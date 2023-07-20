FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | FÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Fırat Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Fırat Üniversitesi taban puanları 2023, FÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
FIRAT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 70/72 358,18 350.446
- İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 340,71 451.527
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 332,36 509.009
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 321,38 594.651
- Fizyoterapi TYT 70/72 317,86 624.880
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 317,49 628.211
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 315,58 645.635
- Otopsi Yardımcılığı TYT 70/72 314,56 654.950
- Odyometri TYT 40/41 313,88 661.188
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 306,98 727.424
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 303,14 767.249
- Eczane Hizmetleri TYT 35/36 302,49 774.081
- Bilgisayar Programcılığı TYT 90/93 301,39 785.885
- Adalet TYT 60/62 300,61 794.168
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 30/31 296,57 838.111
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30/31 293,71 870.975
- Raylı Sistemler Makinistliği TYT 30/31 289,93 915.676
- Optisyenlik TYT 30/31 289,22 924.313
- Aşçılık TYT 40/41 282,98 1.002.837
- Bilgisayar Programcılığı TYT 35/36 281,89 1.016.900
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 277,53 1.075.637
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55/57 274,77 1.113.903
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 273,09 1.138.102
- İç Mekan Tasarımı TYT 40/41 269,77 1.186.656
- Grafik Tasarımı TYT 60/62 269,49 1.190.819
- Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 63/65 269,34 1.193.167
- Mekatronik TYT 40/41 269,3 1.193.706
- Mimari Restorasyon TYT 30/31 267,77 1.216.860
- Elektrik TYT 78/80 264,19 1.271.861
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 262,81 1.293.634
- Tapu ve Kadastro TYT 40/41 261,33 1.317.731
- Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 260,86 1.325.346
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 30/31 258,68 1.361.194
- Harita ve Kadastro TYT 60/62 256,59 1.396.480
- Bilgisayar Programcılığı TYT 35/36 256,45 1.398.861
- İnşaat Teknolojisi TYT 75/77 256,12 1.404.682
- Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 254,65 1.429.916
- Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 254,49 1.432.868
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 252,7 1.464.133
- Makine TYT 50/52 251,79 1.480.311
- Bilgisayar Programcılığı TYT 35/36 251,05 1.493.550
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 30/31 250,31 1.507.137
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 249,02 1.530.662
- Elektronik Teknolojisi TYT 25/26 248,58 1.538.822
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 30/31 247,04 1.567.682
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 244,15 1.623.410
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 243,66 1.633.040
- Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 40/41 243,49 1.636.282
- İşletme Yönetimi TYT 60/62 243,49 1.636.369
- Kimya Teknolojisi TYT 25/26 241,39 1.677.558
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 55/57 240,95 1.686.272
- Yapı Denetimi TYT 25/26 240,26 1.700.239
- İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 237,46 1.758.128
- Dış Ticaret TYT 60/62 236,34 1.781.816
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30/31 236,25 1.783.603
- Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 30/31 236,13 1.786.225
- Kaynak Teknolojisi TYT 25/26 233,87 1.835.025
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 233,4 1.844.998
- Yerel Yönetimler TYT 69/71 230,56 1.908.246
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 229,84 1.924.477
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 228,3 1.960.244
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 50/52 227,92 1.969.118
- Pazarlama TYT 47/49 227,68 1.974.623
- Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 226,94 1.991.943
- Yapı Denetimi TYT 30/31 226,86 1.994.012
- Endüstri Ürünleri Tasarımı TYT 25/26 224,37 2.053.143
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 50/52 224,05 2.060.621
- Dış Ticaret (İÖ) TYT 42/44 223,75 2.067.892
- Gıda Teknolojisi TYT 30/31 222,87 2.089.373
- Gıda Teknolojisi TYT 30/31 222,79 2.091.147
- Bahçe Tarımı TYT 29/30 222,2 2.105.555
- İşletme Yönetimi TYT 25/26 221,94 2.111.728
- Organik Tarım TYT 30/31 214,31 2.300.976
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 211,44 2.373.218
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 370,66 119.095
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 353,99 164.151
- Sosyal Hizmet EA 60/62 285,23 518.267
- Spor Yöneticiliği EA 50/52 267,1 684.411
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 252,15 851.328
- Sosyoloji EA 60/62 252,15 851.356
- Spor Yöneticiliği (İÖ) EA 40/41 248,3 898.795
- İşletme EA 40/41 244,3 949.436
- Maliye EA 60/62 243,01 966.286
- İktisat EA 40/41 242,33 975.362
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 30/31 230,44 1.138.658
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 210/216 491,26 23.403
- Diş Hekimliği SAY 90/93 470,09 39.590
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 419,92 84.737
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) SAY 20/20 413,34 91.655
- Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 411,04 94.097
- Yazılım Mühendisliği SAY 80/82 398,48 107.812
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 377,26 133.969
- Veterinerlik SAY 120/123 377,14 134.129
- Yazılım Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 375,15 136.962
- Hemşirelik SAY 130/134 362,83 154.780
- Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 85/88 349,7 176.474
- Adli Bilişim Mühendisliği SAY 48/50 326,17 223.932
- Ebelik SAY 70/72 325,46 225.529
- Jeoloji Mühendisliği SAY 10/2 317,93 243.663
- Mimarlık SAY 90/20 316,55 247.169
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 312,03 258.799
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 310,11 264.031
- Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 18/19 308 269.981
- Adli Bilişim Mühendisliği (İÖ) SAY 40/41 306,94 273.012
- Mekatronik Mühendisliği SAY 20/21 301,11 290.167
- Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 12/13 300,35 292.485
- Makine Mühendisliği SAY 30/13 298,67 297.659
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 30/29 298,65 297.739
- Uçak Bakım ve Onarım SAY 50/52 298,5 298.215
- İnşaat Mühendisliği SAY 70/26 298,33 298.745
- Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 20/21 298,03 299.696
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/27 298,01 299.750
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 297,29 301.986
- Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 296,26 305.384
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 50/52 291,17 322.346
- Matematik SAY 30/31 288,59 331.612
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 264,11 436.642
- Kimya SAY 25/26 263,31 440.808
- Biyoloji SAY 20/21 256,47 479.278
- Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20/21 235,51 637.756
- Adli Bilişim Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —
- Biyomühendislik SAY 20/— – —
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 401,11 21.727
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 384,65 39.477
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 357,75 89.702
- İlahiyat SÖZ 200/205 311,42 279.253
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 299,57 357.003
- Coğrafya SÖZ 60/62 297,09 374.562
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 100/103 283,28 484.481
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 268,51 621.711
- Tarih SÖZ 80/82 266,73 639.373
- Coğrafya (İÖ) SÖZ 50/52 256,69 744.481
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 22/22 251,13 806.045
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 249,67 822.495
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60/62 248,79 832.396
- Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60/62 239,7 936.336
- Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 238,74 947.622
- Gazetecilik SÖZ 60/62 236,35 974.881
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 11/11 226,95 1.081.223
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 60/62 210,08 1.257.857
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 60/62 204,12 1.311.354
- Gazetecilik (İÖ) SÖZ 60/62 194,18 1.388.001
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/62 186,39 1.433.424
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 395,56 25.364
- İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 355,29 40.278
- Alman Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 267,89 76.727