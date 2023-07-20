ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ETÜkontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, ETÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 70/72 358,87 150.050

İşletme EA 25/26 238,87 1.021.363

İktisat EA 25/26 233,34 1.097.782

Felsefe EA 25/26 216,85 1.333.486

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 40/41 393,95 113.069

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 353,25 170.410

Hemşirelik SAY 60/62 341,79 191.076

Makine Mühendisliği SAY 20/6 299,91 293.806

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 30/31 298,59 297.939

İnşaat Mühendisliği SAY 30/4 298,38 298.583

Endüstri Mühendisliği SAY 30/19 298,04 299.669

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50/41 297,93 299.991

Beslenme ve Diyetetik SAY 50/52 293,69 313.899

Matematik SAY 30/31 270,99 402.901

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 259,38 462.402

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 287,89 446.064

Tarih SÖZ 60/62 253,19 782.968

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 245,45 870.143

Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 225,06 1.102.178

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER