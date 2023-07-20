ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | EBYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları 2023, EBYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 50/52 339,57 458.874
- İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 329,42 530.599
- Uçak Teknolojisi TYT 60/62 325,65 559.755
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 318,56 618.808
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 55/57 311,61 682.338
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 297,74 825.252
- Eczane Hizmetleri TYT 50/52 293,88 869.079
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 290,58 907.886
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 289,84 916.808
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 286,13 962.399
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 284,52 982.838
- Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 50/52 284,24 986.348
- Çocuk Gelişimi TYT 65/67 277,76 1.072.499
- Adalet TYT 70/72 277,47 1.076.573
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50/52 272,01 1.153.635
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 267,88 1.215.258
- Evde Hasta Bakımı TYT 65/67 267,85 1.215.694
- Raylı Sistemler Makinistliği TYT 40/41 263,23 1.287.044
- Raylı Sistemler İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT 60/62 261,96 1.307.389
- Çocuk Gelişimi TYT 50/52 261,87 1.308.752
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70/72 261,4 1.316.455
- Adalet (İÖ) TYT 70/72 260,69 1.328.092
- Aşçılık TYT 60/62 258,68 1.361.245
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 30/31 253,36 1.452.409
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 251,48 1.485.740
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 248,1 1.547.763
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 70/72 248,05 1.548.630
- Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 41/43 247,63 1.556.517
- İç Mekan Tasarımı TYT 45/47 242,14 1.662.873
- Tapu ve Kadastro TYT 62/64 241,19 1.681.431
- Bilgisayar Programcılığı TYT 35/36 240,44 1.696.646
- Elektrik TYT 55/57 239,87 1.708.174
- Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 239,07 1.724.687
- Harita ve Kadastro TYT 70/72 238,3 1.740.713
- Spor Yönetimi TYT 50/52 237,8 1.751.266
- Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 235,24 1.805.320
- Sosyal Hizmetler TYT 70/72 235,22 1.805.556
- Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 30/31 232,27 1.869.939
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 35/36 231,26 1.892.541
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 35/36 230,04 1.919.903
- Makine TYT 45/47 229,59 1.930.277
- Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 50/52 228,35 1.958.873
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 228,03 1.966.493
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 227,56 1.977.377
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 30/31 227,21 1.985.576
- İç Mekan Tasarımı TYT 25/26 226,99 1.990.756
- Moda Tasarımı TYT 40/41 226,97 1.991.378
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 25/26 226,62 1.999.546
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 50/52 226,22 2.009.178
- Elektrik TYT 25/26 225,95 2.015.440
- Lojistik TYT 55/57 225,52 2.025.896
- İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 223,43 2.075.584
- Turist Rehberliği TYT 24/25 223,03 2.085.493
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 221,63 2.119.331
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 220,37 2.150.252
- Maliye TYT 25/26 217,5 2.221.844
- Mimari Restorasyon TYT 25/26 212,13 2.355.695
- Posta Hizmetleri TYT 80/82 207,15 2.478.345
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 300/308 399,25 58.874
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 360,53 145.439
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 346,67 187.063
- Sosyal Hizmet EA 60/62 276,37 594.664
- Havacılık Yönetimi EA 60/62 262,87 728.921
- Sağlık Yönetimi EA 60/62 250,32 873.677
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 235,86 1.062.775
- Sosyoloji EA 40/41 227,88 1.175.259
- İşletme EA 40/41 224,35 1.225.792
- Finans ve Bankacılık EA 40/41 220,3 1.284.079
- İktisat EA 40/41 212,75 1.391.293
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 150/154 482,23 30.002
- Diş Hekimliği SAY 65/67 466,32 42.738
- Eczacılık SAY 90/93 448,23 58.174
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 387,98 120.193
- Hemşirelik SAY 110/113 340,45 193.613
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 327,18 221.699
- Makine Mühendisliği SAY 30/2 299,34 295.548
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/13 298,97 296.752
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/19 298,04 299.670
- Uçak Bakım ve Onarım SAY 15/16 292,48 317.925
- Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 286,69 338.396
- Matematik SAY 20/21 271,57 400.236
- Kimya SAY 15/16 255,58 484.720
- Biyoloji SAY 20/21 245,12 556.625
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 392,22 30.312
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 377,06 50.614
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 345,77 123.766
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 325,68 202.747
- İlahiyat SÖZ 150/154 291,22 419.380
- Coğrafya SÖZ 50/52 278,49 526.751
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 271,51 592.469
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 246,75 855.312
- Tarih SÖZ 60/62 242,89 899.479
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 390,9 27.035