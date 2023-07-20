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İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde (İDÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları 2023, İDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:04
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları 2023, İDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 304,72 750.760
  • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 30/31 300,51 795.207
  • Yaşlı Bakımı TYT 65/67 278,88 1.057.239
  • Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 40/41 269,12 1.196.460

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

  • Hukuk EA 120/123 420,79 26.586
  • Psikoloji (İngilizce) EA 70/72 381,31 94.459
  • Psikoloji EA 60/62 379,33 98.843
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 366,26 130.133
  • Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 50/52 366,21 130.250
  • Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 70/72 321,62 287.451
  • İşletme (İngilizce) EA 60/62 305,74 373.444
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 70/72 299,71 411.873
  • İktisat EA 60/62 290,4 477.689
  • Maliye EA 60/62 286,76 505.936
  • İnsan Kaynakları Yönetimi EA 60/62 283,97 528.728
  • Sosyoloji EA 60/62 283,84 529.788
  • Egzersiz ve Spor Bilimleri EA 60/62 273,22 623.957
  • Arkeoloji EA 30/31 262,8 729.645

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Tıp SAY 90/93 498,01 18.829
  • Diş Hekimliği SAY 70/72 477,86 33.413
  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 414,56 90.255
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 393,1 114.042
  • Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 377,69 133.397
  • Hemşirelik SAY 80/82 366,01 150.063
  • Mimarlık (İngilizce) SAY 80/82 365,04 151.487
  • Makine Mühendisliği SAY 60/62 357,57 163.013
  • Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 346,09 182.967
  • Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 335,76 203.153
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 316,34 247.683
  • İnşaat Mühendisliği SAY 70/72 310,67 262.519
  • Matematik (İngilizce) SAY 50/52 306,85 273.256
  • Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 280,36 362.424
  • Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 271,38 401.089

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 413,48 13.118
  • Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 399,96 22.697
  • Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 329,61 184.704
  • Tarih SÖZ 70/72 313,71 265.567

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 425,85 15.520
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 50/52 407,87 21.177

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