NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | NEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2023, NEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 349,42 398.116
CNC Programlama ve Operatörlüğü TYT 20/21 338,55 465.861
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 323,25 579.080
Fizyoterapi TYT 40/41 312,22 676.551
Grafik Tasarımı TYT 40/41 310,94 688.688
Adalet TYT 60/62 307,68 720.435
Aşçılık TYT 40/41 299,71 803.851
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 299,49 806.252
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50/52 298,99 811.634
Adalet TYT 60/62 289,55 920.374
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 274,02 1.124.752
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 20/21 272,57 1.145.627
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 269,21 1.195.072
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 268,61 1.204.143
Grafik Tasarımı TYT 60/62 265,18 1.256.484
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 262,77 1.294.205
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 261,6 1.313.276
Mekatronik TYT 50/52 245,33 1.600.362
Elektrik TYT 50/52 244,59 1.614.739
Kaynak Teknolojisi TYT 20/21 243,86 1.629.079
Elektrik TYT 50/52 243,16 1.642.677
Makine TYT 40/41 239,94 1.706.709
Makine TYT 45/47 239,17 1.722.470
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 239,15 1.722.918
Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 25/26 237,51 1.757.101
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi TYT 40/41 233,47 1.843.670
Tekstil Teknolojisi TYT 20/21 231,03 1.897.805
Döküm TYT 20/21 230,44 1.911.042
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40/41 229,38 1.935.089
İşletme Yönetimi TYT 30/31 228,67 1.951.611
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45/47 228,64 1.952.243
İşletme Yönetimi TYT 40/41 220,41 2.149.357
İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 218,78 2.190.179
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Hukuk EA 130/134 408,03 44.203
Hukuk (İÖ) EA 80/82 403,93 50.882
Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 376,23 105.844
Psikoloji EA 70/72 370,98 118.264
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 364,4 135.024
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 362,12 141.135
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 350,87 173.653
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 341,79 203.649
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60/62 339,43 212.254
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40/41 326,49 264.878
Havacılık Yönetimi EA 70/72 306 371.851
Sosyal Hizmet EA 60/62 299,31 414.572
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 288,33 493.733
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 284,25 526.358
Havacılık Yönetimi (İÖ) EA 70/72 277,6 583.386
Sağlık Yönetimi EA 70/72 275,45 603.100
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 60/62 263,8 719.062
Sosyoloji EA 60/62 263,32 724.212
Maliye EA 50/52 259,19 769.397
İşletme EA 60/62 257,08 793.271
Finans ve Bankacılık EA 60/62 254,67 821.287
Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 60/62 250,66 869.431
Lojistik Yönetimi EA 50/52 248,68 894.150
İktisat EA 60/62 246 927.621
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60/62 244,16 951.228
Turizm İşletmeciliği EA 30/31 242,75 969.678
Felsefe EA 40/41 231,31 1.126.286
Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 40/41 228,04 1.172.867
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 230/236 499,6 17.803
Diş Hekimliği SAY 100/103 475,16 35.568
Uçak Mühendisliği SAY 70/72 451,27 55.484
Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 424,76 79.977
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 421,23 83.538
Bilgisayar Mühendisliği SAY 75/77 408,31 96.986
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 396,62 109.979
Veterinerlik (Ereğli) SAY 50/52 374,89 137.305
Hemşirelik SAY 140/144 365,78 150.427
Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 365,1 151.404
Hemşirelik SAY 70/72 345,6 183.900
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 343,92 187.143
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75/77 338,5 197.550
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 320,99 236.159
Mimarlık SAY 100/103 317,22 245.461
Fizik Öğretmenliği SAY 20/21 316,68 246.813
Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 315,77 249.116
Mekatronik Mühendisliği SAY 60/62 312,67 257.084
Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 312,24 258.275
Uzay ve Uydu Mühendisliği SAY 40/41 311,93 259.074
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 307,34 271.819
Gıda Mühendisliği SAY 20/3 303,37 283.297
Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 20/8 301,68 288.391
Makine Mühendisliği SAY 30/3 301,36 289.423
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/4 299,13 296.227
Harita Mühendisliği SAY 25/4 298,23 299.105
İnşaat Mühendisliği SAY 40/5 298,23 299.098
Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/19 298,06 299.612
Makine Mühendisliği SAY 70/69 297,95 299.945
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 297,53 301.256
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 50/52 295,16 308.979
İstatistik SAY 40/41 267,17 421.308
Biyoteknoloji SAY 40/41 262,45 445.357
Tarla Bitkileri SAY 30/31 245,59 553.083
Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 245,44 554.130
Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 228,32 709.545
Uzay ve Uydu Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 120/123 409,73 15.386
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 401,94 21.023
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,91 30.649
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60/62 387,75 35.480
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 380,7 45.009
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 379,45 46.878
Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 374,43 55.068
Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20/21 374,04 55.675
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 364,36 74.294
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 361,13 81.504
İlahiyat SÖZ 170/175 359,32 85.676
İlahiyat (Arapça) SÖZ 35/36 344,05 129.388
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 60/62 342,81 133.590
İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 5/5 328,09 191.517
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 324,81 206.832
İlahiyat (İÖ) SÖZ 135/139 322,41 218.528
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 318,83 236.905
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 306,26 311.468
Geleneksel Türk Sanatları SÖZ 20/21 269,53 611.829
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50/52 295,11 389.288
Tarih SÖZ 65/67 292,53 409.068
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 60/62 289 437.001
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 60/62 247,82 843.369
Tarih (İÖ) SÖZ 65/67 242,25 906.943
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ 60/62 240,34 928.843
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 224,34 1.110.262
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği DİL 90/93 412,01 19.758
Arapça Öğretmenliği DİL 40/41 338,85 46.664
Almanca Öğretmenliği DİL 50/52 327,11 51.356
Dilbilimi DİL 40/41 312,05 57.590
Turizm Rehberliği DİL 50/52 298,74 63.074