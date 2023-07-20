İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | Bakırçay Üni kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için İzmir Bakırçay Üniversitesi taban puanları 2023, Bakırçay Üni kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 323,48 577.278

Adalet TYT 70/72 318,28 621.279

Sulama Teknolojisi TYT 40/41 234,14 1.828.964

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 160/164 416,76 31.550

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 60/62 384,89 86.761

Psikoloji EA 80/82 383,21 90.344

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 50/52 329,73 250.804

İşletme EA 60/62 295,75 438.716

Sağlık Yönetimi EA 70/72 291,88 466.412

Sosyoloji EA 60/62 288,49 492.474

İktisat EA 60/62 286,03 511.800

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 60/62 504,31 14.807

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 448,17 58.228

Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 408,66 96.615

Endüstri Mühendisliği SAY 70/72 387,34 120.995

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 382,13 127.503

Hemşirelik SAY 110/113 361,04 157.504

Biyomedikal Mühendisliği SAY 60/62 317,43 244.893

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 315,06 250.860

Odyoloji SAY 50/52 310,69 262.481

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER