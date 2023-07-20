MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MUNÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Munzur Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Munzur Üniversitesi taban puanları 2023, MUNÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 296,61 837.680
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 283,16 1.000.536
Çocuk Gelişimi TYT 50/52 274,22 1.121.749
Adalet TYT 50/52 273,44 1.133.072
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 30/31 267,7 1.217.871
Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 265,24 1.255.617
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 50/52 262,87 1.292.788
Optisyenlik TYT 40/41 262,17 1.304.095
Bilgisayar Programcılığı TYT 51/53 259,33 1.350.457
Çocuk Gelişimi TYT 50/52 258,02 1.372.249
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 256,91 1.391.046
Aşçılık TYT 50/52 255,12 1.421.771
Çocuk Gelişimi TYT 50/52 254,24 1.437.003
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 50/52 247,29 1.562.932
Harita ve Kadastro TYT 50/52 242,33 1.659.086
Sosyal Hizmetler TYT 40/41 239,75 1.710.665
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 230,51 1.909.290
Su Altı Teknolojisi TYT 25/26 227,96 1.968.237
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 227,21 1.985.664
Makine TYT 39/40 226,85 1.994.162
Gıda Teknolojisi TYT 30/31 226,54 2.001.485
Moda Tasarımı TYT 20/21 226,33 2.006.337
Harita ve Kadastro TYT 40/41 224,01 2.061.687
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 223,04 2.085.258
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 20/21 222,92 2.087.994
İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 221,9 2.112.676
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 221,78 2.115.495
Organik Tarım TYT 20/21 221,36 2.125.789
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 218,95 2.185.878
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 218,8 2.189.632
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 216,23 2.253.079
İşletme Yönetimi TYT 25/26 214,93 2.285.460
Maliye TYT 30/31 213,55 2.320.247
İnşaat Teknolojisi TYT 20/21 211,92 2.361.063
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Psikoloji EA 60/62 343,51 197.726
Çocuk Gelişimi EA 50/52 312,34 335.188
Sosyal Hizmet EA 40/41 265,76 698.458
Sağlık Yönetimi EA 50/52 238,58 1.025.332
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 30/31 224,47 1.224.112
Sosyoloji EA 40/41 208,8 1.445.216
Finans ve Bankacılık EA 35/36 207,58 1.461.297
Felsefe EA 20/21 203,82 1.509.891
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 20/21 197,29 1.587.408
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Hemşirelik SAY 60/62 348,28 179.023
Ebelik SAY 60/62 322,04 233.630
Bilgisayar Mühendisliği SAY 40/41 313,2 255.675
Makine Mühendisliği SAY 20/2 299,58 294.843
Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 277,59 373.799
Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 50/52 237,33 621.286
İnşaat Mühendisliği SAY 20/— – —
Mimarlık SAY 40/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Coğrafya SÖZ 50/52 255,38 758.769
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 251,95 796.914
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50/52 225,76 1.094.612
Zaza Dili ve Edebiyatı SÖZ 25/26 215,33 1.206.198
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50/52 211,48 1.244.310
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 324,48 208.437
Tarih SÖZ 60/62 191,41 1.405.691
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 329,87 50.228