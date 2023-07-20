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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | DEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023, DEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:52 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:05
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | DEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023, DEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 370,27 293.890

Anestezi TYT 60/62 367,83 304.580

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 365,64 314.675

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 70/72 352,61 380.111

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 346,46 415.621

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 344,1 430.031

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 342,91 437.445

Adalet TYT 100/103 341,01 449.612

Mekatronik TYT 55/57 338,7 464.802

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 336,02 482.969

Odyometri TYT 60/62 331,53 515.144

Radyoterapi TYT 60/62 326,68 551.649

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 40/41 322,32 586.833

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 322,08 588.782

Makine TYT 65/67 319,26 612.751

Mekatronik (İÖ) TYT 55/57 318,49 619.421

Nükleer Tıp Teknikleri TYT 40/41 317,47 628.415

Elektrik TYT 60/62 317,45 628.579

İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 311,4 684.284

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 50/52 307,41 723.105

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70/72 307,28 724.364

Bilgisayar Teknolojisi TYT 60/62 307,09 726.332

Harita ve Kadastro TYT 60/62 305,44 743.127

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 85/88 302,05 778.705

Makine (İÖ) TYT 65/67 300,65 793.749

Elektronik Teknolojisi TYT 65/67 298,57 816.267

Kimya Teknolojisi TYT 65/67 298,09 821.509

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 70/72 297,23 830.880

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 294,72 859.325

Elektrik (İÖ) TYT 60/62 293,9 868.861

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55/57 293,66 871.557

Pazarlama TYT 70/72 293,13 877.709

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 85/88 292,86 880.758

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 291,2 900.567

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 287,79 941.725

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 285,86 965.672

Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 60/62 285,47 970.635

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 60/62 284,96 977.318

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 65/67 283,17 1.000.519

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 282,26 1.012.114

Elektronik Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 281,65 1.020.036

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 85/88 281,18 1.026.313

Yerel Yönetimler TYT 70/72 279,19 1.052.954

Kimya Teknolojisi (İÖ) TYT 60/62 278,86 1.057.467

Tekstil Teknolojisi TYT 50/52 278,32 1.064.863

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 50/52 276,84 1.085.213

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 85/88 276,75 1.086.389

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 90/93 274,91 1.112.017

Pazarlama (İÖ) TYT 70/72 273,2 1.136.473

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 273,13 1.137.427

Madencilik Teknolojisi TYT 30/31 271,57 1.160.055

Makine Resim ve Konstrüksiyonu (İÖ) TYT 50/52 270,46 1.176.344

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 65/67 270,23 1.179.743

Sondaj Teknolojisi TYT 25/26 269,13 1.196.292

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 50/52 267,86 1.215.440

İş Makineleri Operatörlüğü TYT 40/41 266,88 1.230.421

Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 65/67 264,55 1.266.317

Tarımsal İşletmecilik TYT 60/62 263,52 1.282.496

Yapı Tesisat Teknolojisi TYT 60/62 258,69 1.361.134

Kültürel Miras ve Turizm TYT 60/62 256,95 1.390.319

Geoteknik TYT 40/41 256,64 1.395.684

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 254,98 1.424.278

Kaynak Teknolojisi TYT 30/31 252,13 1.474.227

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 251,84 1.479.478

Döküm TYT 50/52 251,56 1.484.481

Endüstriyel Cam ve Seramik TYT 25/26 247,59 1.557.352

Tarımsal İşletmecilik (İÖ) TYT 60/62 246,35 1.581.030

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT 40/41 238,87 1.728.761

Elektrik (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 234,13 1.829.259

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

Makine Resim ve Konstrüksiyonu (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

Nükleer Tıp Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) TYT 3/— #DEĞER! Dolmadı

