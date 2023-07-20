İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023, İTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 110/113 539,23 1.179

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 110/113 539,23 1.179 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 536,37 1.686

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 532,12 2.580

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 528,82 3.437

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110/113 525,1 4.670

Uçak Mühendisliği SAY 70/72 524,25 4.973

Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 523,74 5.178

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 519,54 6.898

Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 517,41 7.820

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 60/62 516,77 8.127

İşletme Mühendisliği (İngilizce) SAY 110/113 514,34 9.285

Elektrik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 512,58 10.180

Matematik Mühendisliği SAY 60/62 511,66 10.646

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10/10 507,87 12.716

Makine Mühendisliği SAY 200/205 507,3 13.032

Elektrik Mühendisliği SAY 95/98 502,59 15.860

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 50/52 496,14 20.044

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 490,84 23.660

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 10/10 488,89 25.072

Kimya Mühendisliği SAY 80/82 487,51 26.082

Mimarlık (İngilizce) SAY 60/62 485,79 27.349

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60/62 482,02 30.161

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 7/7 481,13 30.872

Fizik Mühendisliği SAY 60/62 477,85 33.422

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 55/57 477,82 33.448

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10/10 477,03 34.044

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 472,84 37.359

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 20/20 471,42 38.519

Mimarlık SAY 100/103 469,75 39.874

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 467,11 42.087

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8/8 465,93 43.072

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) SAY 1/1 465,87 43.135

Tekstil Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 464,03 44.630

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) SAY 60/62 463,51 45.062

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 10/10 456,24 51.176

Kimya SAY 70/72 450,48 56.164

Gıda Mühendisliği SAY 60/62 445,95 60.217

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 60/62 444,93 61.103

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 15/15 443,04 62.768

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 75/77 442,33 63.451

İnşaat Mühendisliği SAY 180/185 440,82 64.850

Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 439,05 66.447

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 438,42 67.011

İç Mimarlık SAY 40/41 435,03 70.095

Çevre Mühendisliği SAY 70/72 432,59 72.365

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY 70/72 430,87 74.046

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) SAY 1/1 428,67 76.116

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 428,21 76.573

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 7/7 427,21 77.591

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 20/20 426,3 78.440

Meteoroloji Mühendisliği SAY 70/72 418,51 86.223

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10/10 418,27 86.463

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10/10 410,83 94.310

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10/10 409,17 96.072

Geomatik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 408,88 96.370

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) SAY 30/18 408,73 96.550

Maden Mühendisliği SAY 60/62 408,55 96.749

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15/7 408,49 96.800

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) SAY 25/17 405,98 99.526

Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15/3 405,68 99.813

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8/8 401,27 104.638

Jeoloji Mühendisliği SAY 60/62 392,14 115.156

Geomatik Mühendisliği SAY 70/72 390,06 117.678

Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) SAY 60/62 389,34 118.553

Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 60/62 386,01 122.666

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli) SAY 20/20 382,66 126.842

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 380,29 129.947

Jeofizik Mühendisliği SAY 60/62 378,11 132.828

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) SAY 25/6 377,78 133.271

Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 370,76 143.053

Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY 60/62 367,61 147.697

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 15/15 366,78 148.888

İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 7/7 359,92 159.231

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30/30 341,9 190.862

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30/30 331,95 211.206

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) SAY 5/1 327,78 220.325

Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) SAY 20/20 327,43 221.133

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30/30 324,07 228.844

İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8/8 317 246.002

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10/10 315,19 250.546

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) SAY 35/35 312,81 256.671

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) SAY 10/4 302,08 287.171

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) SAY 10/8 301,72 288.270

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10/10 301,69 288.343

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10/6 298,74 297.446

İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 15/15 281,05 359.661

Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15/— – —

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2/— – —

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