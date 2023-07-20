ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ISUBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi taban puanları 2023, ISUBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Uçak Teknolojisi TYT 40/41 340,28 454.279
- Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 320,03 606.072
- Silah Sanayi Teknikerliği TYT 30/31 308,73 710.014
- Optisyenlik TYT 60/62 305,05 747.250
- Aşçılık TYT 60/62 296,38 840.340
- Eczane Hizmetleri TYT 60/62 293,55 872.887
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 80/82 290,11 913.617
- Grafik Tasarımı TYT 65/67 290,04 914.477
- Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 285,7 967.793
- Optisyenlik TYT 80/82 284,78 979.503
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 70/72 284,52 982.762
- Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 282,42 1.010.003
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 280,59 1.034.318
- Aşçılık TYT 60/62 277,95 1.069.918
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 80/82 277,49 1.076.150
- Elektrik TYT 50/52 277,19 1.080.277
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70/72 276,57 1.088.931
- Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 274,56 1.116.945
- Mekatronik TYT 50/52 274,22 1.121.832
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 274,09 1.123.625
- Harita ve Kadastro TYT 65/67 270,31 1.178.505
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 65/67 269,9 1.184.706
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 71/73 268,23 1.209.831
- Makine TYT 50/52 267,7 1.217.964
- Bitki Koruma TYT 30/31 266,05 1.243.227
- Aşçılık TYT 70/72 265,67 1.248.963
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 265,23 1.255.778
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 262,81 1.293.747
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 170/175 261,9 1.308.394
- Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 71/73 261,71 1.311.494
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 80/82 261,38 1.316.890
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 261,1 1.321.359
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 90/93 260,6 1.329.576
- Aşçılık (İÖ) TYT 60/62 260,08 1.338.147
- Aşçılık TYT 90/93 259,26 1.351.730
- Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 50/52 257,82 1.375.667
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 257,52 1.380.705
- Evde Hasta Bakımı TYT 55/57 256,93 1.390.654
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 50/52 256,3 1.401.418
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT 40/41 256,12 1.404.634
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 255,91 1.408.078
- İnşaat Teknolojisi TYT 75/77 255,48 1.415.717
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 70/72 251,17 1.491.480
- Grafik Tasarımı TYT 60/62 250,68 1.500.265
- Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 249,88 1.514.865
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 70/72 248,97 1.531.700
- Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 51/53 248,23 1.545.393
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 247,75 1.554.433
- Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 48/50 247,44 1.560.036
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 92/95 247,37 1.561.318
- Dış Ticaret TYT 90/93 247,33 1.562.108
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 90/93 247,06 1.567.320
- Lojistik TYT 90/93 247,06 1.567.326
- Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 246,72 1.573.863
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 55/57 246,3 1.582.144
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 90/93 246,11 1.585.584
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 30/31 245,35 1.600.084
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 244,78 1.610.996
- Kozmetik Teknolojisi TYT 30/31 244,04 1.625.495
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 90/93 242,83 1.649.222
- Fidan Yetiştiriciliği TYT 25/26 242,14 1.662.811
- Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 241,6 1.673.255
- Harita ve Kadastro TYT 50/52 241,19 1.681.457
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 239,99 1.705.789
- İşletme Yönetimi TYT 70/72 239,83 1.709.080
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 239,55 1.714.788
- Aşçılık (İÖ) TYT 90/93 239,2 1.721.924
- Moda Tasarımı TYT 30/31 238,11 1.744.749
- Makine TYT 40/41 238,05 1.746.016
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 50/52 238,03 1.746.485
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 90/93 237,11 1.765.358
- Yapı Denetimi TYT 60/62 235,84 1.792.264
- Çevre Koruma ve Kontrol TYT 25/26 233,31 1.846.988
- İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 40/41 230,56 1.908.128
- Turist Rehberliği TYT 40/41 229,84 1.924.612
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 229,19 1.939.479
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 228,99 1.944.173
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 60/62 228,69 1.951.146
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 45/47 228,27 1.960.873
- Lojistik TYT 25/26 228,09 1.965.282
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 227,81 1.971.613
- Pazarlama TYT 70/72 227,55 1.977.775
- Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 227,09 1.988.568
- Gıda Teknolojisi TYT 40/41 226,6 1.999.959
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 80/82 225,58 2.024.353
- Dış Ticaret (İÖ) TYT 70/72 225,05 2.037.105
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 224,83 2.042.360
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 224,38 2.052.966
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55/57 224,14 2.058.647
- Gıda Teknolojisi TYT 40/41 224,11 2.059.171
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 20/21 223,51 2.073.776
- İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 222,94 2.087.506
- İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 20/21 222,65 2.094.545
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 222,52 2.097.729
- Lojistik TYT 20/21 222,48 2.098.656
- Posta Hizmetleri TYT 30/31 222,12 2.107.333
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 221,5 2.122.458
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 60/62 220,95 2.135.979
- Maliye TYT 20/21 220,88 2.137.762
- İşletme Yönetimi TYT 20/21 219,55 2.170.891
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 80/82 219,53 2.171.373
- Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 20/21 219,4 2.174.689
- İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 50/52 219,37 2.175.540
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 80/82 219,1 2.182.203
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 80/82 218,58 2.195.098
- İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 80/82 218,02 2.208.764
- Lojistik (İÖ) TYT 90/93 217,59 2.219.476
- Mimari Restorasyon TYT 70/72 216,65 2.242.614
- Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 25/26 215,33 2.275.362
- Maliye TYT 35/36 214,66 2.292.353
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 75/77 214,04 2.307.720
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 212,32 2.351.167
- Yapı Denetimi TYT 40/41 211,92 2.361.085
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 199,14 2.656.387
- Harita ve Kadastro (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Tarım Ekonomisi EA 25/26 291,24 471.291
- Bankacılık ve Sigortacılık EA 40/41 246,8 917.678
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 40/41 240,82 995.309
- Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40/41 238,37 1.028.271
- Turizm İşletmeciliği EA 30/31 237,34 1.042.454
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 48/50 395,87 110.819
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/62 324,32 228.258
- Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12/13 319,81 239.004
- İnşaat Mühendisliği SAY 30/1 309 267.150
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 306,7 273.678
- Bitki Koruma SAY 25/26 300,07 293.325
- Makine Mühendisliği SAY 40/27 298,43 298.450
- Mekatronik Mühendisliği SAY 70/44 298,37 298.614
- Orman Mühendisliği SAY 40/41 290,84 323.569
- Bahçe Bitkileri SAY 25/26 276,99 376.279
- Tarla Bitkileri SAY 25/26 264,88 432.734
- Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 25/26 264,21 436.145
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 20/21 259,23 463.292
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 20/21 255,38 486.024
- Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20/21 249,66 523.441
- Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 15/16 241,72 583.430
- Zootekni SAY 20/21 240,02 597.675
- Su Ürünleri Mühendisliği SAY 15/16 238,39 611.807
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Turizm Rehberliği DİL 40/41 315,11 56.290