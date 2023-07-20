KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KTÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları 2023, KTÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 311,45 683.832
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 305,36 744.037
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 291,83 892.981
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 287,95 939.805
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 50/52 287,33 947.362
- Adalet TYT 65/67 284,24 986.436
- Grafik Tasarımı TYT 55/57 284,09 988.426
- Çocuk Gelişimi TYT 30/31 282,66 1.006.974
- Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 55/57 277,73 1.072.819
- Mekatronik TYT 40/41 277,48 1.076.409
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 276,52 1.089.559
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 40/41 276,33 1.092.266
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 276,06 1.096.074
- Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 274,27 1.121.050
- Bilgisayar Operatörlüğü TYT 40/41 270,88 1.170.065
- Çocuk Gelişimi TYT 80/82 269,88 1.185.008
- Elektrik TYT 50/52 268,77 1.201.705
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 268,73 1.202.316
- Laboratuvar Teknolojisi TYT 60/62 268,51 1.205.536
- İç Mekan Tasarımı TYT 55/57 267,95 1.214.055
- Kimya Teknolojisi TYT 35/36 265,59 1.250.050
- Tapu ve Kadastro TYT 40/41 261,54 1.314.325
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 260,74 1.327.262
- Makine TYT 60/62 260,54 1.330.633
- Sosyal Hizmetler TYT 45/47 259,83 1.342.177
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40/41 258,75 1.360.164
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 257,22 1.385.846
- Mekatronik (İÖ) TYT 35/36 257,16 1.386.837
- Grafik Tasarımı TYT 70/72 256,1 1.404.957
- Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 55/57 254,63 1.430.346
- Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 253,16 1.455.914
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 253,11 1.456.808
- Elektrik (İÖ) TYT 40/41 252,75 1.463.248
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 252,66 1.464.733
- Mekatronik TYT 40/41 251,83 1.479.652
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 251,47 1.485.971
- Nüfus ve Vatandaşlık TYT 40/41 248,65 1.537.470
- Elektrik TYT 60/62 248,65 1.537.513
- Mekatronik TYT 40/41 248,44 1.541.582
- Sosyal Hizmetler TYT 60/62 248,3 1.544.035
- Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) TYT 30/31 248,16 1.546.625
- Makine TYT 40/41 246,93 1.569.737
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 80/82 245,64 1.594.412
- Harita ve Kadastro TYT 60/62 245,21 1.602.699
- Makine (İÖ) TYT 50/52 242,83 1.649.120
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 55/57 241,52 1.674.990
- Otomotiv Teknolojisi (İÖ) TYT 30/31 241,31 1.679.051
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 240,82 1.688.830
- Kimya Teknolojisi TYT 35/36 240,05 1.704.519
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 51/53 239,48 1.716.174
- Sosyal Güvenlik TYT 50/52 237,28 1.761.934
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 237,27 1.762.139
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 62/64 236,56 1.777.124
- Elektrik (İÖ) TYT 40/41 236,06 1.787.756
- Lojistik TYT 55/57 235,97 1.789.658
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 235,95 1.790.067
- Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 235,38 1.802.346
- Kimya Teknolojisi (İÖ) TYT 30/31 234,6 1.819.244
- Dış Ticaret TYT 50/52 233,24 1.848.517
- Mekatronik (İÖ) TYT 40/41 232,52 1.864.364
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 30/31 232,28 1.869.804
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 232,2 1.871.401
- Gıda Teknolojisi TYT 30/31 231,94 1.877.376
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 231,72 1.882.207
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 69/71 231,27 1.892.247
- İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 55/57 231,15 1.894.883
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 40/41 230,93 1.899.825
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 230,67 1.905.780
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 230,57 1.907.859
- Turist Rehberliği TYT 25/26 230,53 1.908.944
- Otobüs Kaptanlığı TYT 25/26 230,11 1.918.512
- Bilgi Yönetimi TYT 30/31 229,9 1.923.008
- İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 229,74 1.926.808
- Mimari Restorasyon TYT 65/67 229,25 1.938.115
- Lojistik TYT 30/31 228,54 1.954.706
- İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 50/52 227,79 1.972.174
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 35/36 227,69 1.974.505
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 35/36 227,54 1.977.861
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 227,15 1.987.026
- Turist Rehberliği TYT 60/62 226,25 2.008.388
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 35/36 225,5 2.026.405
- İşletme Yönetimi TYT 50/52 224,55 2.048.879
- Çini Sanatı ve Tasarımı TYT 20/21 224,48 2.050.530
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 224,34 2.053.677
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 224,32 2.054.156
