İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İSTE kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İskenderun Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için İskenderun Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, İSTE kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT 40/41 347,83 407.321
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 40/41 310,21 695.588
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 305,02 747.642
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 303,11 767.600
- Mekatronik TYT 40/41 282,01 1.015.327
- Elektrik TYT 60/62 278,25 1.065.765
- Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 274,53 1.117.367
- Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 272,79 1.142.494
- Makine TYT 60/62 267,74 1.217.363
- Su Altı Teknolojisi TYT 30/31 266,38 1.238.015
- Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 263,54 1.282.227
- Harita ve Kadastro TYT 50/52 262,63 1.296.658
- Bilgisayar Programcılığı TYT 52/54 262,52 1.298.477
- Sosyal Güvenlik TYT 45/47 262,21 1.303.408
- Lojistik TYT 50/52 259,02 1.355.687
- Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TYT 45/47 256,29 1.401.536
- Makine TYT 41/43 251,46 1.486.263
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 249,92 1.514.250
- Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 246,17 1.584.343
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 41/43 244,39 1.618.582
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 242,96 1.646.535
- Metalurji TYT 40/41 241,51 1.675.151
- İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 239,11 1.723.824
- Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 238,17 1.743.441
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 236,85 1.770.943
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 50/52 235,02 1.809.814
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 45/47 234,92 1.812.183
- Giyim Üretim Teknolojisi TYT 25/26 234,14 1.829.029
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 229,77 1.926.214
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 40/41 228,69 1.951.206
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 35/36 326,71 263.814
- Havacılık Yönetimi EA 70/72 293,18 456.933
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 50/52 271,66 638.800
- Havacılık Yönetimi (İÖ) EA 70/72 264,7 709.540
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 40/41 259,36 767.471
- Lojistik Yönetimi EA 40/41 250,33 873.543
- Turizm İşletmeciliği EA 30/31 248,2 900.007
- Ekonomi EA 40/41 244,01 953.084
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 363,88 153.242
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 40/41 343,26 188.302
- Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 336,89 200.880
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY 40/41 323,93 229.148
- Mimarlık SAY 70/28 315,65 249.389
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 311,21 261.067
- Uçak Bakım ve Onarım SAY 40/41 309 267.148
- Mekatronik Mühendisliği SAY 20/21 303,48 282.990
- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği SAY 20/11 300,6 291.738
- Biyomedikal Mühendisliği SAY 25/4 299,32 295.610
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 30/11 299,04 296.520
- İnşaat Mühendisliği SAY 30/5 298,41 298.511
- Endüstri Mühendisliği SAY 50/45 298,35 298.685
- Makine Mühendisliği SAY 40/28 297,97 299.874
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 40/41 297,11 302.597
- İç Mimarlık SAY 60/62 287,78 334.431
- Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 241,64 584.136
- Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20/21 227,98 713.224
- Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 222,89 770.402
- Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 358,05 88.907
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Turizm Rehberliği DİL 30/31 305,98 60.072