktc Uyruklu) 1/— – —
- Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Tıp (Kktc Uyruklu) 1/— – —
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Tıp (Kktc Uyruklu) 1/— – —
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Tıp (İngilizce) (Kktc Uyruklu) 1/— – —