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 70/72 223,64 2.070.400
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 223,16 2.082.157
- Pazarlama TYT 30/31 223,16 2.082.198
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 222,96 2.087.056
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 222,83 2.090.188
- İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 222,67 2.094.216
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 221,65 2.118.712
- Yapı Denetimi TYT 40/41 221,49 2.122.761
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 221,37 2.125.624
- Lojistik TYT 30/31 221,15 2.131.093
- Gıda Teknolojisi TYT 40/41 220,66 2.143.072
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 220,08 2.157.632
- Emlak Yönetimi TYT 50/52 219,01 2.184.454
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 30/31 218,62 2.193.922
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 45/47 217 2.233.951
- Lojistik TYT 20/21 216,72 2.240.879
- Lojistik TYT 20/21 216,09 2.256.440
- Lojistik TYT 35/36 216,08 2.256.714
- Dış Ticaret TYT 20/21 215,81 2.263.349
- Dış Ticaret (İÖ) TYT 35/36 214,32 2.300.768
- Lojistik (İÖ) TYT 40/41 213,79 2.314.236
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 25/26 213,76 2.314.809
- Maliye TYT 55/57 212,41 2.348.970
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 211,39 2.374.380
- Eser Koruma TYT 30/31 210,17 2.404.504
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 208,64 2.442.116
- İç Mekan Tasarımı (İÖ) TYT 40/41 207,62 2.466.955
- Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 60/62 207,39 2.472.503
- Posta Hizmetleri TYT 50/52 206,4 2.496.293
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 203,91 2.554.228
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 200,48 2.629.060
- Mimari Restorasyon (İÖ) TYT 65/67 181,72 2.875.247
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 366,78 128.744
- İşletme (İngilizce) EA 40/41 272,96 626.494
- İşletme EA 70/72 254,62 821.885
- Sosyoloji EA 80/82 247,43 909.572
- Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70/72 245,77 930.526
- Arkeoloji EA 25/26 241,5 986.306
- Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 60/62 241,07 992.006
- İktisat EA 70/72 240,12 1.004.575
- Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1/1 237,76 1.036.664
- Kamu Yönetimi EA 110/113 233,99 1.088.714
- Finans ve Bankacılık EA 80/82 232,86 1.104.377
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 120/123 231,19 1.127.967
- Maliye EA 140/144 228,38 1.168.050
- Turizm İşletmeciliği EA 25/26 227,86 1.175.475
- Sigortacılık ve Risk Yönetimi EA 30/31 226,37 1.196.718
- Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 225,72 1.206.062
- Maliye (İÖ) EA 40/41 216,64 1.336.512
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40/41 214,63 1.364.811
- Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 214,53 1.366.261
- Ekonometri EA 50/52 212,33 1.396.957
- Takı Tasarımı ve İmalatı EA 20/21 212,1 1.400.168
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 405,57 99.932
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 398,72 107.520
- Yazılım Mühendisliği SAY 35/36 395,8 110.906
- Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 378,66 132.084
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 333,56 207.725
- Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 333 208.900
- Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 314,97 251.066
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 309,45 265.959
- Makine Mühendisliği SAY 80/82 307,37 271.742
- Makine Mühendisliği SAY 20/2 307,31 271.911
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 306,34 274.675
- İnşaat Mühendisliği SAY 30/4 298,49 298.265
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/28 298,16 299.324
- İç Mimarlık SAY 70/72 295,15 309.024
- İç Mimarlık (İÖ) SAY 50/52 287,62 335.018
- Matematik SAY 50/52 287,12 336.883
- Kimya SAY 20/21 284,07 347.994
- Biyokimya SAY 50/52 270,37 405.797
- Biyoloji SAY 20/21 268,54 414.548
- Fizik SAY 15/16 256,69 477.988
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 395,48 26.926
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 381,82 43.404
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 30/31 357,82 89.485
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 355,18 96.353
- Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 80/82 316,07 252.026
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 303,7 328.435
- Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) SÖZ 70/72 282,29 493.075
- İlahiyat SÖZ 234/240 281,75 497.616
- Tarih SÖZ 80/82 280,87 505.446
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80/82 260,11 707.561
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 90/93 257,5 735.546
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 26/26 252,88 786.430
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 243,55 891.833
- Rekreasyon Yönetimi SÖZ 30/31 242,91 899.270
- Tarih (İÖ) SÖZ 80/82 226,89 1.081.888
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50/52 382,92 29.947
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 372,4 33.786
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 60/62 358,93 38.867