SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2023, SDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 85/88 347,4 409.952
İlk ve Acil Yardım TYT 90/93 342,13 442.301
İlk ve Acil Yardım TYT 90/93 331,58 514.754
İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 328,67 536.274
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 90/93 328,17 540.138
Diş Protez Teknolojisi TYT 85/88 326,76 550.988
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 85/88 320,43 602.658
Fizyoterapi TYT 90/93 318,01 623.633
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 90/93 316,75 634.964
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30/31 311,92 679.409
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 309,98 697.866
Fizyoterapi TYT 60/62 306,98 727.419
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 45/47 301,76 781.756
Adalet TYT 100/103 301,66 782.813
Çocuk Gelişimi TYT 90/93 298,36 818.543
Adalet (İÖ) TYT 85/88 285,38 971.885
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 281,3 1.024.738
Sosyal Hizmetler TYT 85/88 267,7 1.217.879
Yaşlı Bakımı TYT 90/93 267,51 1.220.808
Yaşlı Bakımı TYT 80/82 252 1.476.545
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 90/93 251,06 1.493.321
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Hukuk EA 220/226 407,68 44.760
Psikoloji EA 70/72 374,03 110.990
Sınıf Öğretmenliği EA 40/41 373,74 111.682
Sosyal Hizmet EA 60/62 304,91 378.544
İşletme (İngilizce) EA 50/52 300,61 405.966
Havacılık Yönetimi EA 40/41 298,05 423.088
Sağlık Yönetimi EA 80/82 281,19 551.975
Uluslararası İlişkiler EA 80/82 271,5 640.308
İşletme EA 90/93 267,63 679.010
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 100/103 266,99 685.443
Sosyoloji EA 70/72 266,1 694.883
Maliye EA 80/82 260,18 758.251
Finans ve Bankacılık EA 80/82 259,51 765.833
Turizm İşletmeciliği EA 30/31 258,81 773.712
İktisat EA 60/62 254,7 820.938
İnsan Kaynakları Yönetimi EA 60/62 253,58 834.205
Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 80/82 251,27 861.901
Felsefe EA 40/41 240,92 993.987
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 240,58 998.507
Arkeoloji EA 40/41 239,85 1.008.227
Ekonometri EA 40/41 232,71 1.106.488
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 100/103 231,43 1.124.580
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 210/216 498,71 18.399
Diş Hekimliği SAY 120/123 477,42 33.762
Eczacılık SAY 80/82 456,21 51.196
Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 431,06 73.871
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 415,87 88.881
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 409,66 95.548
Endüstri Mühendisliği SAY 70/72 365,45 150.910
Hemşirelik SAY 160/164 360,68 158.065
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 352,83 171.097
Ebelik SAY 60/62 330,31 214.683
Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 330,08 215.202
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 75/77 325,99 224.336
Mimarlık SAY 90/93 324,45 227.946
Makine Mühendisliği SAY 100/103 316,44 247.444
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 312,92 256.399
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 310,31 263.488
Kimya Mühendisliği SAY 30/31 304,65 279.630
Gıda Mühendisliği SAY 30/10 301,09 290.223
Tekstil Mühendisliği SAY 20/21 300,06 293.344
Otomotiv Mühendisliği SAY 30/23 298,34 298.733
İnşaat Mühendisliği SAY 60/23 298,15 299.349
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80/57 298,02 299.723
Matematik SAY 60/62 294,88 309.958
Kimya SAY 25/26 285,54 342.506
İstatistik SAY 20/21 282,62 353.528
Biyoloji SAY 25/26 272,27 397.037
Fizik SAY 20/21 262,72 443.977
Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 256,81 477.313
Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 243,15 571.909
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 383,74 40.667
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 30/31 363,09 77.069
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 50/52 321,64 222.382
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 318,47 238.807
İlahiyat SÖZ 200/205 306,59 309.366
Coğrafya SÖZ 80/82 302,74 334.911
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 100/103 301,87 340.761
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100/103 294,26 395.713
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 291,81 414.817
Tarih SÖZ 80/82 291,26 419.016
Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 284,85 471.086
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 277,31 537.670
Gazetecilik SÖZ 100/103 274,69 561.893
İlahiyat (İÖ) SÖZ 153/157 267,04 636.354
Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 265,42 652.706
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 100/103 261,37 694.230
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 17/17 254,75 765.686
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 100/103 250,67 811.218
Sanat Tarihi SÖZ 70/72 236,58 972.263
Gazetecilik (İÖ) SÖZ 100/103 225,31 1.099.519
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 415,99 18.501
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 80/82 381,36 30.511
Arapça Öğretmenliği DİL 60/62 311,17 57.950