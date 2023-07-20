İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023, İTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 110/113 539,23 1.179
- Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 536,37 1.686
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 532,12 2.580
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 528,82 3.437
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110/113 525,1 4.670
- Uçak Mühendisliği SAY 70/72 524,25 4.973
- Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 523,74 5.178
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 519,54 6.898
- Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 517,41 7.820
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 60/62 516,77 8.127
- İşletme Mühendisliği (İngilizce) SAY 110/113 514,34 9.285
- Elektrik Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 512,58 10.180
- Matematik Mühendisliği SAY 60/62 511,66 10.646
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10/10 507,87 12.716
- Makine Mühendisliği SAY 200/205 507,3 13.032
- Elektrik Mühendisliği SAY 95/98 502,59 15.860
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 50/52 496,14 20.044
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 490,84 23.660
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 10/10 488,89 25.072
- Kimya Mühendisliği SAY 80/82 487,51 26.082
- Mimarlık (İngilizce) SAY 60/62 485,79 27.349
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60/62 482,02 30.161
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 7/7 481,13 30.872
- Fizik Mühendisliği SAY 60/62 477,85 33.422
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 55/57 477,82 33.448
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10/10 477,03 34.044
- Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 472,84 37.359
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 20/20 471,42 38.519
- Mimarlık SAY 100/103 469,75 39.874
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 467,11 42.087
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8/8 465,93 43.072
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) SAY 1/1 465,87 43.135
- Tekstil Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 464,03 44.630
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) SAY 60/62 463,51 45.062
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 10/10 456,24 51.176
- Kimya SAY 70/72 450,48 56.164
- Gıda Mühendisliği SAY 60/62 445,95 60.217
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 60/62 444,93 61.103
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 15/15 443,04 62.768
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 75/77 442,33 63.451
- İnşaat Mühendisliği SAY 180/185 440,82 64.850
- Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 439,05 66.447
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 438,42 67.011
- İç Mimarlık SAY 40/41 435,03 70.095
- Çevre Mühendisliği SAY 70/72 432,59 72.365
- Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY 70/72 430,87 74.046
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 İndirimli) SAY 1/1 428,67 76.116
- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 428,21 76.573
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 7/7 427,21 77.591
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 20/20 426,3 78.440
- Meteoroloji Mühendisliği SAY 70/72 418,51 86.223
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10/10 418,27 86.463
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10/10 410,83 94.310
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 10/10 409,17 96.072
- Geomatik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 408,88 96.370
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) SAY 30/18 408,73 96.550
- Maden Mühendisliği SAY 60/62 408,55 96.749
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15/7 408,49 96.800
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) SAY 25/17 405,98 99.526
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15/3 405,68 99.813
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8/8 401,27 104.638
- Jeoloji Mühendisliği SAY 60/62 392,14 115.156
- Geomatik Mühendisliği SAY 70/72 390,06 117.678
- Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) SAY 60/62 389,34 118.553
- Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 60/62 386,01 122.666
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli) SAY 20/20 382,66 126.842
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 380,29 129.947
- Jeofizik Mühendisliği SAY 60/62 378,11 132.828
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) SAY 25/6 377,78 133.271
- Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 370,76 143.053
- Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY 60/62 367,61 147.697
- Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 15/15 366,78 148.888
- İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) SAY 7/7 359,92 159.231
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30/30 341,9 190.862
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30/30 331,95 211.206
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) SAY 5/1 327,78 220.325
- Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) SAY 20/20 327,43 221.133
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 30/30 324,07 228.844
- İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8/8 317 246.002
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10/10 315,19 250.546
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) SAY 35/35 312,81 256.671
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) SAY 10/4 302,08 287.171
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) SAY 10/8 301,72 288.270
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10/10 301,69 288.343
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10/6 298,74 297.446
- İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) SAY 15/15 281,05 359.661
- Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) SAY 15/— – —
- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 2/— – —
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Ekonomi (İngilizce) EA 40/41 480,66 2.785
- İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) EA 1/1 471,62 3.969
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) EA 7/7 374,33 110.274
- İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) EA 34/34 345,3 191.637
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 8/8 343 199.504
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 7/7 321,38 288.577
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) EA 15/15 301,66 398.940
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 8/8 291,24 471.301
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) EA 15/15 226,11 1.200.371
- Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) EA 15/— – —