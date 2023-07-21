ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI 2023 | Çocuk Gelişimi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Çocuk Gelişimi bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Çocuk Gelişimi taban puanları 2023, Çocuk Gelişimi başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.