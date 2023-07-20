Haberler Haberler MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MSGSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MSGSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde (MSGSÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları 2023, MSGSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:04
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MSGSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi taban puanları 2023, MSGSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Mimari Restorasyon TYT 45/47 372,01 286.353

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 40/41 324,31 570.607

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sosyoloji EA 70/72 337,63 218.958

Felsefe EA 60/62 322,55 283.031

Arkeoloji EA 60/62 317,06 310.192

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 40/41 299,82 411.183

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Mimarlık SAY 120/123 435,18 69.968

Endüstriyel Tasarım SAY 60/62 415 89.784

İç Mimarlık SAY 60/62 404,43 101.162

İstatistik SAY 65/67 359,22 160.399

Matematik SAY 70/72 358,27 161.875

Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 319,11 240.782

Fizik SAY 30/31 308,05 269.837

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Sinema ve Televizyon SÖZ 60/62 426,54 7.414

Sanat Tarihi SÖZ 80/82 395,59 26.794

Tarih SÖZ 70/72 379,52 46.775

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 371,78 59.784

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