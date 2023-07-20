YKS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | YKS sonuç sorgulama ekranı ÖSYM, e-Devlet

YKS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | ÖSYM tarafından her yıl bir kez düzenlenen ve ön lisans ile lisans alanında eğitim almak isteyen adayların katıldığı YKS'de sonuçlar açıklandı. YÖK Başkanı tarafından yapılan sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyurusunun ardından adaylar ve velileri, sınav sonuçlarını araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...

ÖSYM YKS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

👉Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra 'Sonuç Grubunu Seçiniz' seçeneğinde YKS'yi işaretleyin.

👉Açılan ekranda T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifreniz'i girin.

👉YKS sınav sonuçları ÖSYM'nin yanı sıra e-Devlet üzerinden de öğrenilebilmektedir.

e-DEVLET YKS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

👉Yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra "Uygulamaya Git" bağlantısına tıklayın.

👉Açılan ekranda 2023-YKS seçeneğini tıklayın.

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

2023-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS BİRİNCİSİ KİM, HANGİ ŞEHİRDEN?

TYT BİRİNCİSİ

Kocaeli -Zeynep Dila Kuyucu

AYT BİRİNCİLERİ

Sayısal: Kayseri

Eşit Ağırlık: İzmir

Sözel: Kayseri

YDT BİRİNCİLERİ

Almanca: İstanbul

Arapça: İstanbul

Fransızca: İstanbul

İngilizce: Kocaeli

Rusça: İstanbul