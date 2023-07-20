DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | DÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Dicle Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Dicle Üniversitesi taban puanları 2023, DÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 70/72 375,82 270.517
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 348,1 405.756
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 337,55 472.599
- Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 335,22 488.610
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 332,66 506.788
- Ortopedik Protez ve Ortez TYT 70/72 325,71 559.250
- Fizyoterapi TYT 70/72 325,03 564.826
- Diyaliz TYT 70/72 321,18 596.312
- Diş Protez Teknolojisi TYT 69/71 317,32 629.751
- Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 316,9 633.575
- Çocuk Gelişimi TYT 70/72 310,86 689.432
- Adalet TYT 120/123 310,33 694.437
- Aşçılık TYT 50/52 306,18 735.531
- Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 60/62 294,77 858.682
- Elektrik TYT 60/62 294,21 865.205
- Harita ve Kadastro TYT 40/41 285,48 970.530
- İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 284,58 981.989
- İnşaat Teknolojisi TYT 51/53 283,02 1.002.316
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 278,48 1.062.657
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 275,78 1.099.922
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 271,22 1.165.181
- Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 267,46 1.221.568
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 90/93 265,85 1.246.149
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 265,53 1.250.965
- Makine TYT 60/62 262,86 1.292.930
- Kimya Teknolojisi TYT 50/52 260,31 1.334.362
- İşletme Yönetimi TYT 80/82 259,42 1.348.950
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 258,86 1.358.185
- Otomotiv Teknolojisi TYT 60/62 258,68 1.361.242
- Bahçe Tarımı TYT 50/52 257,61 1.379.153
- Gıda Teknolojisi TYT 50/52 255,35 1.417.847
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 254,73 1.428.516
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 253,59 1.448.407
- Organik Tarım TYT 50/52 251,13 1.492.110
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 249,69 1.518.383
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 50/52 249,58 1.520.410
- Turizm Animasyonu TYT 40/41 247,57 1.557.684
- Elektrik TYT 51/53 246,09 1.585.903
- Mobilya ve Dekorasyon TYT 41/43 245,3 1.601.040
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 243,84 1.629.460
- Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 40/41 238,53 1.735.939
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 238,45 1.737.503
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 60/62 237,42 1.759.049
- Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 237,31 1.761.267
- Tohumculuk Teknolojisi TYT 50/52 237,2 1.763.471
- Organik Tarım TYT 30/31 234,76 1.815.660
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 50/52 232,82 1.857.678
- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT 50/52 232,7 1.860.323
- İşletme Yönetimi TYT 40/41 231,81 1.880.347
- İşletme Yönetimi TYT 37/38 229,85 1.924.339
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Hukuk EA 280/287 404,9 49.239
- Sınıf Öğretmenliği EA 40/41 381,77 93.461
- Psikoloji EA 70/72 366,55 129.324
- Sağlık Yönetimi EA 70/72 299,43 413.768
- Havacılık Yönetimi EA 70/72 281,35 550.685
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 273,44 621.819
- Sosyoloji EA 70/72 267,9 676.186
- İşletme EA 70/72 259,97 760.691
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 251,16 863.315
- İktisat EA 60/62 250,15 875.716
- Arkeoloji EA 60/62 249,73 880.984
- Felsefe EA 40/41 248,76 893.021
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 250/257 497,65 19.061
- Diş Hekimliği SAY 120/123 476,01 34.870
- Eczacılık SAY 80/82 453,99 53.064
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 437,53 67.807
- Hemşirelik SAY 100/103 404,51 101.083
- Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 397,12 109.379
- Veterinerlik SAY 80/82 363 154.536
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 317,81 243.950
- Mimarlık SAY 115/52 316,06 248.399
- Beslenme ve Diyetetik SAY 50/52 305,81 276.197
- Makine Mühendisliği SAY 30/11 302,36 286.274
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/65 298,25 299.065
- İnşaat Mühendisliği SAY 90/43 297,98 299.849
- Matematik SAY 60/62 290,58 324.517
- Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40/41 277,51 374.102
- Bitki Koruma SAY 50/52 276 380.493
- Kimya SAY 20/21 268,61 414.206
- Biyoloji SAY 25/26 266,96 422.304
- Tarla Bitkileri SAY 40/41 263,88 437.851
- Bahçe Bitkileri SAY 30/31 257,15 475.295
- Fizik SAY 20/21 253,53 497.859
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30/31 242,76 574.949
- Zootekni SAY 30/31 241,36 586.532
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 412,47 13.664
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40/41 389,61 33.230
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 372,63 58.233
- Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20/21 370,81 61.457
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 362,4 78.589
- Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 358,45 87.889
- İlahiyat SÖZ 310/318 318,22 240.145
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 317,98 241.498
- Tarih SÖZ 80/82 290,83 422.427
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 160/164 286,63 456.292
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 284,84 471.143
- Gazetecilik SÖZ 50/52 284,66 472.672
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70/72 277,87 532.522
- Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 262,34 684.212
- Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/62 245,08 874.384
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 30/30 227,38 1.076.350
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 20/20 201,58 1.333.061
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 412,18 19.699
- İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 50/52 365,03 36.522
- Almanca Öğretmenliği DİL 50/52 309,5 58.624
- Arap Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 284,31 69.327