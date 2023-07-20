İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları 2023, İDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 304,72 750.760

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 30/31 300,51 795.207

Yaşlı Bakımı TYT 65/67 278,88 1.057.239

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 40/41 269,12 1.196.460

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 120/123 420,79 26.586

Psikoloji (İngilizce) EA 70/72 381,31 94.459

Psikoloji EA 60/62 379,33 98.843

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 366,26 130.133

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 50/52 366,21 130.250

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 70/72 321,62 287.451

İşletme (İngilizce) EA 60/62 305,74 373.444

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 70/72 299,71 411.873

İktisat EA 60/62 290,4 477.689

Maliye EA 60/62 286,76 505.936

İnsan Kaynakları Yönetimi EA 60/62 283,97 528.728

Sosyoloji EA 60/62 283,84 529.788

Egzersiz ve Spor Bilimleri EA 60/62 273,22 623.957

Arkeoloji EA 30/31 262,8 729.645

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 90/93 498,01 18.829

Diş Hekimliği SAY 70/72 477,86 33.413

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 414,56 90.255

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 393,1 114.042

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 377,69 133.397

Hemşirelik SAY 80/82 366,01 150.063

Mimarlık (İngilizce) SAY 80/82 365,04 151.487

Makine Mühendisliği SAY 60/62 357,57 163.013

Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 346,09 182.967

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 335,76 203.153

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 316,34 247.683

İnşaat Mühendisliği SAY 70/72 310,67 262.519

Matematik (İngilizce) SAY 50/52 306,85 273.256

Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 280,36 362.424

Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 271,38 401.089

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 413,48 13.118

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 399,96 22.697

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 329,61 184.704

Tarih SÖZ 70/72 313,71 265.567

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER