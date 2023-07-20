PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | PAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Pamukkale Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2023, PAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 70/72 351 389.143
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 348,2 405.201
Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 333,91 497.901
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 332,61 507.190
Fizyoterapi TYT 70/72 329,67 528.736
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 323,53 576.882
Diyaliz TYT 70/72 318,02 623.542
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 313,8 661.944
Fizyoterapi TYT 60/62 310,92 688.884
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 308,24 714.857
Eczane Hizmetleri TYT 40/41 306,38 733.465
Grafik Tasarımı TYT 65/67 305,55 741.954
İç Mekan Tasarımı TYT 45/47 299,83 802.481
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 65/67 296,59 837.906
Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 30/31 293,79 870.057
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70/72 291,77 893.611
Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 291,49 897.036
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 30/31 287,97 939.605
Aşçılık TYT 65/67 285,65 968.373
Çocuk Gelişimi TYT 65/67 285,46 970.840
Turist Rehberliği TYT 30/31 284,43 983.969
Elektrik TYT 70/72 283,56 995.400
Çocuk Gelişimi TYT 60/62 281,04 1.028.238
Elektronik Teknolojisi TYT 45/47 278,53 1.061.854
Makine TYT 80/82 277,26 1.079.314
Kimya Teknolojisi TYT 45/47 275,83 1.099.289
Otomotiv Teknolojisi TYT 60/62 275,51 1.103.556
Dış Ticaret TYT 80/82 274,39 1.119.422
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 273,91 1.126.302
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 45/47 273,29 1.135.206
Moda Tasarımı TYT 70/72 271,04 1.167.792
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 268,91 1.199.522
Tapu ve Kadastro TYT 30/31 267,95 1.214.108
Aşçılık (İÖ) TYT 50/52 267,54 1.220.386
Tekstil Teknolojisi TYT 60/62 266,59 1.234.754
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 264,42 1.268.222
Dış Ticaret (İÖ) TYT 60/62 262,76 1.294.511
Mekatronik TYT 40/41 261,75 1.310.760
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 260,93 1.324.242
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 82/85 258,39 1.366.033
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 257,66 1.378.294
Sosyal Güvenlik TYT 30/31 255,98 1.406.996
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 255,12 1.421.729
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 254,43 1.433.827
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 254,39 1.434.522
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 254,15 1.438.530
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) TYT 40/41 247,17 1.565.219
Giyim Üretim Teknolojisi TYT 40/41 246,5 1.578.247
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 245,61 1.595.026
Moda Tasarımı TYT 35/36 245,24 1.602.063
Mimari Restorasyon TYT 60/62 243,9 1.628.356
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 102/105 243,53 1.635.463
Geleneksel El Sanatları TYT 60/62 241,77 1.670.075
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 240,74 1.690.575
Lojistik TYT 50/52 240,31 1.699.214
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 240,28 1.699.787
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 60/62 236,34 1.781.756
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 62/64 234,17 1.828.385
Madencilik Teknolojisi TYT 30/31 232,39 1.867.309
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 20/21 231,59 1.885.045
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 229,96 1.921.836
İşletme Yönetimi TYT 50/52 229,84 1.924.628
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 229,76 1.926.375
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 228,03 1.966.620
Emlak Yönetimi TYT 20/21 227,46 1.979.704
Dış Ticaret TYT 25/26 227,07 1.989.015
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 226,84 1.994.325
Maliye TYT 65/67 225,7 2.021.310
Dış Ticaret TYT 30/31 225,7 2.021.451
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 225,5 2.026.278
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 224,98 2.038.705
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 224,15 2.058.315
Dış Ticaret TYT 61/63 223,94 2.063.338
Pazarlama TYT 35/36 223,55 2.072.846
Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 20/21 223,41 2.076.012
Dış Ticaret TYT 30/31 222,99 2.086.458
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 35/36 222,94 2.087.583
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 222,93 2.087.770
Organik Tarım TYT 25/26 222,81 2.090.677
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 222,63 2.094.980
İşletme Yönetimi TYT 35/36 219,45 2.173.486
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35/36 219,26 2.178.101
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 218,55 2.195.763
Maliye TYT 45/47 217,36 2.225.242
