HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | Hakkari Üni kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Hakkari Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Hakkari Üniversitesi taban puanları 2023, AFSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 315,32 647.933
- Çevre Sağlığı TYT 40/41 301,93 779.956
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40/41 298,98 811.714
- Diyaliz TYT 40/41 293,86 869.276
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50/52 290,73 906.147
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 284,69 980.733
- Çocuk Gelişimi TYT 50/52 265,92 1.245.214
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30/31 256,17 1.403.704
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 245,89 1.589.774
- Harita ve Kadastro TYT 30/31 238,36 1.739.474
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 238,09 1.745.094
- Elektrik TYT 30/31 237,79 1.751.530
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 233,59 1.841.041
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 228,92 1.945.835
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 228,77 1.949.124
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 228,75 1.949.795
- Bitki Koruma TYT 30/31 227,91 1.969.349
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 30/31 227,84 1.971.041
- İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 220,98 2.135.254
- Posta Hizmetleri TYT 35/36 220,64 2.143.660
- Lojistik TYT 29/30 220,03 2.158.875
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 40/41 353,86 164.579
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50/52 335,12 228.638
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 20/21 206,41 1.476.586
- İktisat EA 20/21 205,28 1.491.280
- Maliye EA 20/21 195,94 1.602.060
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 366,27 149.654
- Hemşirelik SAY 40/41 331,4 212.338
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/1 304,13 281.194
- İnşaat Mühendisliği SAY 20/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 30/31 408,43 16.226
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 373,35 56.876
- İlahiyat SÖZ 135/139 260,53 703.040
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 174,87 1.475.230
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 376,99 32.074
- Almanca Öğretmenliği DİL 30/31 277,63 72.289