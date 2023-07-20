Haberler Haberler GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | GTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | GTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, GTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:34 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:05
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | GTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Gebze Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, GTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

  • İşletme EA 60/62 328,92 254.203
  • İktisat EA 60/62 317,07 310.132

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 513,03 9.926
  • Uçak Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 490,07 24.236
  • Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 478,54 32.894
  • Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 458,81 49.000
  • Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 455,06 52.154
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 70/72 441,37 64.346
  • Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 422,68 82.127
  • Biyomühendislik (İngilizce) SAY 50/52 414,63 90.163
  • Mimarlık SAY 115/118 381,74 128.055
  • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAY 70/72 372,85 140.115
  • Kimya (İngilizce) SAY 30/31 372,04 141.204
  • Matematik (İngilizce) SAY 50/52 360,24 158.726
  • İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 355,2 167.005
  • Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 331,58 211.970
  • Fizik (İngilizce) SAY 30/31 324,68 227.350
  • Harita Mühendisliği SAY 60/42 298 299.795
  • Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 284,48 346.508

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