BESYO TABAN PUANLARI 2023 | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

BESYO TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini spor alanında almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'BESYO taban puanları 2023, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

BESYO TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR

💪ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

💪ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 160 TYT (Milli Sporcular ve Spor Lisesi mezunları için : 150 TYT)

💪AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 160 TYT Rekreasyon : 160 TYT

💪AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT

💪AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT Spor Yöneticiliği : 150 TYT

💪AMASYA ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

💪ANKARA ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 220 TYT (Milli Sporcular :180 TYT Spor Lisesinden Mezunlar : 210 TYT ) Spor Yöneticiliği : 220 TYT (Milli Sporcular :180 TYT Spor Lisesinden Mezunlar : 210 TYT )

💪ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 300.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 230 TYT Rekreasyon : 230 TYT

💪ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 230 TYT (Olimpik Milli: 200 Olimpik Olmayan Milli: 225 TYT)

💪ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Antrenörlük Eğitimi: 200 TYT (Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları İçin : 180 TYT )

💪ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği: Y-TYT : 800.000 Barajı ve 230 Puan üzeri . Antrenörlük Eğitimi : 185 TYT (Milli Sporcular : 150 TYT ) Rekreasyon : 185 TYT (Milli Sporcular için 150 TYT )

💪ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT Rekreasyon : 150 TYT

💪ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Spor Yöneticiliği : 190 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için 150 TYT )

💪AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi (I. Öğretim ve II. Öğretim) : 180 TYT Spor Yöneticiliği (I. Öğretim ve II. Öğretim) : 180 TYT Rekreasyon Bölümü (I. Öğretim ve II. Öğretim) : 180 TYT

💪BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 190 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları : 160 TYT ) Spor Yöneticiliği : 190 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları : 160 TYT )

💪BATMAN ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT Spor Yöneticiliği ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT

💪BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT Spor Yöneticiliği : 150 TYT

💪BİTLİS ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

💪BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT ( Milli Sporcular : 150 TYT ) Spor Yöneticiliği : 180 TYT ( Milli Sporcular : 150 TYT )

💪BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 190 TYT ( Milli Sporcular 150 TYT ) Antrenörlük Eğitimi ( II. Öğretim ): 180 TYT ( Milli Sporcular 150 TYT )

💪BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

💪ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı ve 220 Puan Antrenörlük Eğitimi : 220 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi : 210 TYT ) Antrenörlük Eğitimi ( II. Öğretim ): 210 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi 200 TYT ) Spor Yöneticiliği : 150 TYT Rekreasyon : 150 TYT

💪ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT Spor Yöneticiliği : ( I,II.Öğretim ): 150 TYT Rekreasyon : 150 TYT

💪DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT Rekreasyon : 150 TYT Spor Yöneticiliği : EA puan türünden

💪DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT ( Milli Sporcular : 150 TYT ) Spor Yöneticiliği : 180 TYT ( Milli Sporcular : 150 TYT )

💪DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT Spor Yöneticiliği : 150 TYT

💪EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi (I,II. Öğretim ) : 150 TYT Spor Yöneticiliği (I,II. Öğretim ) : 150 TYT Rekreasyon : 150 TYT

💪ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi (I,II. Öğretim ) : 200 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için : 150 TYT ) Rekreasyon (I,II. Öğretim ) : 200 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları İçin : 150 TYT )

💪ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Spor Yöneticiliği : 170 TYT ( Spor Lisesi Mezunları : 160 TYT Milli Sporcular : 150 )

💪ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi ( I,II Öğretim ) : 150 TYT

💪ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

💪ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

💪GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 200 TYT ( Milli Sporculara : 150 TYT , Spor Lisesi Mezunlarına : 180 TYT ) Spor Yöneticiliği : 200 TYT ( Milli Sporculara : 150 TYT , Spor Lisesi Mezunlarına : 180 TYT )

💪GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT

💪GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

💪HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

💪HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT Spor Yöneticiliği : 150 TYT Rekreasyon : 150 TYT

💪IĞDIR ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi ( I,II. Öğretim ) : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları : 150 TYT )

💪ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

💪İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 200 TYT ( Milli Sporcular için 150 TYT ) Spor Yöneticiliği : 260 TYT ( Milli Sporcular için 150 TYT )

💪İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 400.000 Barajı (Milli Sporcular için 700.000 ) Antrenörlük Eğitimi : 200 TYT ( Milli Sporcular için 180 TYT ) Spor Yöneticiliği : 200 TYT ( Milli Sporcular için 180 TYT )

💪İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Egzersiz ve Spor Bilimleri : 200 TYT

💪İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT Spor Yöneticiliği : 180 TYT ( Milli Sporcular İçin 150 TYT )

💪İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları : 150 TYT )

💪KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

💪KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT

💪KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT Spor Yöneticiliği ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT Rekreasyon : 150 TYT

💪KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT Spor Yöneticiliği : 150 TYT Rekreasyon : 150 TYT

💪KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 200 TYT ( Milli Sporcular İçin 150 TYT )

💪KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT Spor Yöneticiliği ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT

💪KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 160 TYT Rekreasyon Eğitimi : 160 TYT

💪KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT Spor Yöneticiliği : 150 TYT Rekreasyon : 160 TYT

💪KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ): 150 TYT

💪KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi ( I,II. Öğretim ) : 150 TYT Spor Yöneticiliği : ( I,II. Öğretim ) : 150 TYT Rekreasyon ( I,II. Öğretim ) : 150 TYT

💪KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

💪KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT ( Milli Sporcular için : 150 TYT ) Spor Yöneticiliği : 150 TYT ( Milli Sporcular için : 150 TYT ) Rekreasyon : 150 TYT ( Milli Sporcular için : 150 TYT )

💪MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 200 TYT Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi : 200 TYT

💪MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için : 150 TYT ) Spor Yöneticiliği : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için : 150 TYT ) Rekreasyon : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için : 150 TYT )

💪MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 200 TYT Spor Yöneticiliği : 200 TYT

💪MERSİN ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT Spor Yöneticiliği : 150 TYT Rekreasyon : 150 TYT

💪MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ): 150 TYT Spor Yöneticiliği (I,II.Öğretim ) : 150 TYT Rekreasyon (I,II.Öğretim ) : 150 TYT

💪MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT Spor Yöneticiliği : 150 TYT Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi : 800.000 Barajı

💪NEVŞEHİR HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Antrenörlük Eğitimi : 160 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için : 150 TYT )

💪NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 180 TYT ( Milli Sporcular İçin : 150 TYT )

💪ORDU ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Spor Yöneticiliği : 150 TYT

💪OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

💪RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

💪SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT

💪SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi (I,II. Öğretim ) : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için : 155 TYT ) Spor Yöneticiliği (I,II. Öğretim ) : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için : 155 TYT )

💪SİİRT ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT Spor Yöneticiliği ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT

💪SİNOP ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları için : 150 TYT )

💪SİVAS ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT Spor Yöneticiliği : 150 TYT

💪ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 170 TYT

💪ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı

💪TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Spor Yöneticiliği : 180 TYT ( Milli Sporcular ve Spor Lisesi Mezunları : 150 TYT )

💪TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi ( I,II.Öğretim ) : 150 TYT Spor Yöneticiliği : 150 TYT

💪TRABZON ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 150 TYT

💪VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ BESYO TABAN PUANLARI Beden Eğitimi Öğretmenliği : 800.000 Barajı Antrenörlük Eğitimi : 180 TYT