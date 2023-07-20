YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | YOBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları 2023, YOBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 80/82 336,58 479.179
İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 332,12 510.806
İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 322,08 588.760
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 30/31 320,24 604.226
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 298,98 811.755
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 49/51 285,47 970.635
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 80/82 282,99 1.002.675
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 279,66 1.046.579
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 277,52 1.075.756
Optisyenlik TYT 60/62 276,16 1.094.622
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 275,15 1.108.684
Adalet TYT 85/88 272,05 1.153.115
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 267,62 1.219.170
Çocuk Gelişimi TYT 50/52 262,55 1.298.001
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 261,23 1.319.257
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 260,82 1.326.013
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 260,31 1.334.424
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 259,52 1.347.372
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 113/116 259,23 1.352.177
Aşçılık TYT 50/52 259 1.355.901
Tapu ve Kadastro TYT 40/41 254,93 1.425.169
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 252,5 1.467.564
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 251,16 1.491.543
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 94/97 250,33 1.506.702
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 250,11 1.510.778
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 243,49 1.636.288
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 75/77 242,78 1.650.125
Sosyal Güvenlik TYT 72/74 242,75 1.650.789
Elektrik TYT 50/52 241,45 1.676.284
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 240,19 1.701.641
Yaşlı Bakımı TYT 60/62 239,84 1.708.843
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 40/41 239,58 1.714.277
Makine TYT 40/41 239,1 1.724.037
Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 238,35 1.739.512
Grafik Tasarımı TYT 40/41 236,99 1.768.003
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 236,35 1.781.467
Elektrik TYT 35/36 235,67 1.795.932
Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 234,89 1.812.791
İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 233,05 1.852.555
Yaşlı Bakımı TYT 60/62 232,13 1.873.159
Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 231,63 1.884.066
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 20/21 231,59 1.885.026
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 229,61 1.929.796
Tarım Makineleri TYT 20/21 229,43 1.933.992
Makine TYT 35/36 228,98 1.944.269
Grafik Tasarımı TYT 30/31 228,36 1.958.614
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 227,18 1.986.283
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 50/52 226,18 2.009.987
Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 224,4 2.052.325
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 222,92 2.088.106
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50/52 222,05 2.109.064
İşletme Yönetimi TYT 30/31 221,02 2.134.193
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 220,7 2.142.042
Gıda Teknolojisi TYT 30/31 220,66 2.143.214
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 220,35 2.150.954
İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 219,19 2.180.012
Mimari Restorasyon TYT 20/21 218,52 2.196.588
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 30/31 218,48 2.197.435
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 215,91 2.260.862
Mimari Restorasyon TYT 20/21 214,58 2.294.134
İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 212,61 2.343.636
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 358,3 151.640
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 344,61 193.962
Çocuk Gelişimi EA 80/82 313,27 330.131
Tarım Ekonomisi EA 30/31 269,98 655.211
Sağlık Yönetimi EA 60/62 246,75 918.266
İşletme EA 20/21 231,32 1.126.207
Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 40/41 230,82 1.133.183
İktisat EA 20/21 227,65 1.178.481
Uluslararası İlişkiler EA 30/31 221,9 1.261.073
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 219,09 1.301.215
Maliye EA 40/41 218,92 1.303.750
Sosyoloji EA 70/72 217,54 1.323.746
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 120/123 482,5 29.789
Diş Hekimliği SAY 50/52 466,16 42.873
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 385,86 122.849
Veterinerlik SAY 60/62 367,38 148.000
Hemşirelik SAY 100/103 335,67 203.338
Hemşirelik SAY 70/72 331,94 211.208
Bilgisayar Mühendisliği SAY 75/77 331,56 212.008
Ebelik SAY 70/72 320,44 237.495
Mimarlık SAY 60/2 317,06 245.847
İnşaat Mühendisliği SAY 20/2 301,86 287.811
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/8 298,33 298.765
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/14 298,22 299.125
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 287,1 336.966
Matematik SAY 25/26 270,73 404.112
Bitki Koruma SAY 30/31 256,28 480.483
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 255,87 483.007
Bahçe Bitkileri SAY 20/21 238,91 607.227
İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 221,11 791.024
Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 215,59 859.040
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,2 32.530
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 376,28 51.909
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 345,68 124.084
İlahiyat SÖZ 117/120 291,12 420.158
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 264,2 665.125
İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 250,12 817.483
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 13/13 243 898.222
Tarih SÖZ 80/82 241,72 912.901
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 221,21 1.144.784
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 60/62 218,39 1.174.682
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 216,05 1.198.835
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 209,94 1.259.117
Gazetecilik SÖZ 60/62 206,74 1.288.679
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 391,65 26.785
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70/72 337,06 47.347