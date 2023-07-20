HARRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | HRÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Harran Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Harran Üniversitesi taban puanları 2023, HRÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
HARRAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 60/62 348,46 403.702
- İlk ve Acil Yardım TYT 55/57 344,53 427.383
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 40/41 333,61 500.117
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 329,48 530.108
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50/52 322,03 589.183
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50/52 320,82 599.272
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 318,9 615.929
- Ortopedik Protez ve Ortez TYT 40/41 315,93 642.421
- Ameliyathane Hizmetleri TYT 60/62 315,13 649.665
- Podoloji TYT 35/36 313,95 660.556
- Fizyoterapi TYT 65/67 313,02 669.141
- Diyaliz TYT 50/52 311,14 686.809
- Eczane Hizmetleri TYT 40/41 309,65 701.074
- Diş Protez Teknolojisi TYT 45/47 309,22 705.266
- Odyometri TYT 40/41 307,16 725.633
- Optisyenlik TYT 45/47 304,92 748.585
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 298,38 818.292
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 298,34 818.724
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 287,42 946.330
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 286,29 960.410
- Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 283,88 991.121
- Yaşlı Bakımı TYT 30/31 275,95 1.097.658
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 24/25 273,58 1.131.020
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 271,86 1.155.843
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 271,71 1.158.000
- Aşçılık TYT 60/62 271,43 1.162.143
- Harita ve Kadastro TYT 60/62 264,31 1.269.931
- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 262,96 1.291.242
- Mimari Restorasyon TYT 50/52 261,8 1.310.016
- Aşçılık TYT 40/41 258,24 1.368.674
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 40/41 257,22 1.385.788
- Elektrik TYT 65/67 256,27 1.401.945
- Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30/31 255 1.424.008
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 254,55 1.431.764
- Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 252,71 1.463.978
- Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 252,07 1.475.355
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 251,06 1.493.309
- Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 250,66 1.500.770
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 250,33 1.506.787
- İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 249,99 1.512.959
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 45/47 249,94 1.513.860
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 40/41 246,23 1.583.408
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 245,88 1.589.856
- İşletme Yönetimi TYT 40/41 245,39 1.599.252
- Elektrik TYT 40/41 245,38 1.599.440
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50/52 245,2 1.603.056
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 30/31 243,57 1.634.810
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 241,74 1.670.506
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 241,74 1.670.532
- Makine TYT 50/52 240,96 1.686.161
- Dış Ticaret TYT 40/41 239,64 1.712.912
- Elektronik Teknolojisi TYT 25/26 238,45 1.737.545
- Gıda Teknolojisi TYT 40/41 234,35 1.824.539
- Tarımsal İşletmecilik TYT 25/26 234,2 1.827.630
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 234,04 1.831.237
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 233,24 1.848.469
- Turist Rehberliği TYT 30/31 233,12 1.851.116
- Pazarlama TYT 40/41 232,63 1.861.817
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45/47 232,49 1.864.988
- Organik Tarım TYT 40/41 231,59 1.884.920
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 231,54 1.886.293
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 229,88 1.923.598
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 229,69 1.927.974
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 228,94 1.945.308
- Gıda Teknolojisi TYT 40/41 226,88 1.993.448
- Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 226,66 1.998.458
- Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 226,02 2.013.888
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 225,05 2.036.951
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 224,88 2.041.105
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 224,87 2.041.222
- Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 20/21 224,39 2.052.557
- İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 222,63 2.094.959
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 45/47 372,03 115.737
- Tarım Ekonomisi EA 40/41 278,25 577.646
- Sosyoloji EA 50/52 258,86 773.184
- İşletme EA 40/41 249,76 880.686
- İktisat EA 40/41 244,79 943.188
- Arkeoloji EA 30/31 244,61 945.466
- Kamu Yönetimi EA 80/82 242,92 967.456
- Maliye EA 80/82 240,98 993.252
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 30/31 228,68 1.163.864
- Ekonometri EA 40/41 218,76 1.306.096
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 150/154 487,15 26.347
- Diş Hekimliği SAY 80/82 467,76 41.578
- Eczacılık SAY 40/41 452,3 54.604
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 409,58 95.642
- Veterinerlik SAY 80/82 362,45 155.371
- Hemşirelik SAY 120/123 359,73 159.529
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 322,12 233.410
- Mimarlık SAY 60/16 317,92 243.675
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 309,93 264.545
- Harita Mühendisliği SAY 20/2 304,19 280.988
- Endüstri Mühendisliği SAY 20/4 302,92 284.637
- İnşaat Mühendisliği SAY 30/6 299,43 295.289
- Makine Mühendisliği SAY 25/4 298,76 297.372
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/9 298,39 298.568
- Matematik SAY 30/31 292,4 318.198
- Bitki Koruma SAY 40/41 277,08 375.908
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20/21 260,41 456.649
- Tarla Bitkileri SAY 40/41 259,77 460.189
- Biyoloji SAY 20/21 257,91 470.867
- Bahçe Bitkileri SAY 30/31 251,77 509.202
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 20/21 242,69 575.521
- Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 25/26 232,24 669.283
- Zootekni SAY 20/21 230,19 689.926
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40/41 402,98 20.164
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 333,86 166.863
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 320,97 225.799
- İlahiyat SÖZ 180/185 319,61 232.811
- Coğrafya SÖZ 60/62 309,12 293.459
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 90/93 299,5 357.497
- Tarih SÖZ 80/82 288,31 442.710
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 263,14 676.045
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 250,99 807.636
- Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 240,9 922.202
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 228,16 1.067.646
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 393,62 26.085
- Turizm Rehberliği DİL 40/41 243,99 88.401