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 217,1 2.231.580
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 100/103 213,42 2.323.382
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
Otomotiv Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70/72 295,26 442.262
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 294,29 448.959
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 287,37 501.110
Hukuk EA 130/134 415,56 33.164
Psikoloji EA 60/62 380,52 96.230
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 377,53 102.951
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 366,86 128.534
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 365,99 130.855
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40/41 356,78 156.021
İşletme (İngilizce) EA 60/62 323,66 277.790Sosyoloji EA 60/62 285,25 518.121
Spor Yöneticiliği EA 50/52 284,22 526.623
İşletme EA 80/82 281,79 546.837
İktisat (İngilizce) EA 80/82 276,88 589.906
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) EA 60/62 274,39 612.966
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 30/31 269,68 658.243
İşletme (İÖ) EA 40/41 267,37 681.650
İktisat EA 80/82 266,88 686.649
Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 262,52 732.583
Turizm İşletmeciliği EA 40/41 262,26 735.485
İktisat (İngilizce) (İÖ) EA 40/41 261,12 747.966
Arkeoloji EA 40/41 252,86 842.835
İktisat (İÖ) EA 40/41 252,75 844.113
Maliye (İÖ) EA 80/82 251,24 862.256
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 80/82 251,2 862.820
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 80/82 249,56 883.215
Ekonometri EA 40/41 248,66 894.298
Organik Tarım İşletmeciliği EA 30/31 245,98 927.911
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 30/31 245,53 933.575
Felsefe EA 60/62 244,07 952.435
Sermaye Piyasası EA 30/31 230,54 1.137.192
Maliye EA 80/82 281,01 553.577
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 240/246 503,47 15.314
Diş Hekimliği SAY 100/103 476,44 34.532
Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 459,36 48.537
Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 442,93 62.878
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 428,19 76.595
Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 397,91 108.480
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 383,99 125.211
Hemşirelik SAY 160/164 367,19 148.269
Mekatronik Mühendisliği SAY 45/47 359,93 159.220
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 356,25 165.254
Makine Mühendisliği SAY 90/93 348,48 178.631
Mimarlık SAY 80/82 347,64 180.187
Tekstil Mühendisliği SAY 20/21 326,32 223.589
Kimya Mühendisliği SAY 55/57 325,36 225.759
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 45/47 324,98 226.627
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 324,84 226.986
Otomotiv Mühendisliği SAY 45/47 322,04 233.618
Makine Mühendisliği SAY 40/41 318,28 242.785
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 318,13 243.179
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100/103 311,47 260.356
Biyomedikal Mühendisliği SAY 56/58 307,74 270.715
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 11/12 304,44 280.266
Otomotiv Mühendisliği (İÖ) SAY 30/31 301,53 288.873
Matematik SAY 60/62 301,43 289.201
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20/21 298,99 296.671
Gıda Mühendisliği SAY 40/20 298,6 297.911
Çevre Mühendisliği SAY 20/1 298,49 298.263
İnşaat Mühendisliği SAY 90/52 298,21 299.172
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) SAY 40/15 298,03 299.712
Kimya SAY 20/21 294,3 311.862
Biyoloji SAY 20/21 286,91 337.627
Fizik SAY 20/21 268,8 413.274
Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 267,67 418.727
Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 248,73 530.088
Biyoloji (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 245,22 555.904
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Sanat Tarihi SÖZ 70/72 261,43 693.628
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 254,46 768.853
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 411,97 13.973
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 401,12 21.719
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 386,89 36.596
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 70/72 372,1 59.213
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 363,36 76.488
İlahiyat SÖZ 108/111 328 191.912
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 323,64 212.519
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70/72 316,23 251.173
Coğrafya SÖZ 60/62 315,07 257.711
Coğrafya (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/1 309,72 289.817
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 301,72 341.824
Tarih SÖZ 80/82 300,93 347.292
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 30/31 281,68 498.269
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 281,56 499.215
İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 278,99 522.246
Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 278,01 531.163Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 60/62 241,69 913.212
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 80/82 235,57 983.901