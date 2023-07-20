Haberler Haberler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TABAN PUANLARI 2023 | İYTE kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TABAN PUANLARI 2023 | İYTE kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (İYTE) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları 2023, İYTE kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:34 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:04
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TABAN PUANLARI 2023 | İYTE kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün taban puanlarını araştıran adaylar için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları 2023, İYTE kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 513,66 9.617
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 480,08 31.715
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 60/62 467,42 41.870
  • Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 461,75 46.464
  • Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 449,97 56.619
  • Biyomühendislik (İngilizce) SAY 50/52 436,45 68.823
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 424,26 80.505
  • Mimarlık (İngilizce) SAY 100/103 418,06 86.668
  • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 407,34 98.032
  • Endüstriyel Tasarım (İngilizce) SAY 40/41 405,48 100.037
  • Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 362,69 154.991
  • İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 355,42 166.666
  • Fizik (İngilizce) SAY 60/62 346,24 182.691
  • Matematik (İngilizce) SAY 60/62 343,85 187.257
  • Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 341,35 191.892
  • Kimya (İngilizce) SAY 60/62 339,87 194.798
  • Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 328,91 217.798
  • Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 325,9 224.550
  • Fotonik (İngilizce) SAY 40/41 319,19 240.582
  • Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 60/62 296,08 306.022

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