MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Mardin Artuklu Üniversitesi taban puanları 2023, MAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 343,48 433.917
İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 323,03 580.876
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 318,92 615.679
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 316,71 635.315
Diş Protez Teknolojisi TYT 20/21 308,77 709.661
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 40/41 307,08 726.408
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 304,04 757.743
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 294,47 862.155
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 293,51 873.295
Evde Hasta Bakımı TYT 40/41 290,3 911.331
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 283,68 993.791
Çocuk Gelişimi TYT 50/52 280,96 1.029.358
Yaşlı Bakımı TYT 60/62 280,3 1.038.150
Aşçılık TYT 20/21 274,8 1.113.454
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 270,44 1.176.658
Spor Yönetimi TYT 30/31 264,03 1.274.478
Sosyal Hizmetler TYT 50/52 262,31 1.301.856
Elektrik TYT 40/41 262,27 1.302.529
Mimari Restorasyon TYT 40/41 259,26 1.351.643
Sosyal Hizmetler TYT 30/31 258,81 1.359.159
Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 258,29 1.367.866
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 257,62 1.379.013
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 50/52 254,52 1.432.318
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 254,25 1.436.968
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 251,71 1.481.776
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 83/86 249,88 1.515.015
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 248,96 1.531.804
Sosyal Hizmetler (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 248,58 1.538.863
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45/47 248,21 1.545.779
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 247,32 1.562.354
Harita ve Kadastro TYT 40/41 244,42 1.618.029
Elektrik TYT 40/41 243,68 1.632.553
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 243 1.645.702
Organik Tarım TYT 30/31 240,87 1.687.925
İşletme Yönetimi TYT 40/41 240,7 1.691.362
Dış Ticaret TYT 31/32 240,29 1.699.679
İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 237,86 1.749.971
Tohumculuk Teknolojisi TYT 20/21 236,24 1.783.830
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) TYT 50/52 235,89 1.791.368
Makine TYT 50/52 234,53 1.820.734
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 232,53 1.864.092
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 38/39 231,79 1.880.756
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT 30/31 223,42 2.075.933
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Psikoloji EA 70/72 352,21 169.528
Antropoloji EA 25/26 267,63 678.971
Arkeoloji EA 25/26 247,05 914.489
İşletme EA 30/31 245,3 936.484
Sosyoloji EA 50/52 242,55 972.389
Felsefe EA 25/26 234,26 1.084.995
İktisat EA 30/31 232,34 1.111.732
Turizm İşletmeciliği EA 25/26 230,89 1.132.266
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 50/52 229,08 1.158.084
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı EA 25/26 219 1.302.589
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Hemşirelik SAY 80/82 367,56 147.770
Ebelik SAY 60/62 328,73 218.182
Mimarlık SAY 60/1 323,88 229.262
Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 289,48 328.413
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 348,74 114.630
Kürt Dili ve Edebiyatı SÖZ 25/26 343,75 130.403
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 30/31 341,13 139.510
İslami İlimler SÖZ 90/93 300,15 352.912
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 292,48 409.517
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50/52 277,16 539.006
Tarih SÖZ 70/72 260,57 702.637
İslami İlimler (Arapça) SÖZ 125/129 248,54 835.222
İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 232,89 1.014.155
Süryani Dili ve Edebiyatı SÖZ 20/21 231,8 1.026.388
Sanat Tarihi SÖZ 50/52 221,94 1.136.869
Tarih (Arapça) SÖZ 30/31 201,65 1.332.458
İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 188,1 1.424.544
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 345,17 44.164
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 331,92 49.414
Turizm Rehberliği DİL 30/31 270,86 75.327
Arap Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 268,01 76.674
Fars Dili ve Edebiyatı DİL 20/14 163,58 122.143