İLK VE ACİL YARDIM TABAN PUANLARI 2023 | Paramedik - ATT başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

İLK VE ACİL YARDIM (PARAMEDİK - ATT) TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini İlk ve Acil Yardım bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'İlk ve Acil Yardım taban puanları 2023, İlk ve Acil Yardım başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
İLK VE ACİL YARDIM TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- İçişleri Bakanlığı Ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar (İstanbul) (Devlet) (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) 1/2 432,94 109.203
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5/5 393,82 206.515
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 386,78 229.650
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7/7 379,34 256.727
- Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 375,82 270.531
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7/7 373,77 278.927
- Ankara Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 65/67 371,92 286.696
- İçişleri Bakanlığı Ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar (İstanbul) (Devlet) (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) 39/40 371,26 289.557
- İçişleri Bakanlığı Ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar (İstanbul) (Devlet) (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 33/34 369,08 299.031
- İçişleri Bakanlığı Ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar (İstanbul) (Devlet) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 12/13 368,57 301.241
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 365,64 314.675
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 365,49 315.350
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 364,39 320.432
- Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 75/77 363,90 322.699
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 363,09 326.575
- Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 75/77 361,75 332.930
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 361,73 333.033
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 360,91 336.902
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8/8 360,45 339.149
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 360,08 340.970
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu) 10/10 360,03 341.224
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7/7 360,01 341.339
- Mersin Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 65/67 359,49 343.926
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 359,04 346.231
- Gaziantep Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 75/77 358,85 347.125
- Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 7/7 358,59 348.448
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 357,65 353.146
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 357,39 354.424
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Ankara) 60/62 357,18 355.520
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 356,24 360.493
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 355,18 366.068
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 354,43 370.141
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 353,82 373.514
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 353,19 376.936
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 75/77 353,02 377.835
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5/5 352,76 379.229
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 7/7 352,22 382.238
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 8/8 352,11 382.846
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 13/13 350,92 389.559
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 7/7 350,54 391.756
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 350,35 392.889
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 350,19 393.791
- Kocaeli Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 65/67 350,13 394.156
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 8/8 349,79 396.033
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 349,42 398.116
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 40/41 349,24 399.214
- Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 349,11 399.999
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 7/7 348,58 403.029
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 30/31 348,44 403.848
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 348,20 405.201
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 55/57 347,97 406.516
- Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 9/9 347,92 406.821
- Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) İlk ve Acil Yardım 80/82 347,91 406.887
- Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Burslu) 8/8 347,72 407.953
- İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 347,28 410.667
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 346,98 412.455
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 346,80 413.543
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 6/6 346,62 414.650
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 346,21 417.089
- Sakarya Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 65/67 346,18 417.306
- Adıyaman Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 346,11 417.727
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 345,96 418.675
- Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 75/77 345,65 420.503
- Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 50/52 345,01 424.391
- Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 345,00 424.451
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 55/57 344,53 427.383
- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 50/52 344,39 428.230
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 65/67 343,66 432.812
- Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 343,48 433.917
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 343,02 436.766
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 342,65 439.100
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 342,53 439.783
- Kayseri Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 40/41 342,46 440.281
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7/7 342,29 441.316
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 40/41 342,19 441.944
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 90/93 342,13 442.301
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 341,17 448.462
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 65/67 340,71 451.527
- İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (Burslu) 7/7 340,68 451.706
- Balıkesir Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 340,24 454.556
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 340,10 455.428
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 8/8 340,00 456.058
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 7/7 339,60 458.687
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 40/41 339,59 458.792
- Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 339,38 460.108
- Amasya Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 339,11 461.935
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 338,97 462.946
- Batman Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 338,66 465.071
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 338,62 465.321
- Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 338,54 465.928
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) (İÖ) 70/72 338,14 468.550
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 40/41 338,12 468.666
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 50/52 338,11 468.746
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 13/13 338,06 469.052
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 337,68 471.732
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 337,24 474.704
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 337,16 475.256
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 72/74 336,40 480.345
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 8/8 336,37 480.621
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 336,06 482.698
- Bingöl Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 50/52 335,89 483.900
- Giresun Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 335,86 484.161
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 8/8 335,62 485.843
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 335,50 486.674
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 334,89 490.901
- Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) (İÖ) 60/62 334,77 491.712
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 334,71 492.183
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 40/41 334,64 492.692
- Uşak Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 334,43 494.178
- Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 75/77 333,77 498.963
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) (İÖ) 40/41 333,61 500.117
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 332,94 504.879
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 332,83 505.623
- Yalova Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 332,79 505.887
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 332,67 506.736
- İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (Burslu) 9/9 332,32 509.284
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 8/8 332,16 510.567
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 50/52 332,12 510.806
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 331,97 511.913
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 331,84 512.927
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 331,79 513.206
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 90/93 331,58 514.754
- Siirt Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 331,38 516.216
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 8/8 331,27 516.994
- Karabük Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 330,78 520.569
- Sakarya Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 330,64 521.558
- Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 330,54 522.282
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 6/6 330,44 523.003
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 90/93 330,17 524.964
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 7/7 329,98 526.415
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 50/52 329,86 527.304
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 65/67 329,42 530.599
- Bartın Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 329,33 531.323
- Düzce Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 329,21 532.155
- Trabzon Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 50/52 329,13 532.711
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 329,08 533.145
- Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 40/41 329,07 533.171
- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 328,71 535.960
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 50/52 328,67 536.274
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 328,49 537.652
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 8/8 328,40 538.308
- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 328,34 538.781
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 8/8 328,12 540.558
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 40/41 328,09 540.737
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 65/67 327,71 543.580
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 7/7 326,53 552.828
- Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 326,32 554.461
- Balıkesir Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 326,28 554.729
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 326,09 556.299
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 325,96 557.280
- Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 325,82 558.382
- Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (%50 İndirimli) 12/12 324,53 568.778
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 7/7 324,52 568.868
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 6/6 324,15 571.821
- Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 65/67 324,09 572.316
- Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 40/41 323,91 573.800
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 323,91 573.807
- Sinop Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 323,90 573.922
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 6/6 323,80 574.658
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 12/12 323,76 574.992
- Amasya Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 323,72 575.309
- Batman Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 323,54 576.766
- Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 323,03 580.876
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 6/6 322,91 581.891
- Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 322,88 582.152
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 322,57 584.812
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 8/8 322,54 585.044
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 8/8 322,47 585.635
- Giresun Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 322,32 586.871
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 322,29 587.062
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 322,19 587.851
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 15/15 322,16 588.187
- Uşak Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 322,12 588.437
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 40/41 322,08 588.760
- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 7/7 321,95 589.816
- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (Burslu) 12/12 321,86 590.589
- Bingöl Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 30/31 321,59 592.784
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13/13 321,23 595.856
- Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 40/41 321,21 596.013
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) İlk ve Acil Yardım 80/82 321,19 596.261
- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) (İÖ) 50/52 321,16 596.442
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 321,12 596.744
- Iğdır Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 50/52 321,12 596.750
- Kastamonu Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 65/67 321,01 597.644
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 320,84 599.127
- Bayburt Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 320,67 600.605
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 320,53 601.813
- Giresun Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 70/72 320,14 605.166
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 62/64 319,72 608.813
- Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 39/39 319,50 610.694
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 319,27 612.632
- Şırnak Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 319,18 613.403
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 318,72 617.478
- Karabük Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 318,24 621.639
- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 317,85 624.965
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 317,34 629.543
- Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 50/52 316,89 633.715
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%25 İndirimli) 10/10 316,42 637.930
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 12/12 316,38 638.288
- Bartın Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 315,87 642.988
- Hakkari Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 50/52 315,32 647.933
- Ardahan Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 30/31 314,96 651.276
- Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 65/67 314,88 652.049
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 9/9 314,87 652.117
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) İlk ve Acil Yardım 60/62 314,81 652.671
- Siirt Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 314,35 656.792
- Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 314,32 657.111
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Burslu) 8/8 313,68 663.013
- Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 55/57 313,18 667.695
- Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 312,95 669.819
- Kastamonu Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 312,91 670.168
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 312,51 673.776
- Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%25 İndirimli) 22/22 311,75 681.065
- Giresun Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 311,46 683.786
- Iğdır Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 311,03 687.769
- Bayburt Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 310,66 691.324
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (Burslu) 12/12 310,15 696.190
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 309,68 700.724
- Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) (İÖ) 65/67 309,43 703.180
- Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 50/52 308,74 709.999
- Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 60/62 307,22 724.976
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 13/13 305,37 743.880
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 303,40 764.516
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 38/38 302,61 772.855
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 14/14 301,60 783.509
- Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 300,14 799.095
- Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Ücretli) 17/17 299,03 811.232
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 22/22 298,66 815.192
- Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 9/9 297,49 828.064
- İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 297,33 829.708
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 293,67 871.425
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli) 40/40 290,35 910.753
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 30/30 290,09 913.852
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 43/43 289,51 920.813
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%25 İndirimli) 30/30 289,45 921.575
- Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Ücretli) 56/56 288,81 929.264
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 41/41 288,15 937.320
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%25 İndirimli) 42/42 287,59 944.159
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 15/15 287,00 951.426
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 38/38 286,05 963.394
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 1/1 285,18 974.417
- Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Ücretli) 20/20 284,13 987.830
- İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (%50 İndirimli) 56/56 283,73 993.089
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 67/67 283,27 999.188
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 68/68 282,29 1.011.789
- İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (%25 İndirimli) 24/24 282,01 1.015.355
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 34/34 281,72 1.019.063
- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 8/8 281,39 1.023.503
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 18/18 281,03 1.028.438
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%25 İndirimli) 45/45 280,51 1.035.334
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 42/42 280,37 1.037.217
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Ücretli) 57/57 279,83 1.044.274
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 53/53 279,48 1.049.094
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 8/8 279,25 1.052.125
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 37/37 277,48 1.076.336
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 68/68 276,71 1.086.889
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 2/2 276,01 1.096.784
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 38/38 275,87 1.098.697
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 1/1 274,36 1.119.866
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 41/41 273,80 1.127.802
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 273,55 1.131.408
- İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (Ücretli) 14/14 273,08 1.138.141
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 24/24 272,56 1.145.695
- Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%25 İndirimli) 42/42 271,15 1.166.214
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 34/34 270,29 1.178.805
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İÖ) (%25 İndirimli) 40/40 270,11 1.181.576
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 2/2 270,02 1.182.865
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 20/20 269,89 1.184.846
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 48/48 269,40 1.192.175
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 59/59 268,88 1.200.013
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 54/54 268,60 1.204.297
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 33/33 267,68 1.218.201
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 19/19 267,67 1.218.331
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Ücretli) 37/37 267,37 1.222.852
- İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 266,80 1.231.630
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 67/67 265,46 1.252.071
- Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 38/38 263,89 1.276.629
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 263,11 1.288.890
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 22/22 262,94 1.291.512
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 261,81 1.309.826
- Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 261,33 1.317.679
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 9/9 261,07 1.321.895
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 16/16 260,49 1.331.380
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 41/41 259,39 1.349.538
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 34/34 258,73 1.360.418
- İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 4/4 258,60 1.362.589
- İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 1/1 257,83 1.375.520
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 10/10 257,78 1.376.302
- Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 257,03 1.388.864
- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (%25 İndirimli) 54/54 256,13 1.404.400
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Ücretli) 68/68 255,91 1.408.083
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 59/59 255,29 1.418.832
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 52/52 254,18 1.438.090
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (%50 İndirimli) 56/56 254,11 1.439.309
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 68/68 253,64 1.447.606
- İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 14/14 253,59 1.448.550
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%25 İndirimli) 44/44 253,00 1.458.748
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 42/42 252,83 1.461.680
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 26/26 251,96 1.477.320
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (Ücretli) 12/12 251,92 1.477.938
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 38/38 251,38 1.487.525
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 42/42 251,38 1.487.621
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 27/27 251,13 1.492.066
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 15/15 250,64 1.501.133
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 38/38 249,99 1.513.031
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 68/68 249,60 1.520.040
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 24/24 249,37 1.524.174
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 248,85 1.533.776
- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (İÖ) (%25 İndirimli) 39/39 247,70 1.555.272
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%25 İndirimli) 42/42 247,20 1.564.744
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 21/21 247,15 1.565.572
- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 4/4 246,90 1.570.455
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 246,79 1.572.426
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 68/68 246,13 1.585.331
- İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 42/42 246,09 1.585.885
- İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) (Ücretli) 9/9 245,87 1.590.106
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 24/24 244,34 1.619.659
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 7/7 244,01 1.626.159
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 23/23 242,72 1.651.292
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 34/34 242,03 1.665.059
- İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (%50 İndirimli) 42/42 241,02 1.684.924
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Ücretli) 31/31 240,23 1.700.827
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 51/51 238,51 1.736.294
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 62/62 237,93 1.748.598
- İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 9/9 237,59 1.755.556
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 50/50 235,33 1.803.297
- İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 20/20 234,96 1.811.224
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 25/25 234,77 1.815.385
- Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 32/32 232,54 1.863.792
- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 54/54 231,79 1.880.548
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 29/29 230,39 1.912.133
- Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 15/15 227,73 1.973.519
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 44/44 225,56 2.024.901
- Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 36/36 224,47 2.050.814
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İÖ) (Ücretli) 34/34 223,68 2.069.628
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Ücretli) 15/15 222,97 2.086.900
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20/20 204,34 2.544.557
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) (KKTC Uyruklu) 2/1 Dolmadı