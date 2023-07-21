İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 | İngilizce Öğretmenliği başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini İngilizce Öğretmenliği bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'İngilizce Öğretmenliği taban puanları 2023, İngilizce Öğretmenliği başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 80/82 491,66 3.142
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 90/93 477,98 4.710
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) 1/1 477,51 4.763
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 475,55 5.003
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 471,06 5.665
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 90/93 469,09 5.971
- Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 462,21 7.141
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 90/93 458,64 7.803
- Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 60/62 457,2 8.075
- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 453,64 8.758
- Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 450,77 9.334
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) (İngilizce) 60/62 447,73 9.951
- Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 120/123 447,42 10.012
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (İngilizce) 90/93 447,19 10.061
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 8/8 445,77 10.364
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) 120/123 442,6 11.074
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 441,38 11.385
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 70/72 440,38 11.661
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 60/62 438,24 12.186
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 60/62 437,41 12.392
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 436,22 12.685
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 435,67 12.810
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 434,49 13.134
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 120/123 433,23 13.455
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 432,6 13.614
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8/8 432,57 13.624
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 8/8 431,91 13.812
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 429,73 14.434
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 80/82 429,63 14.465
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 60/62 428,35 14.795
- Kocaeli Üniversitesi (Devlet) 70/72 426,98 15.176
- İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 425,85 15.520
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) 90/93 424,68 15.867
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 424,21 16.015
- Mersin Üniversitesi (Devlet) 60/62 422,75 16.393
- Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 60/62 419,97 17.229
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 419,6 17.350
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 90/93 418,93 17.579
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) 70/72 418,29 17.777
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60/62 417,74 17.947
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 60/62 415,99 18.501
- Sakarya Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 415,94 18.520
- Gaziantep Üniversitesi (Devlet) 60/62 413,23 19.346
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 8/8 412,75 19.518
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) 60/62 412,18 19.699
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 90/93 412,01 19.758
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 80/82 411,56 19.913
- Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) (İngilizce) 85/88 411,41 19.959
- Trabzon Üniversitesi (Devlet) 50/52 408,77 20.822
- Düzce Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 407,49 21.285
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) 60/62 407,46 21.294
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 407,21 21.376
- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (Burslu) 1/1 407,11 21.408
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 60/62 406,37 21.648
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 60/62 405,31 21.994
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) 8/8 405 22.120
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) 70/72 404,38 22.331
- Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 404,27 22.376
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 403,47 22.651
- Amasya Üniversitesi (Devlet) 60/62 401,39 23.381
- Aksaray Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 30/31 400,48 23.685
- Sinop Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 399,19 24.119
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 60/62 398,52 24.345
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) 60/62 397,6 24.646
- Giresun Üniversitesi (Devlet) 40/41 397,19 24.783
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) 60/62 396,78 24.923
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 80/82 396,67 24.951
- Bartın Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 395,91 25.252
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) (İngilizce) 60/62 395,56 25.364
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) 45/47 394,84 25.637
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) (İngilizce) 60/62 393,62 26.085
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 43/43 392,09 26.621
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 22/22 391,89 26.704
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 391,65 26.785
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 390,9 27.035
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 390,64 27.125
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 387,73 28.175
- Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) 60/62 387,36 28.305
- Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 50/52 384,87 29.242
- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 384,85 29.245
- Siirt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 383,71 29.635
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) 10/10 381,92 30.311
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) 8/8 381,42 30.496
- Hakkari Üniversitesi (Devlet) 60/62 376,99 32.074
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 8/8 376,06 32.388
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 41/41 372,63 33.713
- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 369,15 34.996
- Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 368,75 35.153
- Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5/5 368,46 35.265
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 7/7 365,43 36.376
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Burslu) 10/10 364,22 36.828
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) 20/20 360,75 38.150
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 4/4 360,67 38.183
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 359,85 38.489
- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%75 İndirimli) 2/2 356,85 39.666
- Girne Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5/5 355,8 40.061
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 41/41 355,39 40.226
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 23/23 354,9 40.410
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 6/6 349,19 42.591
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 24/24 347,18 43.349
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 17/17 345,24 44.133
- Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 343,04 45.022
- İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 6/6 334,28 48.468
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 25/25 328,33 50.880
- Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı) (Ücretli) 3/3 313,62 56.904
- Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 5/5 312,69 57.304
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 46/46 309,31 58.693
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) 2/2 301,78 61.808
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) 27/27 297,35 63.649
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 35/35 284,77 69.139
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 22/22 283,43 69.714
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 283,29 69.769
- Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 30/30 281,93 70.369
- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 2/2 280,91 70.790
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) 48/48 280,86 70.804
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 5/5 278,86 71.700
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 21/21 277,54 72.330
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%25 İndirimli) 47/47 275,46 73.230
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 17/17 274,99 73.433
- Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 5/5 260,64 80.159
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 36/36 248,97 85.919
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 2/2 248,16 86.306
- Girne Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 244,93 87.940
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (%50 İndirimli) 30/30 238,75 91.044
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 26/26 237,26 91.828
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 21/21 234,37 93.309
- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Ücretli) 5/5 219,83 100.935
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 218,68 101.488
- Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 206,91 107.370
- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%25 İndirimli) 3/3 186,8 116.210
- Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (Ücretli) 5/— – —