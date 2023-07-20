YALOVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | YÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

YALOVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Yalova Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Yalova Üniversitesi taban puanları 2023, YÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
YALOVA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 332,79 505.887
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 328,1 540.662
Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60/62 319,88 607.371
Fizyoterapi TYT 75/77 312,83 670.882
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 304,23 755.784
Gemi İnşaatı TYT 40/41 300,22 798.210
Adalet TYT 70/72 300,09 799.599
Aşçılık TYT 60/62 294,46 862.281
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) TYT 40/41 293,8 869.994
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Erkek) TYT 45/47 293,47 873.728
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 289,56 920.287
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Kız) TYT 20/21 286,84 953.320
Adalet (İÖ) TYT 70/72 279,36 1.050.697
Sosyal Hizmetler TYT 60/62 271,22 1.165.160
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 270,85 1.170.635
Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 269,74 1.187.041
Marina ve Yat İşletmeciliği TYT 40/41 269,52 1.190.418
Medya ve İletişim TYT 50/52 261,06 1.322.091
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 260,15 1.337.000
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 259,17 1.353.105
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 258,33 1.367.050
Lojistik TYT 60/62 256,34 1.400.748
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 253,81 1.444.488
Polimer Teknolojisi TYT 25/26 252,48 1.467.957
Yaşlı Bakımı TYT 70/72 251,01 1.494.345
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 65/67 250,85 1.497.265
Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 60/62 250,77 1.498.736
Marina ve Yat İşletmeciliği (İÖ) TYT 30/31 250,41 1.505.357
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 247,68 1.555.677
Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 246,63 1.575.649
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 244,39 1.618.573
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 243,6 1.634.222
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 243,34 1.639.190
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 241,02 1.684.810
Pazarlama TYT 60/62 238,39 1.738.856
Kaynak Teknolojisi TYT 30/31 237,84 1.750.431
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 40/41 237,54 1.756.668
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 236,95 1.768.675
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 55/57 233,67 1.839.191
Medya ve İletişim (İÖ) TYT 50/52 232,46 1.865.689
Yerel Yönetimler TYT 50/52 228,75 1.949.627
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 50/52 228,37 1.958.433
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 40/41 226,88 1.993.479
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi TYT 20/21 224,54 2.049.044
Pazarlama (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Hukuk EA 240/246 406,81 46.168
Psikoloji EA 60/62 370,91 118.432
Grafik Tasarımı EA 50/52 312,39 334.905
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 305,97 372.075
İşletme (İngilizce) EA 60/62 298,82 417.827
Sosyal Hizmet EA 60/62 296,41 434.238
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 280,6 557.077
Sosyal Hizmet (İÖ) EA 50/52 279,09 570.223
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 60/62 271,48 640.485
İşletme EA 60/62 270,95 645.655
İktisat EA 60/62 259,79 762.624
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 253,55 834.481
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 40/41 497,14 19.420
Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 423,18 81.634
Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 369,89 144.287
Hemşirelik SAY 70/72 351,37 173.596
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65/67 343,82 187.311
Kimya Mühendisliği SAY 25/26 320,95 236.242
Makine Mühendisliği SAY 50/52 315,75 249.174
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 306,06 275.447
Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 30/9 300,06 293.348
İnşaat Mühendisliği SAY 50/21 298,59 297.938
İç Mimarlık SAY 60/62 298,37 298.637
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Yeni Medya ve İletişim SÖZ 60/62 309,96 288.325
İslami İlimler SÖZ 80/82 307,14 305.774
Tarih SÖZ 60/62 290,76 422.975
İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 284,8 471.542
İslami İlimler (Arapça) SÖZ 70/72 283,76 480.226
İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 265,69 649.948