HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi taban puanları 2023, MKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 65/67 349,17 399.644

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 345,96 418.675

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 330,96 519.256

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 321,04 597.392

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 40/41 319,28 612.612

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55/57 314,53 655.166

Diş Protez Teknolojisi TYT 40/41 308,93 708.080

Optisyenlik TYT 40/41 304,04 757.768

Adalet TYT 50/52 303,5 763.446

Eczane Hizmetleri TYT 30/31 301,74 781.955

Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 298,18 820.564

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 297,57 827.154

Aşçılık TYT 50/52 294,02 867.467

İş ve Uğraşı Terapisi TYT 50/52 293 879.130

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30/31 290,03 914.539

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 284,12 987.929

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 274,58 1.116.618

Harita ve Kadastro TYT 30/31 272,44 1.147.484

Grafik Tasarımı TYT 50/52 272,26 1.149.969

Yaşlı Bakımı TYT 65/67 270,7 1.172.777

Bitki Koruma TYT 30/31 269,58 1.189.478

Evde Hasta Bakımı TYT 40/41 269,21 1.194.933

Bilgisayar Teknolojisi TYT 50/52 268,88 1.199.962

Elektrik TYT 50/52 267,78 1.216.746

Sosyal Hizmetler TYT 40/41 266,11 1.242.283

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 263,85 1.277.206

Elektronik Teknolojisi TYT 25/26 263,06 1.289.748

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 45/47 262,94 1.291.536

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 44/46 262,58 1.297.484

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 259,92 1.340.673

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 257,89 1.374.479

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45/47 257,6 1.379.321

Dış Ticaret TYT 60/62 254,13 1.438.926

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri TYT 70/72 252,66 1.464.813

Lojistik TYT 60/62 252,56 1.466.567

Sosyal Güvenlik TYT 40/41 251,82 1.479.831

Bilgisayar Teknolojisi TYT 45/47 248,78 1.535.104

Mimari Restorasyon TYT 45/47 247,87 1.552.052

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 45/47 247,12 1.566.282

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 246,92 1.570.029

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 245,69 1.593.516

İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 244,27 1.621.061

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 40/41 243,98 1.626.833

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 242,62 1.653.326

Yerel Yönetimler TYT 50/52 240,41 1.697.174

Pazarlama TYT 40/41 240,24 1.700.637

Kimya Teknolojisi TYT 30/31 238,66 1.733.073

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 35/36 237,62 1.754.973

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 55/57 236,72 1.773.648

Emlak Yönetimi TYT 50/52 235,47 1.800.336

Dış Ticaret TYT 29/30 233,08 1.852.081

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 25/26 232,45 1.865.842

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 229,92 1.922.525

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 55/57 228,96 1.944.859

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 227,19 1.986.097

Lojistik TYT 39/40 226,61 1.999.732

Dış Ticaret TYT 44/46 226,42 2.004.271

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 34/35 223,79 2.066.868

Eser Koruma TYT 30/31 222,99 2.086.225

Dış Ticaret TYT 35/36 222,1 2.107.791

Lojistik TYT 37/38 221,93 2.112.041

Yerel Yönetimler TYT 30/31 221,83 2.114.292

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 48/50 217,06 2.232.504

Aşçılık (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 373,74 111.672

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 353,72 164.996

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40/41 312,73 333.062

Tarım Ekonomisi EA 40/41 271,79 637.616

Maliye EA 50/52 262,35 734.423

İşletme EA 60/62 258,62 775.908

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 257,56 787.703

Uluslararası İlişkiler EA 40/41 256,82 796.223

İktisat EA 50/52 251,6 857.824

Antropoloji (KKTC Uyruklu) EA 1/1 238,2 1.030.778

Arkeoloji EA 30/31 237,93 1.034.340

Antropoloji EA 25/26 237,06 1.046.227

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 185/190 492,56 22.455

Diş Hekimliği SAY 80/82 473,75 36.660

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 418,97 85.738

Veterinerlik SAY 60/62 381,21 128.736

Hemşirelik SAY 90/93 365,62 150.673

Mimarlık SAY 80/10 316,12 248.246

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 314,11 253.230

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 75/77 302,25 286.632

Matematik SAY 50/52 289,69 327.684

Bitki Koruma SAY 35/36 283,69 349.393

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 50/52 274,31 387.883

Kimya SAY 20/21 273,58 391.085

Biyoloji SAY 20/21 267,26 420.835

Bahçe Bitkileri SAY 20/21 260,05 458.637

Tarla Bitkileri SAY 20/21 257,28 474.528

Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 240,73 591.715

Biyosistem Mühendisliği SAY 25/26 237,08 623.453

Zootekni SAY 20/21 230,14 690.331

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 50/52 417,05 11.214

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 385,21 38.728

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 359,84 84.470

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 356,02 94.136

İlahiyat SÖZ 80/82 327,84 192.664

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 316,89 247.559

Coğrafya SÖZ 60/62 307,47 303.737

Tarih SÖZ 80/82 284,28 475.840

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50/52 274,83 560.579

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 274,6 562.738

Gazetecilik SÖZ 30/31 261,34 694.594

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 256,07 751.156

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 240,89 922.360

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER