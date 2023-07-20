IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | IĞDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Iğdır Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Iğdır Üniversitesi taban puanları 2023, IĞDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 321,12 596.750
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 311,03 687.769
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40/41 306,89 728.394
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 20/21 305,59 741.569
- Çevre Sağlığı TYT 40/41 302,96 769.123
- Fizyoterapi TYT 50/52 293,89 868.936
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50/52 293,86 869.316
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 289,39 922.220
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 40/41 285,38 971.807
- Eczane Hizmetleri TYT 60/62 280,82 1.031.144
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 275,53 1.103.297
- Çocuk Gelişimi TYT 50/52 263,77 1.278.614
- Optisyenlik TYT 50/52 263,5 1.282.737
- Evde Hasta Bakımı TYT 50/52 261,4 1.316.433
- Adalet TYT 80/82 255,86 1.409.007
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 254,68 1.429.436
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 45/47 250,6 1.501.789
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 250,46 1.504.349
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 71/73 248,63 1.537.871
- Yaşlı Bakımı TYT 50/52 248,48 1.540.705
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 247,24 1.563.972
- Optisyenlik (İÖ) TYT 50/52 246,93 1.569.791
- Aşçılık TYT 50/52 242,46 1.656.381
- Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 50/52 242,16 1.662.485
- Tapu ve Kadastro TYT 50/52 241,91 1.667.238
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 241,89 1.667.595
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 238,25 1.741.606
- Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 52/54 234,58 1.819.644
- Elektrik TYT 40/41 233,01 1.853.659
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 60/62 232,73 1.859.629
- Sosyal Hizmetler TYT 60/62 232,61 1.862.296
- Otomotiv Teknolojisi TYT 20/21 231,32 1.891.097
- Maliye TYT 25/26 230,45 1.910.764
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 45/47 229,47 1.933.145
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 229,27 1.937.842
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 228,68 1.951.283
- Spor Yönetimi TYT 43/45 227,26 1.984.488
- Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 37/38 227,21 1.985.620
- Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 226,62 1.999.631
- İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 224,78 2.043.463
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 50/52 223,89 2.064.517
- Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 40/41 223,57 2.072.153
- Harita ve Kadastro TYT 50/52 223,18 2.081.779
- Makine TYT 30/31 222,91 2.088.209
- Lojistik TYT 35/36 221,07 2.132.955
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 20/21 219,19 2.180.051
- İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 215,35 2.274.817
- Posta Hizmetleri TYT 30/31 213,69 2.316.539
- Kozmetik Teknolojisi TYT 30/31 211,15 2.380.509
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 40/13 319,48 298.038
- Spor Yöneticiliği EA 50/52 240,78 995.849
- Antrenörlük Eğitimi (İÖ) EA 50/52 237,98 1.033.604
- Tarım Ekonomisi EA 35/36 263,23 725.091
- Antrenörlük Eğitimi EA 50/52 258,73 774.667
- Sosyal Hizmet EA 60/62 229,23 1.155.855
- Gümrük İşletme EA 50/52 227,33 1.182.860
- Sağlık Yönetimi EA 60/62 227,14 1.185.711
- Havacılık Yönetimi EA 60/62 225,65 1.206.983
- Lojistik Yönetimi EA 20/21 212,75 1.391.309
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 30/31 207,11 1.467.422
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Hemşirelik SAY 60/62 333,24 208.405
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 30/31 298,25 299.052
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 285,67 342.029
- Beslenme ve Diyetetik SAY 50/52 272,42 396.303
- Matematik SAY 40/41 252,48 504.526
- Bitki Koruma SAY 20/21 234,19 650.258
- Bahçe Bitkileri SAY 20/21 224,55 751.360
- Biyosistem Mühendisliği SAY 20/21 220,36 800.206
- İnşaat Mühendisliği SAY 20/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 309,01 294.122
- İlahiyat SÖZ 125/129 276,19 547.900
- Coğrafya SÖZ 40/41 245,87 865.368
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 233,24 1.010.202
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 229,98 1.046.951
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 216,38 1.195.508
- Tarih SÖZ 60/62 212,86 1.230.790
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 60/62 188,75 1.421.018
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 188,26 1.423.703
- Sanat Tarihi SÖZ 40/38 165,5 1.489.497
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 308,96 58.824