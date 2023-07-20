IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | IĞDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Iğdır Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Iğdır Üniversitesi taban puanları 2023, IĞDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 321,12 596.750

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 311,03 687.769

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40/41 306,89 728.394

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 20/21 305,59 741.569

Çevre Sağlığı TYT 40/41 302,96 769.123

Fizyoterapi TYT 50/52 293,89 868.936

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50/52 293,86 869.316

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 289,39 922.220

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 40/41 285,38 971.807

Eczane Hizmetleri TYT 60/62 280,82 1.031.144

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 275,53 1.103.297

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 263,77 1.278.614

Optisyenlik TYT 50/52 263,5 1.282.737

Evde Hasta Bakımı TYT 50/52 261,4 1.316.433

Adalet TYT 80/82 255,86 1.409.007

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 254,68 1.429.436

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 45/47 250,6 1.501.789

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 250,46 1.504.349

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 71/73 248,63 1.537.871

Yaşlı Bakımı TYT 50/52 248,48 1.540.705

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 247,24 1.563.972

Optisyenlik (İÖ) TYT 50/52 246,93 1.569.791

Aşçılık TYT 50/52 242,46 1.656.381

Evde Hasta Bakımı (İÖ) TYT 50/52 242,16 1.662.485

Tapu ve Kadastro TYT 50/52 241,91 1.667.238

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 241,89 1.667.595

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 238,25 1.741.606

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 52/54 234,58 1.819.644

Elektrik TYT 40/41 233,01 1.853.659

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 60/62 232,73 1.859.629

Sosyal Hizmetler TYT 60/62 232,61 1.862.296

Otomotiv Teknolojisi TYT 20/21 231,32 1.891.097

Maliye TYT 25/26 230,45 1.910.764

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 45/47 229,47 1.933.145

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 229,27 1.937.842

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 228,68 1.951.283

Spor Yönetimi TYT 43/45 227,26 1.984.488

Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 37/38 227,21 1.985.620

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 50/52 226,62 1.999.631

İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 224,78 2.043.463

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 50/52 223,89 2.064.517

Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 40/41 223,57 2.072.153

Harita ve Kadastro TYT 50/52 223,18 2.081.779

Makine TYT 30/31 222,91 2.088.209

Lojistik TYT 35/36 221,07 2.132.955

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 20/21 219,19 2.180.051

İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 215,35 2.274.817

Posta Hizmetleri TYT 30/31 213,69 2.316.539

Kozmetik Teknolojisi TYT 30/31 211,15 2.380.509

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 40/13 319,48 298.038

Spor Yöneticiliği EA 50/52 240,78 995.849

Antrenörlük Eğitimi (İÖ) EA 50/52 237,98 1.033.604

Tarım Ekonomisi EA 35/36 263,23 725.091

Antrenörlük Eğitimi EA 50/52 258,73 774.667

Sosyal Hizmet EA 60/62 229,23 1.155.855

Gümrük İşletme EA 50/52 227,33 1.182.860

Sağlık Yönetimi EA 60/62 227,14 1.185.711

Havacılık Yönetimi EA 60/62 225,65 1.206.983

Lojistik Yönetimi EA 20/21 212,75 1.391.309

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 30/31 207,11 1.467.422

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Hemşirelik SAY 60/62 333,24 208.405

Bilgisayar Mühendisliği SAY 30/31 298,25 299.052

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 285,67 342.029

Beslenme ve Diyetetik SAY 50/52 272,42 396.303

Matematik SAY 40/41 252,48 504.526

Bitki Koruma SAY 20/21 234,19 650.258

Bahçe Bitkileri SAY 20/21 224,55 751.360

Biyosistem Mühendisliği SAY 20/21 220,36 800.206

İnşaat Mühendisliği SAY 20/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 309,01 294.122

İlahiyat SÖZ 125/129 276,19 547.900

Coğrafya SÖZ 40/41 245,87 865.368

İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 233,24 1.010.202

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 229,98 1.046.951

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 216,38 1.195.508

Tarih SÖZ 60/62 212,86 1.230.790

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 60/62 188,75 1.421.018

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 188,26 1.423.703

Sanat Tarihi SÖZ 40/38 165,5 1.489.497

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER