ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ISUBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi taban puanları 2023, ISUBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Uçak Teknolojisi TYT 40/41 340,28 454.279

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 320,03 606.072

Silah Sanayi Teknikerliği TYT 30/31 308,73 710.014

Optisyenlik TYT 60/62 305,05 747.250

Aşçılık TYT 60/62 296,38 840.340

Eczane Hizmetleri TYT 60/62 293,55 872.887

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 80/82 290,11 913.617

Grafik Tasarımı TYT 65/67 290,04 914.477

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 285,7 967.793

Optisyenlik TYT 80/82 284,78 979.503

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 70/72 284,52 982.762

Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 282,42 1.010.003

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 280,59 1.034.318

Aşçılık TYT 60/62 277,95 1.069.918

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 80/82 277,49 1.076.150

Elektrik TYT 50/52 277,19 1.080.277

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70/72 276,57 1.088.931

Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 274,56 1.116.945

Mekatronik TYT 50/52 274,22 1.121.832

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 274,09 1.123.625

Harita ve Kadastro TYT 65/67 270,31 1.178.505

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 65/67 269,9 1.184.706

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 71/73 268,23 1.209.831

Makine TYT 50/52 267,7 1.217.964

Bitki Koruma TYT 30/31 266,05 1.243.227

Aşçılık TYT 70/72 265,67 1.248.963

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 265,23 1.255.778

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 262,81 1.293.747

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 170/175 261,9 1.308.394

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 71/73 261,71 1.311.494

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 80/82 261,38 1.316.890

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 261,1 1.321.359

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90/93 260,6 1.329.576

Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 260,08 1.338.147

Aşçılık TYT 90/93 259,26 1.351.730

Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 50/52 257,82 1.375.667

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 257,52 1.380.705

Evde Hasta Bakımı TYT 55/57 256,93 1.390.654

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 50/52 256,3 1.401.418

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT 40/41 256,12 1.404.634

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 255,91 1.408.078

İnşaat Teknolojisi TYT 75/77 255,48 1.415.717

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 70/72 251,17 1.491.480

Grafik Tasarımı TYT 60/62 250,68 1.500.265

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 249,88 1.514.865

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 70/72 248,97 1.531.700

Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 51/53 248,23 1.545.393

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 247,75 1.554.433

Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 48/50 247,44 1.560.036

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 92/95 247,37 1.561.318

Dış Ticaret TYT 90/93 247,33 1.562.108

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 90/93 247,06 1.567.320

Lojistik TYT 90/93 247,06 1.567.326

Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 246,72 1.573.863

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 55/57 246,3 1.582.144

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 90/93 246,11 1.585.584

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 30/31 245,35 1.600.084

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 244,78 1.610.996

Kozmetik Teknolojisi TYT 30/31 244,04 1.625.495

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 90/93 242,83 1.649.222

Fidan Yetiştiriciliği TYT 25/26 242,14 1.662.811

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 241,6 1.673.255

Harita ve Kadastro TYT 50/52 241,19 1.681.457

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 239,99 1.705.789

İşletme Yönetimi TYT 70/72 239,83 1.709.080

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 239,55 1.714.788

Aşçılık (İÖ) TYT 90/93 239,2 1.721.924

Moda Tasarımı TYT 30/31 238,11 1.744.749

Makine TYT 40/41 238,05 1.746.016

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 50/52 238,03 1.746.485

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 90/93 237,11 1.765.358

Yapı Denetimi TYT 60/62 235,84 1.792.264

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 25/26 233,31 1.846.988

İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 40/41 230,56 1.908.128

Turist Rehberliği TYT 40/41 229,84 1.924.612

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 229,19 1.939.479

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 228,99 1.944.173

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 60/62 228,69 1.951.146

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 45/47 228,27 1.960.873

Lojistik TYT 25/26 228,09 1.965.282

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 227,81 1.971.613

Pazarlama TYT 70/72 227,55 1.977.775

Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 227,09 1.988.568

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 226,6 1.999.959

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 80/82 225,58 2.024.353

Dış Ticaret (İÖ) TYT 70/72 225,05 2.037.105

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 224,83 2.042.360

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 224,38 2.052.966

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55/57 224,14 2.058.647

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 224,11 2.059.171

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 20/21 223,51 2.073.776

İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 222,94 2.087.506

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 20/21 222,65 2.094.545

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 222,52 2.097.729

Lojistik TYT 20/21 222,48 2.098.656

Posta Hizmetleri TYT 30/31 222,12 2.107.333

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 221,5 2.122.458

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 60/62 220,95 2.135.979

Maliye TYT 20/21 220,88 2.137.762

İşletme Yönetimi TYT 20/21 219,55 2.170.891

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 80/82 219,53 2.171.373

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 20/21 219,4 2.174.689

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 50/52 219,37 2.175.540

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 80/82 219,1 2.182.203

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 80/82 218,58 2.195.098

İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 80/82 218,02 2.208.764

Lojistik (İÖ) TYT 90/93 217,59 2.219.476

Mimari Restorasyon TYT 70/72 216,65 2.242.614

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 25/26 215,33 2.275.362

Maliye TYT 35/36 214,66 2.292.353

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 75/77 214,04 2.307.720

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 212,32 2.351.167

Yapı Denetimi TYT 40/41 211,92 2.361.085

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 199,14 2.656.387

Harita ve Kadastro (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Tarım Ekonomisi EA 25/26 291,24 471.291

Bankacılık ve Sigortacılık EA 40/41 246,8 917.678

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 40/41 240,82 995.309

Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40/41 238,37 1.028.271

Turizm İşletmeciliği EA 30/31 237,34 1.042.454

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği SAY 48/50 395,87 110.819

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/62 324,32 228.258

Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12/13 319,81 239.004

İnşaat Mühendisliği SAY 30/1 309 267.150

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 306,7 273.678

Bitki Koruma SAY 25/26 300,07 293.325

Makine Mühendisliği SAY 40/27 298,43 298.450

Mekatronik Mühendisliği SAY 70/44 298,37 298.614

Orman Mühendisliği SAY 40/41 290,84 323.569

Bahçe Bitkileri SAY 25/26 276,99 376.279

Tarla Bitkileri SAY 25/26 264,88 432.734

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 25/26 264,21 436.145

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 20/21 259,23 463.292

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 20/21 255,38 486.024

Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20/21 249,66 523.441

Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 15/16 241,72 583.430

Zootekni SAY 20/21 240,02 597.675

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 15/16 238,39 611.807

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER