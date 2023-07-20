TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | TÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Trakya Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Trakya Üniversitesi taban puanları 2023, TÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 70/72 338,57 465.725
Uçak Teknolojisi TYT 50/52 336,36 480.680
İlk ve Acil Yardım TYT 75/77 333,77 498.963
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 319,01 614.903
Fizyoterapi TYT 50/52 316,63 635.998
Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 316,54 636.812
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50/52 313,25 667.116
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 312,23 676.518
Ameliyathane Hizmetleri TYT 50/52 311,53 683.075
Radyoterapi TYT 60/62 304,96 748.220
Eczane Hizmetleri TYT 40/41 302,59 772.977
Odyometri TYT 75/77 301,57 783.878
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 40/41 300,38 796.682
Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 299,96 801.086
Elektronörofizyoloji TYT 40/41 298,4 818.134
Ortopedik Protez ve Ortez TYT 70/72 294,63 860.260
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 294,52 861.563
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 45/47 288,71 930.549
Grafik Tasarımı TYT 55/57 287,28 948.011
Aşçılık TYT 60/62 285,77 966.819
Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 285,65 968.397
Adalet TYT 60/62 283,89 990.979
Kimya Teknolojisi TYT 50/52 276,24 1.093.452
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği TYT 40/41 275,73 1.100.550
Çocuk Gelişimi TYT 65/67 274,34 1.120.195
Sosyal Hizmetler TYT 45/47 272,42 1.147.681
Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 271,41 1.162.438
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 140/144 271,12 1.166.535
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 270,33 1.178.275
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 270,29 1.178.734
Mobil Teknolojileri TYT 30/31 269,42 1.191.887
Makine TYT 60/62 267,48 1.221.216
Gıda Teknolojisi TYT 50/52 265,54 1.250.891
Elektrik TYT 60/62 264,63 1.265.003
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 263,73 1.279.191
Lojistik TYT 65/67 261,37 1.317.042
Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 260,25 1.335.306
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 258,72 1.360.633
Dış Ticaret TYT 65/67 257,91 1.374.169
Mekatronik TYT 40/41 257,02 1.389.046
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 65/67 256,92 1.390.838
Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 254,19 1.437.898
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 65/67 253,56 1.449.031
Harita ve Kadastro TYT 70/72 253,13 1.456.514
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 65/67 251,29 1.489.167
Mimari Restorasyon TYT 60/62 249,95 1.513.779
Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 249,23 1.526.867
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65/67 247,89 1.551.827
Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 40/41 246,77 1.572.782
Pazarlama TYT 50/52 244,7 1.612.588
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 241,92 1.667.087
Elektrik TYT 50/52 239,14 1.723.160
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35/36 234,27 1.826.239
Seramik ve Cam Tasarımı TYT 20/21 233,92 1.833.764
Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 231,55 1.885.977
Dış Ticaret (İÖ) TYT 65/67 231,49 1.887.322
Lojistik (İÖ) TYT 65/67 229,8 1.925.452
Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 229,7 1.927.678
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 227,5 1.978.928
İşletme Yönetimi TYT 20/21 226,72 1.997.290
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 65/67 226,66 1.998.590
Lojistik TYT 40/41 226,1 2.011.921
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 69/71 224,98 2.038.713
Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 50/52 223,78 2.067.234
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 30/31 223,21 2.081.138
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 29/30 222,53 2.097.418
Dış Ticaret TYT 40/41 221,9 2.112.611
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 65/67 220,97 2.135.391
Lojistik TYT 50/52 219,92 2.161.561
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 219,9 2.162.104
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 65/67 219,86 2.163.070
Yağ Endüstrisi TYT 30/31 216,4 2.248.786
İşletme Yönetimi TYT 30/31 215,69 2.266.396
Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 214,77 2.289.402
Maliye TYT 50/52 214,49 2.296.541
Yerel Yönetimler TYT 25/26 211,53 2.370.974
Maliye TYT 65/67 208,44 2.446.988
Radyoterapi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 365,26 132.770
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 355,16 160.700
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40/41 347,09 185.667
Uluslararası İlişkiler EA 70/72 279,77 564.279
Sağlık Yönetimi EA 70/72 278,92 571.784
İşletme EA 80/82 268,37 671.408
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 267,46 680.693
Gümrük İşletme EA 60/62 265,15 704.765
İktisat EA 80/82 255,44 812.116
Maliye EA 60/62 254,9 818.476
Finans ve Bankacılık EA 70/72 251,76 855.953
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 40/41 251,2 862.853
İşletme (İÖ) EA 40/41 251,06 864.550
Turizm İşletmeciliği EA 30/31 250,19 875.262
Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 70/72 248,4 897.561
Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 60/62 246,33 923.521
Bankacılık ve Sigortacılık EA 30/31 245,57 933.089
Arkeoloji EA 30/31 243,49 960.058
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 70/72 243,24 963.275
Ekonometri EA 40/41 239,18 1.017.125
Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40/41 237,48 1.040.467
Maliye (İÖ) EA 50/52 237,47 1.040.701
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60/62 232,55 1.108.795
Bankacılık ve Sigortacılık EA 60/62 227,39 1.182.030
Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu) EA 1/— – —
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 230/236 499,61 17.796
Diş Hekimliği SAY 85/88 474,09 36.395
Eczacılık SAY 90/93 454,55 52.589
Bilgisayar Mühendisliği SAY 95/98 424,82 79.923
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 397,52 108.924
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 358,62 161.327
Hemşirelik SAY 130/134 348,57 178.461
Makine Mühendisliği SAY 90/93 332,83 209.239
Hemşirelik SAY 100/103 331,81 211.461
Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 322,55 232.419
Mimarlık SAY 110/113 321,64 234.567
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 305,27 277.819
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 305,02 278.593
İç Mimarlık SAY 40/41 300,29 292.672
Gıda Mühendisliği SAY 30/13 298,98 296.723
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 298,65 297.749
Genetik ve Biyomühendislik SAY 50/29 298,15 299.346
Odyoloji SAY 60/62 293,64 314.082
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 60/62 290,27 325.634
Kimya SAY 30/31 288,87 330.633
Matematik SAY 60/62 287,91 333.979
Biyoloji SAY 20/21 279,04 367.862
Fizik SAY 20/21 263,36 440.551
Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 251,47 511.220
Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 20/21 247,49 538.956
Genetik ve Biyomühendislik (KKTC Uyruklu) SAY 2/— – —
Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) SAY 10/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,62 19.669
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 395,54 26.859
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 380,23 45.749
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 353,23 101.712
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 308,6 296.725
İletişim ve Tasarımı SÖZ 60/62 302,69 335.250
Tarih SÖZ 80/82 287,23 451.426
İlahiyat SÖZ 99/102 287,21 451.664
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 283,66 481.167
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 40/41 282,52 491.125
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 253,34 781.307
Tarih (İÖ) SÖZ 70/72 248,03 840.937
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 11/11 238,05 955.427
Türk Dili ve Edebiyatı (UOLP-Kosova Priştine Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) SÖZ 10/— – —
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 85/88 411,41 19.959
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 403,47 22.654
Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50/52 342,01 45.383
Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 338,8 46.684
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 215,07 103.253
Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık DİL 30/31 182,68 117.712
Arnavut Dili ve Edebiyatı DİL 20/6 166,93 121.631
Boşnak Dili ve Edebiyatı DİL 20/12 154,96 122.890