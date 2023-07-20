MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Malatya Turgut Özal Üniversitesi taban puanları 2023, MTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 30/31 320,42 602.738
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30/31 293,4 874.600
Çocuk Gelişimi TYT 30/31 293,16 877.376
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 290,76 905.845
Optisyenlik TYT 70/72 278,51 1.062.227
Aşçılık TYT 50/52 271,23 1.165.069
Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 269,06 1.197.296
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 267,04 1.227.893
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40/41 258,58 1.362.941
Sosyal Güvenlik TYT 30/31 258,57 1.363.134
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 257,42 1.382.406
Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 251,81 1.479.931
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 250,89 1.496.504
Harita ve Kadastro TYT 40/41 248,41 1.542.011
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40/41 246,93 1.569.713
Moda Tasarımı TYT 40/41 243,16 1.642.778
İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 240,37 1.697.928
Elektrik TYT 50/52 240,11 1.703.197
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 239,28 1.720.288
Bahçe Tarımı TYT 40/41 236,53 1.777.711
Mekatronik TYT 40/41 236,48 1.778.728
İş Makineleri Operatörlüğü TYT 30/31 236,12 1.786.417
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 234,17 1.828.378
Turist Rehberliği TYT 34/35 233,84 1.835.586
Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 35/36 233,74 1.837.634
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35/36 233 1.853.902
Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 232,8 1.858.243
Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 40/41 232,43 1.866.442
Giyim Üretim Teknolojisi TYT 20/21 231,91 1.878.025
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 229,94 1.922.185
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 229,18 1.939.753
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 227,69 1.974.482
Yerel Yönetimler TYT 40/41 227,3 1.983.630
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25/26 225,52 2.025.793
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 224,3 2.054.805
Dış Ticaret TYT 30/31 223,82 2.066.197
İnşaat Teknolojisi TYT 35/36 223,55 2.072.712
Madencilik Teknolojisi TYT 20/21 223,29 2.078.935
Mimari Restorasyon TYT 30/31 222,85 2.089.802
İşletme Yönetimi TYT 25/26 222,79 2.091.356
Yapı Denetimi TYT 30/31 216,81 2.238.610
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40/41 307,9 360.498
Havacılık Yönetimi EA 30/31 288,81 490.000
Sosyal Hizmet EA 30/31 288,16 495.046
Tarım Ekonomisi EA 20/21 284,36 525.535
Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40/41 234,44 1.082.433
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 40/41 227,44 1.181.350
Turizm İşletmeciliği EA 30/31 224,91 1.217.785
Uluslararası İşletme Yönetimi EA 40/41 209,08 1.441.459
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 100/103 490,11 24.201
Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 382,35 127.232
Hemşirelik SAY 40/41 362,44 155.395
Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 345,85 183.421
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/12 297,97 299.873
Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 296,53 304.503
Bitki Koruma SAY 40/41 264,64 433.948
Bahçe Bitkileri SAY 40/41 246,81 543.977
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 40/41 283,42 483.235