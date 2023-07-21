Haberler Haberler KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KSBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KSBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2023, KSBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:34 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:04
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KSBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2023, KSBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

  • İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 328,34 538.781
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 320,33 603.470
  • Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40/41 311,99 678.780
  • Fizyoterapi TYT 50/52 308,39 713.324
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 306,68 730.544
  • Fizyoterapi TYT 70/72 304,04 757.733
  • Eczane Hizmetleri TYT 50/52 297,45 828.464
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 293,99 867.820
  • Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği TYT 40/41 283,97 989.885
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 279,97 1.042.400
  • İş ve Uğraşı Terapisi TYT 40/41 277,12 1.081.275
  • Çocuk Gelişimi TYT 60/62 272,98 1.139.673
  • Hasta Bakımı TYT 40/41 254,13 1.438.891
  • Yaşlı Bakımı TYT 60/62 244,85 1.609.816

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

  • Sağlık Yönetimi EA 30/31 275,78 600.069

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Tıp SAY 150/154 488,69 25.219
  • Diş Hekimliği SAY 90/93 469,07 40.444
  • Dil ve Konuşma Terapisi SAY 50/52 394,37 112.571
  • Bilgisayar Mühendisliği SAY 40/41 373,19 139.659
  • Hemşirelik SAY 130/134 347,4 180.614
  • Adli Bilimler SAY 40/41 337,01 200.632
  • Ebelik SAY 75/77 325,86 224.643
  • Ergoterapi SAY 40/41 311,7 259.742
  • Beslenme ve Diyetetik SAY 50/52 308,75 267.887
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100/103 298,6 297.896
  • Adli Bilimler (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 261,67 449.602

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