KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KOÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kocaeli Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2023, KOÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 354,74 368.495
- Anestezi TYT 65/67 352,59 380.248
- İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 350,13 394.156
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 333,17 503.180
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 70/72 332,06 511.246
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 325,22 563.284
- Adalet TYT 70/72 324,41 569.775
- Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 140/144 323,66 575.795
- Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 323,31 578.570
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 313,38 665.946
- Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 70/72 312,64 672.659
- Mekatronik TYT 60/62 312,43 674.562
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 310,13 696.357
- Podoloji TYT 50/52 309,17 705.783
- Makine TYT 65/67 305,89 738.587
- Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 80/82 305,38 743.842
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 65/67 305,2 745.669
- Elektrik TYT 70/72 304,83 749.570
- Gemi İnşaatı TYT 65/67 301,75 781.913
- İş ve Uğraşı Terapisi TYT 60/62 298,22 820.055
- Mekatronik TYT 60/62 295,02 855.772
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 294,43 862.639
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 294,43 862.697
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 70/72 293,99 867.811
- Mekatronik (İÖ) TYT 40/41 290,94 903.722
- Kimya Teknolojisi TYT 75/77 289,44 921.729
- Makine TYT 60/62 288,76 929.941
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 288,7 930.646
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 50/52 287,63 943.794
- Elektrik (İÖ) TYT 40/41 287,62 943.878
- Elektronik Teknolojisi TYT 55/57 286,16 962.049
- Otomotiv Teknolojisi TYT 120/123 283,69 993.697
- Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri TYT 35/36 282,23 1.012.425
- Gıda Teknolojisi TYT 55/57 280,99 1.029.018
- Lojistik TYT 80/82 280,8 1.031.503
- İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 279,21 1.052.723
- Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30/31 277,62 1.074.362
- Makine TYT 40/41 277,16 1.080.671
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 40/41 276,04 1.096.422
- Turist Rehberliği TYT 60/62 275,46 1.104.366
- Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 274,9 1.112.070
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 274,5 1.117.777
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 60/62 273,18 1.136.745
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 272,98 1.139.558
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 40/41 272,88 1.141.163
- Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 272,7 1.143.713
- Makine TYT 75/77 271,85 1.156.022
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 80/82 271,6 1.159.620
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 45/47 271,56 1.160.211
- Çevre Koruma ve Kontrol TYT 41/43 271,3 1.164.052
- Makine (İÖ) TYT 50/52 269,73 1.187.276
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30/31 269,33 1.193.242
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 268,05 1.212.546
- Seramik ve Cam Tasarımı TYT 30/31 266,28 1.239.638
- Elektronik Teknolojisi TYT 45/47 266,03 1.243.416
- Dış Ticaret TYT 75/77 263,89 1.276.589
- Endüstriyel Kalıpçılık TYT 35/36 263,18 1.287.858
- Metalurji TYT 35/36 263,06 1.289.802
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 262,71 1.295.379
- Kimya Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 261,93 1.307.836
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 103/106 261,08 1.321.772
- Otomotiv Teknolojisi (İÖ) TYT 120/123 259,57 1.346.518
- Dış Ticaret TYT 100/103 258,84 1.358.507
- İşletme Yönetimi TYT 70/72 258,27 1.368.067
- İnşaat Teknolojisi TYT 80/82 257,35 1.383.659
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 90/93 256,55 1.397.292
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 70/72 255,41 1.416.836
- Kozmetik Teknolojisi TYT 25/26 255,32 1.418.317
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100/103 255,23 1.419.870
- Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) TYT 40/41 255,13 1.421.574
- Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) TYT 30/31 253,21 1.455.065
- Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 60/62 252,2 1.473.019
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 40/41 251,99 1.476.709
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 70/72 251,36 1.487.893
- İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TYT 90/93 250,38 1.505.879
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 70/72 250,38 1.505.924
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 100/103 250,01 1.512.532
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 249,71 1.518.080
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 249,58 1.520.321
- İşletme Yönetimi TYT 80/82 249,58 1.520.346
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40/41 247,23 1.564.131
- Pazarlama TYT 52/54 246,85 1.571.270
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 245,04 1.606.008
- Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 244,86 1.609.537
- İşletme Yönetimi TYT 50/52 243,35 1.639.022
- İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 70/72 242,87 1.648.343
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 242,78 1.650.172
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 242,49 1.655.878
- Deniz ve Liman İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 242,42 1.657.237
- Kaynak Teknolojisi TYT 40/41 241,03 1.684.688
- Polimer Teknolojisi TYT 50/52 240,64 1.692.449
- Dış Ticaret (İÖ) TYT 60/62 239,52 1.715.375
- Emlak Yönetimi TYT 60/62 239,05 1.725.040
- Boya Teknolojisi TYT 30/31 237,86 1.749.910
- Dış Ticaret (İÖ) TYT 60/62 237,03 1.767.130
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT 30/31 236,97 1.768.324
- Yerel Yönetimler TYT 65/67 235,77 1.793.915
- Özel Güvenlik ve Koruma (Erkek) (İÖ) TYT 40/41 234,72 1.816.455
- İşletme Yönetimi TYT 60/62 234,07 1.830.481
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 100/103 229,32 1.936.695
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 70/72 229,05 1.942.725
- Çevre Temizliği ve Denetimi TYT 60/62 228,9 1.946.273
- İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 56/58 228,53 1.954.871
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 40/41 228,44 1.956.887
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 80/82 228,12 1.964.535
- İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 50/52 228,06 1.965.801
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 40/41 227,78 1.972.375
- Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) (İÖ) TYT 30/31 227,02 1.990.095
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 60/62 225,42 2.028.319
- Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 50/52 221,64 2.118.835
- Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
- Deniz Ulaştırma ve İşletme (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
- Podoloji (KKTC Uyruklu) TYT 2/1 #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 280/287 419,82 27.712
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 376,16 106.000
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 369,01 123.104
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 70/72 335,39 227.523
- Havacılık Yönetimi EA 70/72 331,36 244.039
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 312,98 331.673
- Sosyal Hizmet EA 70/72 312,34 335.204
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 50/52 309,96 348.640
- Antrenörlük Eğitimi EA 50/52 309,13 353.387
- Uluslararası İlişkiler EA 90/93 306,93 366.287
- İşletme EA 90/93 305,26 376.380
- İktisat EA 80/82 299,98 410.098
- Antrenörlük Eğitimi (İÖ) EA 40/41 290,09 479.988
- Spor Yöneticiliği EA 50/52 285,23 518.256
- Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 90/93 283,45 532.940
- Biyoloji SAY 50/52 283,42 350.513
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 80/82 282,86 537.813
- İşletme (İÖ) EA 80/82 279,62 565.584
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 70/72 269,78 657.204
- İktisat (İÖ) EA 80/82 269,53 659.745
- Rekreasyon EA 50/52 269,1 664.076
- Turizm İşletmeciliği EA 40/41 268,38 671.295
- Spor Yöneticiliği (İÖ) EA 40/41 267,31 682.308
- Arkeoloji EA 40/41 265,67 699.357
- Felsefe EA 50/52 263,17 725.736
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 80/82 261,4 744.845
- Rekreasyon (İÖ) EA 40/41 256,53 799.512
- Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) EA 1/1 236,74 1.050.753
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 260/267 507,24 13.061
- Diş Hekimliği SAY 75/77 480,32 31.511
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 471,85 38.162
- Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 456,54 50.908
- Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 453,83 53.203
- Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 439,61 65.945
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 417,75 87.010
- Mekatronik Mühendisliği SAY 70/72 417,69 87.068
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 80/82 416,32 88.431
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 56/58 405,77 99.739
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 40/41 402,12 103.697
- Makine Mühendisliği SAY 110/113 401,54 104.371
- Kimya Mühendisliği SAY 60/62 388,67 119.358
- Elektrik Mühendisliği SAY 90/93 383,71 125.546
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 382,69 126.796
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 50/52 374,56 137.779
- Hemşirelik SAY 90/93 371,39 142.126
- Mimarlık SAY 100/103 368,14 146.905
- Otomotiv Mühendisliği SAY 56/58 364,1 152.884
- Elektrik Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 354,11 168.878
- Biyomedikal Mühendisliği SAY 45/47 346,01 183.156
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 80/82 336,46 201.736
- Ebelik SAY 80/82 330,09 215.183
- Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 50/52 326,33 223.548
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 325,06 226.452
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 318,3 242.756
- İç Mimarlık SAY 70/72 317,62 244.417
- İnşaat Mühendisliği SAY 80/82 312,04 258.779
- Matematik SAY 70/72 309,75 265.059
- Jeofizik Mühendisliği SAY 15/3 303,36 283.349
- Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 11/12 301,83 287.903
- Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 301,35 289.441
- Harita Mühendisliği SAY 60/16 298,42 298.464
- Çevre Mühendisliği SAY 40/27 298,38 298.588
- Kimya SAY 70/72 294,23 312.102
- Bitki Koruma SAY 30/31 275,64 382.014
- Fizik SAY 30/31 273,63 390.884
- Bahçe Bitkileri SAY 30/31 253,1 500.485
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
- Elektrik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 401,95 21.021
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 367,89 66.970
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 387,83 35.381
- Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 80/82 344,02 129.485
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 343,42 131.556
- İlahiyat SÖZ 108/111 341,26 139.059
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 336,71 155.640
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 332,58 172.082
- Tarih SÖZ 70/72 327,74 193.171
- Reklamcılık SÖZ 80/82 321,97 220.701
- Gazetecilik SÖZ 80/82 314,15 263.102
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 312,65 271.790
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 312,17 274.627
- Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80/82 292,55 408.973
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 70/72 426,98 15.176
- İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 80/82 405,03 22.103