ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | EBYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları 2023, EBYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 50/52 339,57 458.874

İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 329,42 530.599

Uçak Teknolojisi TYT 60/62 325,65 559.755

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 318,56 618.808

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 55/57 311,61 682.338

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 297,74 825.252

Eczane Hizmetleri TYT 50/52 293,88 869.079

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 290,58 907.886

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 289,84 916.808

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 286,13 962.399

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 284,52 982.838

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 50/52 284,24 986.348

Çocuk Gelişimi TYT 65/67 277,76 1.072.499

Adalet TYT 70/72 277,47 1.076.573

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50/52 272,01 1.153.635

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 267,88 1.215.258

Evde Hasta Bakımı TYT 65/67 267,85 1.215.694

Raylı Sistemler Makinistliği TYT 40/41 263,23 1.287.044

Raylı Sistemler İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT 60/62 261,96 1.307.389

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 261,87 1.308.752

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70/72 261,4 1.316.455

Adalet (İÖ) TYT 70/72 260,69 1.328.092

Aşçılık TYT 60/62 258,68 1.361.245

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 30/31 253,36 1.452.409

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 251,48 1.485.740

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 248,1 1.547.763

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 70/72 248,05 1.548.630

Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 41/43 247,63 1.556.517

İç Mekan Tasarımı TYT 45/47 242,14 1.662.873

Tapu ve Kadastro TYT 62/64 241,19 1.681.431

Bilgisayar Programcılığı TYT 35/36 240,44 1.696.646

Elektrik TYT 55/57 239,87 1.708.174

Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 239,07 1.724.687

Harita ve Kadastro TYT 70/72 238,3 1.740.713

Spor Yönetimi TYT 50/52 237,8 1.751.266

Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 235,24 1.805.320

Sosyal Hizmetler TYT 70/72 235,22 1.805.556

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 30/31 232,27 1.869.939

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 35/36 231,26 1.892.541

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 35/36 230,04 1.919.903

Makine TYT 45/47 229,59 1.930.277

Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 50/52 228,35 1.958.873

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 228,03 1.966.493

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 227,56 1.977.377

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 30/31 227,21 1.985.576

İç Mekan Tasarımı TYT 25/26 226,99 1.990.756

Moda Tasarımı TYT 40/41 226,97 1.991.378

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 25/26 226,62 1.999.546

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 50/52 226,22 2.009.178

Elektrik TYT 25/26 225,95 2.015.440

Lojistik TYT 55/57 225,52 2.025.896

İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 223,43 2.075.584

Turist Rehberliği TYT 24/25 223,03 2.085.493

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 221,63 2.119.331

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 220,37 2.150.252

Maliye TYT 25/26 217,5 2.221.844

Mimari Restorasyon TYT 25/26 212,13 2.355.695

Posta Hizmetleri TYT 80/82 207,15 2.478.345

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 300/308 399,25 58.874

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 360,53 145.439

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 346,67 187.063

Sosyal Hizmet EA 60/62 276,37 594.664

Havacılık Yönetimi EA 60/62 262,87 728.921

Sağlık Yönetimi EA 60/62 250,32 873.677

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 235,86 1.062.775

Sosyoloji EA 40/41 227,88 1.175.259

İşletme EA 40/41 224,35 1.225.792

Finans ve Bankacılık EA 40/41 220,3 1.284.079

İktisat EA 40/41 212,75 1.391.293

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 150/154 482,23 30.002

Diş Hekimliği SAY 65/67 466,32 42.738

Eczacılık SAY 90/93 448,23 58.174

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 387,98 120.193

Hemşirelik SAY 110/113 340,45 193.613

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 327,18 221.699

Makine Mühendisliği SAY 30/2 299,34 295.548

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/13 298,97 296.752

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/19 298,04 299.670

Uçak Bakım ve Onarım SAY 15/16 292,48 317.925

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 286,69 338.396

Matematik SAY 20/21 271,57 400.236

Kimya SAY 15/16 255,58 484.720

Biyoloji SAY 20/21 245,12 556.625

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 392,22 30.312

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 377,06 50.614

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 345,77 123.766

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 325,68 202.747

İlahiyat SÖZ 150/154 291,22 419.380

Coğrafya SÖZ 50/52 278,49 526.751

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 271,51 592.469

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 246,75 855.312

Tarih SÖZ 60/62 242,89 899.479

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER