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TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE OBP PUANI DÜŞER Mİ 2023? | Tercih yaptım ama yerleşemedim, okul puanım düşer mi?

YKS'ye katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla adayı, sınavların ardından tercih heyecanı sardı. Eğitim görecekleri üniversite ve bölümleri seçmek isteyen adaylar, bu okul ve alanlara yerleşememeleri halinde bir sonraki sene veya ek tercihlerde puanının düşüp düşmeyeceğini araştırıyor. Peki tercih yapıp yerleşemeyince OBP puanı düşer mi 2023? Arama motorlarında sıklıkla araştırılan 'Tercih yaptım ama yerleşemedim, okul puanım düşer mi?' sorusunun cevabı haberimizde... -

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:03 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:03
TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE OBP PUANI DÜŞER Mİ 2023? | Tercih yaptım ama yerleşemedim, okul puanım düşer mi?

TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE OBP PUANI DÜŞER Mİ 2023? | Milyonlarca adayın katılım sağladığı YKS 2023'te tüm oturumlar geride kaldı. TYT, AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık ile YDT sınavlarının ardından sonuçlar açıklandı. ÖSYM'nin açıkladığı sonuçlarla birlikte adayları bu kez de tercih heyecanı sardı. Hayatlarının önemli bir dönüm noktası olan üniversite için araştırmaya başlayan adaylar, tercih yapıp da yerleşememeleri halinde ek tercihlerde veya bir sonraki yılda OBP puanının düşüp düşmeyeceğini araştırıyor. İşte detaylar...

TERCİH YAPTIM AMA YERLEŞEMEDİM, OKUL PUANIM DÜŞER Mİ?

Tercih ettiğiniz bölümlerden herhangi birine yerleşemezseniz okul puanınız düşmez. Ancak tercihlerinizden herhangi birine yerleşirseniz, okula kayıt yaptırmasanız dahi puanınız düşer.

Tercih yaptıktan sonra herhangi bir bölüme yerlşemediğinizde, ek tercihlerde OBP okul puanınız düşmeyeceği gibi sonraki yıllarda sınava girdiğinizde de OBP puanınızda herhangi bir düşüş gerçeleşmez.

OBP / OKUL PUANININ DÜŞTÜĞÜ DURUMLAR

Açık öğretim ya da normal örgün öğretim ile sınavı kazanıp tercihlerinizde de kazandıysanız gitmediğiniz durumlarda okul puanınız kesilir

Tercih ettiğiniz okulu kazandınız ve yetenek sınavlarına geçerek kayıt hakkı kazandınız ama gitmediniz; bu durumda puan kaybı yaşarsınız.

Program fark etmeksizin 2 ya da 4 yıllık eğitim veren bir okul kazandığınız takdirde puan kesintisi yaşarsınız.

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