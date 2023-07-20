KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Karamaanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Karamaanoğlu Mehmetbey Üniversitesi taban puanları 2023, KMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 338,11 468.746
- İlk ve Acil Yardım TYT 80/82 321,19 596.261
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 321,16 596.442
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 320,9 598.650
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40/41 315,4 647.147
- Ameliyathane Hizmetleri TYT 50/52 311,94 679.227
- Fizyoterapi TYT 65/67 306,83 728.951
- Diyaliz TYT 60/62 306,5 732.208
- Çevre Sağlığı TYT 25/26 303,9 759.190
- Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 303,2 766.670
- Odyometri TYT 50/52 300,97 790.339
- Diyaliz (İÖ) TYT 55/57 296,39 840.233
- Eczane Hizmetleri TYT 55/57 296,25 841.762
- Fizyoterapi (İÖ) TYT 60/62 295,53 849.912
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 293,94 868.415
- Optisyenlik TYT 40/41 291,72 894.254
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 287,95 939.843
- Eczane Hizmetleri TYT 40/41 286,22 961.262
- Eczane Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 281,46 1.022.636
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 280,32 1.037.947
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 278,32 1.064.799
- İş ve Uğraşı Terapisi TYT 40/41 274,76 1.114.009
- Aşçılık TYT 60/62 271,01 1.168.268
- Pastacılık ve Ekmekçilik TYT 30/31 268,13 1.211.275
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 267,88 1.215.259
- Evde Hasta Bakımı TYT 55/57 265,45 1.252.231
- Sosyal Güvenlik TYT 40/41 260,37 1.333.347
- Grafik Tasarımı TYT 50/52 257,66 1.378.370
- Sosyal Hizmetler TYT 60/62 257,16 1.386.771
- Harita ve Kadastro TYT 30/31 256,84 1.392.077
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 55/57 254,76 1.428.077
- Gıda Teknolojisi TYT 55/57 253,36 1.452.371
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 252,15 1.473.975
- Bilgisayar Programcılığı TYT 62/64 251,58 1.484.031
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 250,18 1.509.396
- Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 250,09 1.511.229
- Elektrik TYT 50/52 248,95 1.531.929
- Yaşlı Bakımı TYT 55/57 246,98 1.568.804
- Makine TYT 40/41 246,49 1.578.288
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 244,85 1.609.823
- Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 243,48 1.636.528
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 30/31 239,4 1.717.946
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 238,33 1.740.018
- Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 40/41 237,28 1.761.889
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 235,99 1.789.147
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 233,38 1.845.510
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 232,88 1.856.361
- Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 50/52 232,29 1.869.517
- Üretimde Kalite Kontrol TYT 30/31 231,96 1.876.821
- Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 40/41 231,84 1.879.535
- Elektrik TYT 62/64 231,56 1.885.663
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) TYT 50/52 230,93 1.899.874
- Bahçe Tarımı TYT 25/26 230,09 1.918.819
- Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 45/47 229,47 1.933.207
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 30/31 227,88 1.970.067
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 58/60 226,49 2.002.788
- Lojistik TYT 45/47 225,98 2.014.665
- Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 225,94 2.015.784
- Sosyal Güvenlik TYT 61/63 223,93 2.063.671
- Organik Tarım TYT 40/41 222,73 2.092.764
- Emlak Yönetimi TYT 40/41 217,95 2.210.480
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 214,16 2.304.681
- Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 60/62 213,46 2.322.481
- Atık Yönetimi TYT 40/41 213,26 2.327.497
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 361,53 142.730
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 346,21 188.629
- Sağlık Yönetimi EA 60/62 251,01 865.143
- İşletme EA 30/31 241,11 991.567
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 30/31 232,48 1.109.802
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 25/26 231,16 1.128.474
- Bankacılık ve Sigortacılık EA 40/41 230,74 1.134.333
- İktisat EA 25/26 229,54 1.151.351
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 221,41 1.268.013
- Sosyoloji EA 60/62 221,01 1.273.892
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 40/41 217,6 1.322.801
- Felsefe EA 25/26 212,34 1.396.939
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 60/62 488,11 25.682
- Diş Hekimliği SAY 70/72 466,88 42.262
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 393,54 113.548
- Hemşirelik SAY 100/103 342,81 189.138
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 339,46 195.631
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 299,82 294.069
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/14 299,29 295.737
- Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 290,1 326.252
- Matematik SAY 40/41 273,06 393.418
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 40/41 405,12 18.554
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 340,25 142.786
- İslami İlimler SÖZ 90/93 291,5 417.181
- İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 286,36 458.564
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 283,11 485.929
- İslami İlimler (İÖ) SÖZ 60/62 259,91 709.660
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,32 31.268
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 377,43 50.004
- Yeni Medya SÖZ 40/41 247,73 844.400
- İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 247,64 845.394
- Tarih SÖZ 60/62 247,23 849.932
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 241,72 912.841
- Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 204,24 1.310.450
- Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 196,84 1.369.544
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 344,75 44.329
- Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 279,79 71.265
- Turizm Rehberliği DİL 30/31 253,44 83.719
- Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 236,69 92.163