Yapı Tesisat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

  • Hukuk EA 460/472 436,99 13.564

  • Psikoloji EA 100/103 416,99 31.270

  • Yönetim Bilişim Sistemleri EA 80/82 390,06 76.170

  • Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 383,63 89.499

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 382,52 91.843

  • İşletme (İngilizce) EA 100/103 372,91 113.663

  • Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 371,78 116.304

  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 60/62 367,08 127.989

  • İktisat (İngilizce) EA 80/82 357,96 152.664

  • Lojistik Yönetimi (İngilizce) EA 40/41 351,65 171.215

  • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) EA 70/72 351,18 172.736

  • İşletme EA 170/175 332,98 237.256

  • Sosyoloji EA 60/62 321,91 286.048

  • İktisat EA 170/175 316,49 313.058

  • Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 60/62 315,83 316.547

  • Uluslararası Ticaret EA 60/62 315,47 318.467

  • Kamu Yönetimi EA 100/103 310,94 342.978

  • Maliye EA 120/123 310,78 343.902

  • İşletme (İÖ) EA 150/154 304,84 378.991

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100/103 299,04 416.404

  • İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA 15/15 295,18 442.818

  • Turizm İşletmeciliği EA 60/62 294,69 446.204

  • İktisat (İÖ) EA 140/144 293,48 454.701

  • Maliye (İÖ) EA 100/103 290,46 477.217

  • Ekonometri EA 100/103 286,78 505.855

  • Felsefe EA 60/62 286,35 509.232

  • Kamu Yönetimi (İÖ) EA 90/93 286,34 509.280

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 90/93 280,08 561.574

  • Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA 15/15 279,39 567.639

  • Arkeoloji EA 60/62 279,38 567.711

  • Rekreasyon EA 30/31 274,59 611.165

  • Ekonometri (KKTC Uyruklu) EA 1/1 272,49 630.838

  • Turizm İşletmeciliği EA 60/62 272 635.543

  • Ekonometri (İÖ) EA 90/93 270,57 649.371

  • Arkeoloji (İÖ) EA 50/52 263 727.555

  • Müzecilik EA 40/41 262,81 729.562

  • İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA 15/15 262,74 730.265

  • Turizm İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) EA 1/1 234,84 1.076.937

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Tıp SAY 270/277 518,96 7.173

  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 502,66 15.816

  • Diş Hekimliği SAY 70/72 487,43 26.136

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 467,56 41.759

  • Endüstri Mühendisliği SAY 90/93 454,15 52.933

  • Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 443,52 62.345

  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 70/72 435,44 69.738

  • Makine Mühendisliği SAY 90/93 432,11 72.820

  • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 418,86 85.869

  • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 414,15 90.743

  • Mimarlık SAY 115/118 407,88 97.456

  • Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 400,81 105.164

  • Veterinerlik (Kiraz) SAY 60/62 400,38 105.680

  • Bilgisayar Bilimleri SAY 60/62 396,88 109.662

  • Hemşirelik SAY 220/226 387,25 121.110

  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 70/72 375,28 136.786

  • Matematik (İngilizce) SAY 70/72 350 175.956

  • Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) SAY 2/1 349,86 176.200

  • İnşaat Mühendisliği SAY 90/93 349,24 177.288

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100/103 346,34 182.518

  • Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 332,82 209.280

  • Tekstil Mühendisliği SAY 40/41 331,23 212.740

  • Fizik Öğretmenliği SAY 20/21 330,08 215.188

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60/62 329,08 217.423

  • İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 326,46 223.266

  • İstatistik SAY 70/72 315,52 249.708

  • Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/21 312,66 257.103

  • Kimya SAY 80/82 306,47 274.295

  • Biyoloji SAY 40/41 305,54 277.023

  • Jeofizik Mühendisliği SAY 20/4 303,18 283.898

  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/12 301,57 288.750

  • Maden Mühendisliği SAY 40/41 301,41 289.265

  • Jeoloji Mühendisliği SAY 20/6 298,19 299.222

  • Çevre Mühendisliği SAY 80/55 298,17 299.305

  • Fizik SAY 50/52 290,07 326.355

  • Şehir ve Bölge Planlama SAY 90/93 287,9 334.005

  • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80/82 420,59 9.656

  • Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 409,42 15.602

  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 397,47 24.946

  • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 394,64 27.778

  • Türkçe Öğretmenliği SÖZ 80/82 394,34 28.089

  • Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20/21 387,08 36.349

  • Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 386,86 36.639

  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 379,07 47.496

  • Çizgi Film ve Animasyon SÖZ 50/52 373,58 56.484

  • Film Tasarımı ve Yönetmenliği SÖZ 35/36 370,47 62.048

  • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70/72 369,83 63.270

  • Film Tasarımı ve Yazarlığı SÖZ 40/41 360,63 82.612

  • Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 359,82 84.501

  • Tarih SÖZ 60/62 356,24 93.551

  • Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi SÖZ 35/36 351,22 107.322

  • Fotoğraf SÖZ 35/36 340,16 143.088

  • İlahiyat SÖZ 162/167 335,87 158.879

  • Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 331,28 177.561

  • Film Tasarımı ve Yazarlığı (KKTC Uyruklu) SÖZ 2/2 312,82 270.776

  • Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/1 308,32 298.427

  • İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 299,04 360.828

  • İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 18/18 288,85 438.208

  • İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 263,93 667.877

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 453,02 8.896

  • İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90/93 447,19 10.061

  • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 420,1 17.186

  • Dilbilimi DİL 60/62 393,46 26.142

  • Karşılaştırmalı Edebiyat DİL 60/62 385,32 29.077

  • Fransızca Öğretmenliği DİL 50/52 381,24 30.557

  • Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 30/31 370,51 34.464

  • Almanca Öğretmenliği DİL 50/52 292,21 65.877

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