GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | GÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Gazi Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Gazi Üniversitesi taban puanları 2023, GÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

GAZİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 75/77 363,9 322.699

Uçak Teknolojisi TYT 180/185 361,44 334.364

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 352,52 380.617

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 346,15 417.456

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75/77 339,95 456.444

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 334,91 490.739

Mekatronik TYT 70/72 333,58 500.308

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 40/41 332,6 507.217

Makine TYT 70/72 327,3 546.906

Elektronik Teknolojisi TYT 70/72 324,64 567.872

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 324,13 571.990

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 321,8 591.098

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 314,33 657.021

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 70/72 304,21 755.941

Kimya Teknolojisi TYT 70/72 301,05 789.528

Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 60/62 295,29 852.684

Yaşlı Bakımı TYT 75/77 287,02 951.251

Polimer Teknolojisi TYT 55/57 276,1 1.095.435

Endüstriyel Kalıpçılık TYT 45/47 272,31 1.149.349

Kaynak Teknolojisi TYT 45/47 269,77 1.186.663

Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 2/1 #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 80/82 395,21 66.184

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 30/31 394,57 67.407

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 392,08 72.256

Sosyal Hizmet EA 70/72 326,11 266.643

Felsefe Grubu Öğretmenliği EA 20/21 325,7 268.523

Rekreasyon EA 60/62 287,96 496.596

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 300/308 521,77 5.949

Tıp (İngilizce) SAY 100/103 520,57 6.428

Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 499,51 17.865

Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 491,99 22.863

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 491,78 23.009

Diş Hekimliği SAY 140/144 489,2 24.864

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 480,63 31.256

Bilgisayar Mühendisliği SAY 64/66 475,69 35.121

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 470,03 39.632

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 466,6 42.492

Eczacılık SAY 120/123 464,79 44.007

Endüstri Mühendisliği SAY 90/93 459,21 48.669

Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 450,51 56.137

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75/77 450,22 56.390

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 70/72 446,37 59.843

Makine Mühendisliği SAY 90/93 446,21 59.978

Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 434,17 70.910

Mimarlık SAY 115/118 419,19 85.523

Kimya Mühendisliği SAY 90/93 413,62 91.332

Hemşirelik SAY 220/226 401,25 104.654

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 400,96 105.004

Beslenme ve Diyetetik SAY 90/93 389,12 118.813

Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 20/21 389,08 118.868

Otomotiv Mühendisliği SAY 64/66 386,24 122.402

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100/103 376,28 135.324

İnşaat Mühendisliği SAY 90/93 369,19 145.320

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 56/58 366,73 148.947

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 70/72 366,16 149.811

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 365,53 150.797

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 18/19 364,63 152.118

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60/62 361,88 156.295

Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 48/50 361,55 156.737

Matematik SAY 90/93 359,73 159.518

Fizik Öğretmenliği SAY 20/21 354,52 168.181

Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 351,06 174.134

Endüstriyel Tasarım SAY 90/93 350,24 175.529

İnşaat Mühendisliği SAY 64/66 345,81 183.493

Odyoloji SAY 40/41 340,85 192.864

Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 331,9 211.291

Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/21 326,51 223.165

Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12/13 325,77 224.831

İstatistik SAY 80/82 324,08 228.822

Matematik (Uzaktan Öğretim) SAY 50/52 321,08 235.913

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 17/18 320,54 237.243

Kimya SAY 60/62 319,11 240.783

Biyoloji SAY 60/62 316,29 247.816

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/21 313,47 254.931

İmalat Mühendisliği SAY 70/72 310,68 262.498

İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16/17 307,37 271.735

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 304,79 279.244

Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 304,33 280.586

Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16/17 299,04 296.510

Fizik SAY 40/41 298,83 297.168

Şehir ve Bölge Planlama SAY 90/93 289,51 328.324

Fotonik SAY 40/41 284,59 346.052

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 30/31 278 372.119

Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 205,86 986.936

İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 100/103 423,85 8.305

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 90/93 418,39 10.609

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80/82 411,62 14.177

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 408,76 16.009

Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 402,93 20.199

Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20/21 397,56 24.858

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70/72 379,66 46.545

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER