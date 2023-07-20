GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | GŞÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Gümüşhane Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Gümüşhane Üniversitesi taban puanları 2023, GŞÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 55/57 332,05 511.354

İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 324,09 572.316

İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 316,89 633.715

İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 314,88 652.049

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 55/57 313,18 667.695

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 308,74 709.999

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 307,22 724.976

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 300,16 798.842

Diyaliz TYT 65/67 300,15 799.002

Fizyoterapi TYT 65/67 298,42 817.942

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 30/31 295,5 850.253

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 294,6 860.611

Diyaliz TYT 50/52 293,67 871.390

Fizyoterapi TYT 50/52 293,31 875.603

Fizyoterapi (İÖ) TYT 55/57 291,49 896.995

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 291,26 899.857

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50/52 287,44 946.070

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 283,82 991.966

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 281,99 1.015.570

Eczane Hizmetleri TYT 50/52 280,91 1.029.941

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 40/41 274,05 1.124.276

Optisyenlik TYT 45/47 272,37 1.148.462

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 270,75 1.172.124

Adalet TYT 75/77 268,99 1.198.278

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 268,87 1.200.199

Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 267,17 1.225.999

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 266,01 1.243.803

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 265,69 1.248.602

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60/62 262,42 1.300.065

Çocuk Gelişimi TYT 65/67 260,17 1.336.611

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 258,36 1.366.535

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60/62 256,98 1.389.830

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 255,91 1.408.162

Aşçılık TYT 50/52 254,01 1.440.926

Sosyal Hizmetler TYT 65/67 252,41 1.469.251

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 65/67 251,28 1.489.404

Adalet (İÖ) TYT 65/67 250,67 1.500.498

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 30/31 250,21 1.508.964

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 40/41 247,8 1.553.433

Yaşlı Bakımı TYT 65/67 247,46 1.559.776

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 247,43 1.560.190

Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 246,86 1.571.083

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 245,04 1.606.070

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 242,81 1.649.601

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 40/41 242,54 1.654.878

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 40/41 242,27 1.660.254

Sosyal Hizmetler TYT 40/41 241,35 1.678.328

Tapu ve Kadastro TYT 50/52 240,79 1.689.601

Spor Yönetimi TYT 40/41 239,07 1.724.746

Elektrik TYT 50/52 238,03 1.746.307

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 55/57 237,9 1.749.221

Grafik Tasarımı TYT 60/62 235,33 1.803.292

Mekatronik TYT 40/41 234,48 1.821.732

Madencilik Teknolojisi TYT 25/26 233,25 1.848.276

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 20/21 233,23 1.848.824

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 55/57 233,18 1.849.888

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 50/52 232,22 1.870.961

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 230,97 1.899.115

Elektronik Teknolojisi TYT 20/21 230,14 1.917.649

Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 55/57 228,38 1.958.257

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 225,69 2.021.642

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 224,45 2.051.317

Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 30/31 223,86 2.065.159

İç Mekan Tasarımı TYT 70/72 221,99 2.110.345

Sosyal Güvenlik TYT 40/41 221,51 2.122.205

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 220,04 2.158.598

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 219,34 2.176.321

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 30/31 218,99 2.184.826

İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 218,31 2.201.702

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 217 2.234.079

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 215,49 2.271.419

Lojistik TYT 30/31 213,96 2.309.820

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 209,5 2.421.179

Mimari Restorasyon TYT 40/41 208,72 2.440.184

Posta Hizmetleri TYT 50/52 206,16 2.501.876

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 20/21 201,08 2.616.448

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 80/82 349,5 177.917

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 30/31 296,2 435.674

Sosyal Hizmet EA 60/62 267,53 680.023

Havacılık Yönetimi EA 40/41 260,36 756.235

Sağlık Yönetimi EA 60/62 246,43 922.239

Sosyal Hizmet (İÖ) EA 60/62 235,29 1.070.680

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 40/41 226,2 1.199.081

Maliye EA 40/41 221,89 1.261.294

İnsan Kaynakları Yönetimi EA 30/31 219,07 1.301.519

Uluslararası İlişkiler EA 30/31 218,08 1.315.933

Sosyoloji EA 40/41 216,53 1.337.989

Felsefe EA 20/21 200,61 1.549.413

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 357,89 162.507

Hemşirelik SAY 90/93 333,56 207.720

İnşaat Mühendisliği SAY 20/2 322,64 232.177

Beslenme ve Diyetetik SAY 75/77 285,23 343.638

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 30/31 241,93 581.732

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 20/21 237,36 620.977

İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 231,96 671.975

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 30/31 335,08 161.892

İlahiyat SÖZ 125/129 274,88 560.068

Coğrafya SÖZ 50/52 257,95 730.776

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 253,26 782.212

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 238,59 949.266

İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 233,16 1.011.141

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 226,28 1.088.772

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 223,67 1.117.608

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 220,43 1.153.133

Tarih SÖZ 70/72 216,97 1.189.585

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 216,19 1.197.358

Gazetecilik SÖZ 60/62 207,72 1.279.963

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 70/38 176,92 1.469.994

Tarih (İÖ) SÖZ 50/38 173,43 1.478.526

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 60/38 169,46 1.485.291

Gazetecilik (İÖ) SÖZ 50/16 167,9 1.487.226

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER