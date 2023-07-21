KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? | KPSS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç?

Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım devam ediyor. 23 Temmuz'da yapılacak olan KPSS Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına katılacak adaylar, arama motorlarında 'KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023? KPSS kaç soru, kaç dakika? Salona son giriş saati kaç?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2023 KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenetek - Genel Kültür oturumu, 10.15'te başlayacak. 130 dakika sürecek sınav saat 12.25'te tamamlanacak. Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45'de başlayacak ve 100 dakika sürecek, sınav 16.25'te tamamlanacak.

2023 KPSS SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

KPSS sınavına katılmak isteyen adaylar için salona son giriş saati 10.00 olarak belirlenmiştir. 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacaktır.

2023 KPSS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

KPSS'de adaylara Genel Yetenek sınavında 60, Genel Kültür sınavında da 60 olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Sınav süresi ise 130 dakikadır. Bu soruların 30 tanesi Tarih, 18'i Coğrafya, 9'u Vatandaşlık derlerinden ve 3 tanesi de güncel konulardan çıkar.

Eğitim Bilimleri sınavında 80 soru bulunur ve sınav süresi 100 dakikadır. 80 soru aşağıdaki dersleri kapsayacaktır: