Haberler Haberler ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Abdullah Gül Üniversitesi'nde okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2023, AGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:05
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Abdullah Gül Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için 'Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2023, AGÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AGÜ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌SAYISAL BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Kontenjan: 70

Taban Puan: 397,94

Başarı sıralaması: 45263

Biyomühendislik (İngilizce)

Kontenjan: 30

Taban Puan: 259,67

Başarı sıralaması: 259785

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Kontenjan: 80

Taban Puan: 361,67

Başarı sıralaması: 79152

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Kontenjan: 70

Taban Puan: 353,10

Başarı sıralaması: 88458

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

Kontenjan: 70

Taban Puan: 247,90

Başarı sıralaması: 299779

Makine Mühendisliği (İngilizce)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 307,53

Başarı sıralaması: 150248

Mimarlık (İngilizce)

Kontenjan: 70

Taban Puan: 313,72

Başarı sıralaması: 140075

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 318,24

Başarı sıralaması: 133155

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji (İngilizce)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 326,61

Başarı sıralaması: 86755

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 265,57

Başarı sıralaması: 288398

Ekonomi (İngilizce)

Kontenjan: 50

Taban Puan: 256,76

Başarı sıralaması: 338007

İşletme (İngilizce)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 273,71

Başarı sıralaması: 248276

DİĞER
59 yaşında vefat eden Billur Kalkavan'ın mezarının son hali sevenlerini yıktı!
8 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!
G.Saray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler alınmalı?
CUMA HUTBESİ | 21 Temmuz Cuma
İstanbul barajları doluluk oranı kritik seviyede!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Avrupa devinin Altay planı! İşte Avrupa devinin Altay planı! 20:16
Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! Boluspor ile Bandırmaspor yenişemedi! 20:04
Konyaspor'dan tatsız prova! Konyaspor'dan tatsız prova! 20:00
Sagaba Konate Samsunspor'da! Sagaba Konate Samsunspor'da! 19:56
Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! Fırtına genç yetenek için düğmeye bastı! 19:49
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 19:21
Daha Eski
Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı Attila Szalai Fenerbahçe'den ayrıldı 19:17
Kartal'ı Aboubakar uçurdu! Kartal'ı Aboubakar uçurdu! 18:56
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 18:37
"Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" "Bu takım için yüzde yüzümü vermek istiyorum" 18:04
Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI Beşiktaş - Strasbourg maçı CANLI 16:53
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! Pelkas'ın yeni adresi belli oldu! 16:25