İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İSTE kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İskenderun Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için İskenderun Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, İSTE kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT 40/41 347,83 407.321

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 40/41 310,21 695.588

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 305,02 747.642

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 303,11 767.600

Mekatronik TYT 40/41 282,01 1.015.327

Elektrik TYT 60/62 278,25 1.065.765

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 274,53 1.117.367

Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 272,79 1.142.494

Makine TYT 60/62 267,74 1.217.363

Su Altı Teknolojisi TYT 30/31 266,38 1.238.015

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 263,54 1.282.227

Harita ve Kadastro TYT 50/52 262,63 1.296.658

Bilgisayar Programcılığı TYT 52/54 262,52 1.298.477

Sosyal Güvenlik TYT 45/47 262,21 1.303.408

Lojistik TYT 50/52 259,02 1.355.687

Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TYT 45/47 256,29 1.401.536

Makine TYT 41/43 251,46 1.486.263

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 249,92 1.514.250

Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 246,17 1.584.343

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 41/43 244,39 1.618.582

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 242,96 1.646.535

Metalurji TYT 40/41 241,51 1.675.151

İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 239,11 1.723.824

Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 238,17 1.743.441

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 236,85 1.770.943

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 50/52 235,02 1.809.814

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 45/47 234,92 1.812.183

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 25/26 234,14 1.829.029

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 229,77 1.926.214

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 40/41 228,69 1.951.206

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 35/36 326,71 263.814

Havacılık Yönetimi EA 70/72 293,18 456.933

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 50/52 271,66 638.800

Havacılık Yönetimi (İÖ) EA 70/72 264,7 709.540

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 40/41 259,36 767.471

Lojistik Yönetimi EA 40/41 250,33 873.543

Turizm İşletmeciliği EA 30/31 248,2 900.007

Ekonomi EA 40/41 244,01 953.084

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 363,88 153.242

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 40/41 343,26 188.302

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 336,89 200.880

Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY 40/41 323,93 229.148

Mimarlık SAY 70/28 315,65 249.389

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 311,21 261.067

Uçak Bakım ve Onarım SAY 40/41 309 267.148

Mekatronik Mühendisliği SAY 20/21 303,48 282.990

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği SAY 20/11 300,6 291.738

Biyomedikal Mühendisliği SAY 25/4 299,32 295.610

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 30/11 299,04 296.520

İnşaat Mühendisliği SAY 30/5 298,41 298.511

Endüstri Mühendisliği SAY 50/45 298,35 298.685

Makine Mühendisliği SAY 40/28 297,97 299.874

Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 40/41 297,11 302.597

İç Mimarlık SAY 60/62 287,78 334.431

Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 241,64 584.136

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20/21 227,98 713.224

Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 222,89 770.402

Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 358,05 88.907

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER