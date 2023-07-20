İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | İNÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İnönü Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için İnönü Üniversitesi taban puanları 2023, İNÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 70/72 362,43 329.666
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 361,73 333.033
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 337,62 472.119
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65/67 330,73 520.932
- Fizyoterapi TYT 50/52 328,5 537.580
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 326,88 550.086
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 326,13 555.955
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 319,09 614.221
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 30/31 317,21 630.799
- Eczane Hizmetleri TYT 70/72 314,68 653.874
- Adalet TYT 80/82 311,79 680.712
- Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 311,14 686.760
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 308,31 714.120
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 40/41 306,88 728.469
- Evde Hasta Bakımı TYT 65/67 296,69 836.748
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 286,32 960.015
- Adalet (İÖ) TYT 80/82 283,7 993.535
- Elektrik TYT 50/52 281,17 1.026.478
- Harita ve Kadastro TYT 55/57 278,19 1.066.530
- Sosyal Güvenlik TYT 60/62 277,53 1.075.647
- Makine TYT 35/36 275,47 1.104.242
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 274,44 1.118.708
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 272,24 1.150.284
- İnşaat Teknolojisi TYT 35/36 265,98 1.244.280
- Gıda Teknolojisi TYT 30/31 265,51 1.251.261
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 264,78 1.262.660
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35/36 256,68 1.394.821
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 90/93 256,45 1.398.818
- İşletme Yönetimi TYT 70/72 254,64 1.430.094
- Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 248,13 1.547.234
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 35/36 240,27 1.699.968
- Kaynak Teknolojisi TYT 30/31 235,82 1.792.688
- Endüstriyel Kalıpçılık TYT 25/26 227,06 1.989.181
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 200/205 408,25 43.860
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 378,21 101.375
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 359,36 148.662
- Çocuk Gelişimi EA 80/82 328,84 254.536
- Spor Yöneticiliği EA 50/52 277,03 588.616
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 50/52 276,39 594.447
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 272,23 633.369
- İşletme EA 50/52 260,15 758.685
- Sosyoloji EA 60/62 257,72 785.907
- Maliye EA 60/62 253,95 829.714
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 60/62 250,18 875.342
- İktisat EA 60/62 250,02 877.334
- Felsefe EA 40/41 235,69 1.065.107
- Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 234,74 1.078.382
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 30/31 229,49 1.152.124
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 227,17 1.185.321
- Maliye (İÖ) EA 40/41 225,89 1.203.603
- Ekonometri EA 40/41 216,77 1.334.518
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 40/41 216,48 1.338.576
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 175/180 502,73 15.778
- Tıp (İngilizce) SAY 70/72 495,39 20.521
- Diş Hekimliği SAY 100/103 475,48 35.286
- Eczacılık SAY 90/93 454,16 52.922
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 427,98 76.800
- Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 396,24 110.403
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 389,2 118.719
- Hemşirelik SAY 200/205 373,12 139.759
- Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 353,72 169.576
- Ebelik SAY 75/77 331,18 212.849
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 316,07 248.378
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 313,5 254.858
- Maden Mühendisliği SAY 30/2 312,27 258.167
- İnşaat Mühendisliği SAY 50/13 306,82 273.332
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 306,64 273.829
- Biyomedikal Mühendisliği SAY 30/6 301,89 287.733
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 50/52 301,35 289.448
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/30 299,94 293.716
- Makine Mühendisliği SAY 40/28 299,73 294.346
- Kimya Mühendisliği SAY 30/11 298,66 297.706
- Odyoloji SAY 80/82 292,87 316.597
- Matematik SAY 60/62 290,74 323.910
- Kimya SAY 20/21 276,56 378.122
- Biyoloji SAY 25/26 265,63 428.967
- Fizik SAY 20/21 256,47 479.319
- Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 243,63 568.078
- Gıda Mühendisliği SAY 20/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 419,95 9.949
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 402,6 20.486
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 387,1 36.324
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 367,25 68.250
- İlahiyat SÖZ 144/148 335,23 161.314
- Coğrafya SÖZ 40/41 325,51 203.514
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 323,3 214.177
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 117/120 296,27 380.626
- Tarih SÖZ 70/72 292,21 411.666
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 291,48 417.376
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 281,08 503.633
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60/62 277,12 539.434
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 16/16 267,19 634.726
- Gazetecilik SÖZ 70/72 266,07 646.024
- Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 262,03 687.321
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 13/13 236,21 976.569
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) SÖZ 100/103 235,64 983.118
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 407,46 21.294
- İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 372,54 33.744