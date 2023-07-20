HARRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | HRÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Harran Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Harran Üniversitesi taban puanları 2023, HRÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

HARRAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 60/62 348,46 403.702

İlk ve Acil Yardım TYT 55/57 344,53 427.383

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 40/41 333,61 500.117

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 329,48 530.108

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50/52 322,03 589.183

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50/52 320,82 599.272

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 318,9 615.929

Ortopedik Protez ve Ortez TYT 40/41 315,93 642.421

Ameliyathane Hizmetleri TYT 60/62 315,13 649.665

Podoloji TYT 35/36 313,95 660.556

Fizyoterapi TYT 65/67 313,02 669.141

Diyaliz TYT 50/52 311,14 686.809

Eczane Hizmetleri TYT 40/41 309,65 701.074

Diş Protez Teknolojisi TYT 45/47 309,22 705.266

Odyometri TYT 40/41 307,16 725.633

Optisyenlik TYT 45/47 304,92 748.585

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 298,38 818.292

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 298,34 818.724

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 287,42 946.330

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 286,29 960.410

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 283,88 991.121

Yaşlı Bakımı TYT 30/31 275,95 1.097.658

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 24/25 273,58 1.131.020

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 271,86 1.155.843

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 271,71 1.158.000

Aşçılık TYT 60/62 271,43 1.162.143

Harita ve Kadastro TYT 60/62 264,31 1.269.931

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40/41 262,96 1.291.242

Mimari Restorasyon TYT 50/52 261,8 1.310.016

Aşçılık TYT 40/41 258,24 1.368.674

Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 40/41 257,22 1.385.788

Elektrik TYT 65/67 256,27 1.401.945

Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30/31 255 1.424.008

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 254,55 1.431.764

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 252,71 1.463.978

Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 252,07 1.475.355

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 251,06 1.493.309

Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 250,66 1.500.770

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 250,33 1.506.787

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 249,99 1.512.959

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 45/47 249,94 1.513.860

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 40/41 246,23 1.583.408

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 245,88 1.589.856

İşletme Yönetimi TYT 40/41 245,39 1.599.252

Elektrik TYT 40/41 245,38 1.599.440

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50/52 245,2 1.603.056

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 30/31 243,57 1.634.810

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 241,74 1.670.506

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 241,74 1.670.532

Makine TYT 50/52 240,96 1.686.161

Dış Ticaret TYT 40/41 239,64 1.712.912

Elektronik Teknolojisi TYT 25/26 238,45 1.737.545

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 234,35 1.824.539

Tarımsal İşletmecilik TYT 25/26 234,2 1.827.630

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 234,04 1.831.237

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 233,24 1.848.469

Turist Rehberliği TYT 30/31 233,12 1.851.116

Pazarlama TYT 40/41 232,63 1.861.817

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45/47 232,49 1.864.988

Organik Tarım TYT 40/41 231,59 1.884.920

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 231,54 1.886.293

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 229,88 1.923.598

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 229,69 1.927.974

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 228,94 1.945.308

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 226,88 1.993.448

Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 226,66 1.998.458

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 226,02 2.013.888

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 225,05 2.036.951

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 224,88 2.041.105

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 224,87 2.041.222

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 20/21 224,39 2.052.557

İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 222,63 2.094.959

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 45/47 372,03 115.737

Tarım Ekonomisi EA 40/41 278,25 577.646

Sosyoloji EA 50/52 258,86 773.184

İşletme EA 40/41 249,76 880.686

İktisat EA 40/41 244,79 943.188

Arkeoloji EA 30/31 244,61 945.466

Kamu Yönetimi EA 80/82 242,92 967.456

Maliye EA 80/82 240,98 993.252

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 30/31 228,68 1.163.864

Ekonometri EA 40/41 218,76 1.306.096

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 150/154 487,15 26.347

Diş Hekimliği SAY 80/82 467,76 41.578

Eczacılık SAY 40/41 452,3 54.604

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 409,58 95.642

Veterinerlik SAY 80/82 362,45 155.371

Hemşirelik SAY 120/123 359,73 159.529

Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 322,12 233.410

Mimarlık SAY 60/16 317,92 243.675

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 309,93 264.545

Harita Mühendisliği SAY 20/2 304,19 280.988

Endüstri Mühendisliği SAY 20/4 302,92 284.637

İnşaat Mühendisliği SAY 30/6 299,43 295.289

Makine Mühendisliği SAY 25/4 298,76 297.372

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/9 298,39 298.568

Matematik SAY 30/31 292,4 318.198

Bitki Koruma SAY 40/41 277,08 375.908

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20/21 260,41 456.649

Tarla Bitkileri SAY 40/41 259,77 460.189

Biyoloji SAY 20/21 257,91 470.867

Bahçe Bitkileri SAY 30/31 251,77 509.202

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 20/21 242,69 575.521

Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 25/26 232,24 669.283

Zootekni SAY 20/21 230,19 689.926

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40/41 402,98 20.164

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 333,86 166.863

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 320,97 225.799

İlahiyat SÖZ 180/185 319,61 232.811

Coğrafya SÖZ 60/62 309,12 293.459

İlahiyat (İÖ) SÖZ 90/93 299,5 357.497

Tarih SÖZ 80/82 288,31 442.710

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 263,14 676.045

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 250,99 807.636

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 240,9 922.202

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 228,16 1.067.646

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER