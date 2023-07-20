KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları 2023, KSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 70/72 350,47 392.195
- İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 350,19 393.791
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 40/41 339,59 458.792
- Anestezi (İÖ) TYT 60/62 337,39 473.636
- İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 337,24 474.704
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 335 490.136
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 322,29 587.062
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 321,1 596.943
- Fizyoterapi TYT 70/72 319,81 607.992
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55/57 318,57 618.752
- Optisyenlik TYT 50/52 312 678.679
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 309,31 704.389
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 303,53 763.186
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 302,53 773.583
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 301,56 784.040
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 293,28 875.945
- Çocuk Gelişimi TYT 50/52 285,82 966.196
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40/41 283,46 996.644
- Tapu ve Kadastro TYT 60/62 282,73 1.006.074
- Aşçılık TYT 50/52 280,37 1.037.292
- Adalet TYT 100/103 280,08 1.041.049
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 279,85 1.044.062
- Yaşlı Bakımı TYT 70/72 277,06 1.082.148
- Elektrik TYT 55/57 273,07 1.138.267
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 272,62 1.144.890
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 40/41 264,93 1.260.304
- Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 264,56 1.266.182
- Elektrik (İÖ) TYT 40/41 264,53 1.266.567
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 261,67 1.312.175
- Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 259,86 1.341.788
- Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 259,18 1.352.965
- Makine TYT 40/41 258,86 1.358.318
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 258,74 1.360.281
- Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 60/62 258,33 1.367.112
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 255,95 1.407.574
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 70/72 253,77 1.445.231
- Mimari Restorasyon TYT 40/41 253,48 1.450.379
- Harita ve Kadastro TYT 60/62 252,73 1.463.593
- Gıda Teknolojisi TYT 50/52 252,5 1.467.721
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 252,27 1.471.718
- Maliye TYT 70/72 251,63 1.483.168
- Sosyal Güvenlik TYT 60/62 251,4 1.487.182
- Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 250,78 1.498.578
- İşletme Yönetimi TYT 60/62 248,16 1.546.640
- Makine (İÖ) TYT 40/41 247,63 1.556.570
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 246,99 1.568.677
- Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 246,96 1.569.277
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 246,73 1.573.540
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 246,52 1.577.689
- Lojistik TYT 60/62 245,14 1.604.226
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 45/47 242,27 1.660.296
- İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 242,26 1.660.394
- Moda Tasarımı TYT 50/52 241,96 1.666.340
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 40/41 239,56 1.714.528
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 239,2 1.721.910
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 88/91 237,71 1.753.117
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 237,34 1.760.667
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 235,71 1.795.242
- Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 51/53 234,55 1.820.182
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 234,3 1.825.523
- İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 60/62 233,8 1.836.343
- Pazarlama TYT 60/62 233,56 1.841.683
- Kimya Teknolojisi TYT 30/31 233,42 1.844.664
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 233,06 1.852.534
- Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 232,75 1.859.318
- Maliye (İÖ) TYT 60/62 232,45 1.865.880
- Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 232,32 1.868.727
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 70/72 231 1.898.234
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 60/62 230,92 1.900.030
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 38/39 229,6 1.930.109
- Geleneksel El Sanatları TYT 40/41 229,57 1.930.723
- Lojistik (İÖ) TYT 55/57 229,57 1.930.738
- Yapı Denetimi TYT 30/31 228,7 1.950.757
- Organik Tarım TYT 28/29 227,89 1.969.792
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 226,43 2.004.148
- Dış Ticaret TYT 40/41 225,74 2.020.500
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 225,62 2.023.350
- Dış Ticaret TYT 30/31 223,95 2.062.973
- İşletme Yönetimi TYT 40/41 223,57 2.072.128
- Madencilik Teknolojisi TYT 35/36 222,65 2.094.483
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 45/47 221,69 2.117.805
- Yerel Yönetimler TYT 42/44 218,53 2.196.187
- Maliye (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 373,04 113.375
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 355,79 158.868
- Sosyal Hizmet EA 60/62 295,49 440.645
- Tarım Ekonomisi EA 30/31 282,97 536.930
- Sağlık Yönetimi EA 70/72 279,53 566.379
- Kimya SAY 20/21 275,12 384.236
- Spor Yöneticiliği EA 40/41 274,65 610.579
- İşletme EA 60/62 260,95 749.817
- Tekstil ve Moda Tasarımı EA 30/31 251,77 855.804
- Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 60/62 251,7 856.680
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 50/52 251,61 857.775
- Kamu Yönetimi EA 80/82 246,37 922.944
- İktisat EA 60/62 246,13 925.994
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 60/62 245,67 931.789
- İşletme (İÖ) EA 40/41 240,25 1.002.831
- Finans ve Bankacılık EA 40/41 239,28 1.015.785
- Arkeoloji EA 30/31 237,83 1.035.762
- Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 232,38 1.111.194
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 170/175 489,61 24.576
- Diş Hekimliği SAY 70/72 470,37 39.353
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 423,2 81.612
- Hemşirelik SAY 80/82 366,53 149.242
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 65/67 357,28 163.530
- Hemşirelik SAY 60/62 342,01 190.638
- Ebelik SAY 70/72 327,28 221.470
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 317,37 245.045
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 301,13 290.114
- Tekstil Mühendisliği SAY 20/9 299,8 294.135
- Gıda Mühendisliği SAY 20/3 299,24 295.888
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/50 298,29 298.906
- Makine Mühendisliği SAY 25/18 298,28 298.957
- İnşaat Mühendisliği SAY 30/7 298,15 299.353
- Matematik SAY 40/41 291,85 320.062
- Orman Mühendisliği SAY 30/31 284,07 348.010
- Bitki Koruma SAY 35/36 274,52 386.896
- Biyoloji SAY 30/31 260,56 455.794
- Tarla Bitkileri SAY 25/26 252,1 507.081
- Bahçe Bitkileri SAY 30/31 250,87 515.146
- Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 25/26 249 528.062
- Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 242,52 576.988
- Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 237,66 618.257
- Zootekni SAY 20/21 231,08 680.919
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50/52 400,31 22.385
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 384,96 39.060
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 360,38 83.211
- İlahiyat SÖZ 135/139 324,12 210.214
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 313,89 264.577
- Coğrafya SÖZ 60/62 305,23 318.283
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 292,75 407.347
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 292,33 410.746
- Tarih SÖZ 90/93 275,05 558.455
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 274,03 568.130
- Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 273,02 577.860
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 70/72 272,83 579.719
- Tarih (İÖ) SÖZ 90/93 245,23 872.634
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 396,78 24.923